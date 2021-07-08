Запропоновані Зеленським напрями вдосконалення адвокатури відповідають баченню адвокатів, - НААУ

Стратегія розвитку системи правосуддя і конституційного судочинства на 2021-2023 роки, затверджена президентом Володимиром Зеленським, і стратегія розвитку Національної асоціації адвокатів України на 2021-2025 роки мають багато спільного і мають реалізовуватися синхронно.

Про це сказав голова комітету НААУ з питань безоплатної правової допомоги, член Комісії з питань правової реформи Олександр Дроздов під час презентації звіту НААУ за 2020 рік.

"Ми говоримо про синхронізацію стратегії Національної асоціації адвокатів на 2021-2025 роки з стратегією президентською, що є доволі важливим, і є логічним конструктивним продовженням указу президента стосовно необхідності розробки плану дій з реалізації цієї стратегії", - зазначив він.

Олександр Дроздов підкреслив, що як представник адвокатури в Комісії з питань правової реформи, послідовно наголошує на тому, що питання, які стосуються діяльності адвокатів, необхідно погоджувати з адвокатською спільнотою.

"Я, як адвокат і член комісії, звертав увагу на те, що треба питання, які стосуються роботи судової системи, узгоджувати із органами суддівського врядування, а те, що стосується удосконалення адвокатури і адвокатської діяльності – з адвокатами", - зазначив він.

Дроздов додав, що значна частина напрямів, робота над удосконаленням яких передбачена стратегією президента, вже піднімається або опрацьовується адвокатурою.

Зокрема, це стосується посилення гарантій адвокатської діяльності, розширення можливостей доступу до державних реєстрів та баз даних, спрощення дисциплінарних проваджень, вдосконалення самоврядності адвокатури тощо.

"У законі про адвокатуру має бути норма, яка передбачатиме, що у разі внесення змін до закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"… відповідні законопроєкти мають пройти через обговорення в Раді адвокатів України, Рада адвокатів має ухвалити відповідний висновок і цей висновок має бути розглянутий парламентом", - наголосив Олександр Дроздов.

Своєю чергою заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій розповів про заходи, передбачені стратегією розвитку НААУ на 2021-2025 роки.

"Що нового ми для себе закріпили? В наступні роки ми будемо особливий фокус приділяти подальшій цифровізації всіх процесів, які будуть спрямовані не тільки на реалізацію зручності адвокатів, на їхній доступ до сервісів, які пропонує НААУ, але й на те, аби наші колеги могли ефективно працювати в системі Електронний суд, яка є частиною великої системи ЄСІТС", - зазначив він.

Так само, як і стратегія президента, стратегія НААУ передбачає реформування дисциплінарних процедур.

"Ми будемо ставити собі метою добитися, аби законодавець все ж таки впровадив спрощене дисциплінарне провадження за тими дисциплінарними проступками, які мають завершений склад. Наприклад – за несплату щорічних внесків", - розповів Валентин Гвоздій.

НААУ вже працює над удосконалення кваліфікаційних процедур доступу до професії. У вересні-жовтні планується затвердити новий порядок складання кваліфікаційних іспитів.

Зокрема, замість двох етапів іспитів планується запровадити три: усний іспит, письмовий іспит і співбесіда. Також планується запровадити онлайн-тестування.

Крім того, заступник голови НААУ розповів про бачення адвокатури того, як має бути реформована система безоплатної правової допомоги.

"Ми вважаємо, що дана система має бути докорінно змінена, бо вона не в повній мірі відповідає задоволенню конституційних прав громадян, а також не забезпечує право, наприклад, вільного вибору захисника, містить цілий ряд корупційних "вікон", які потрібно прибирати, а також неефективно використовуються в першу чергу кошти держави, що потрібно змінювати. Більше коштів на користь саме громадян, а не на утримання системи БПД, як сьогодні це є", - наголосив Валентин Гвоздій.

Стратегія розвитку НААУ також передбачає посилення співпраці з навчальними закладами, розвиток роботи з молоддю і інформування про діяльність адвокатури.