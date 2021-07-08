Госкомпании несут убытки из-за манипуляций на рынке электроэнергии, - Галущенко
Министерство энергетики на следующей неделе представит проект изменений в закон, ограничивающий махинации спекулянтов на рынке электрической энергии, из-за которых государственные компании терпят убытки.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра Германа Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это ненормально, когда компании сначала покупают электроэнергию, потом расторгают договора, а государственные генерации несут убытки", – отметил Галущенко, добавив, что уже на следующей неделе будут предложены изменения в закон о рынке электроэнергии, также ограничивающие спекуляции.
Также оценивая последствия обвала цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в первые дни июля, Галущенко выразил надежду на принятие аукционным комитетом 9 июля так называемого Black List компаний, которые прибегают к манипуляциям.
Также он также раскритиковал решение НКРЭКУ допустить импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 октября. Отвечая на вопрос о дальнейшей перспективе запрещенного регулятором до 1 октября импорта э/э из России и Беларуси, министр высказался о намерении противостоять его возобновлению.
"Будем делать все, чтобы не возобновилась эта история. Это не наш путь", – заверил Галущенко.
Ранее Министерство энергетики, НАЭК "Энергоатом" и госкомпания "Центрэнерго" неоднократно призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.
Однако НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости "ущемления прав трейдеров".
Регулятор также официально обвинил "Энергоатом" и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.
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Назван по имени инициатора законопроекта - политика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD Джона Шермана , в https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1890 году - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 сенатора и руководителя фракции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 республиканцев в Сенате. Законопроект Шермана был одобрен Сенатом США 8 апреля 1890 (51 к 1), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90 палатой представителей - 20 июня (единогласно), утверждён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Гаррисоном и вступил в силу https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 2 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1890 года . В течение десятилетия закон «спал», пока президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80 Теодор Рузвельт не начал активно использовать его в своей антитрестовской кампании.
Акт Шермана был направлен не против трестов (монополий) как таковых, но против явных ограничений свободы торговли (как между штатами США, так и международной) - в том числе, персонально против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD Джона Рокфеллера и его https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil Standard Oil . Определение треста, данное в законе («договор, объединение в форме треста, или в иной форме, ограничивающее торговлю…»), позволяло использовать его как против объединений коммерческих предприятий, так и против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 профсоюзов ; антипрофсоюзная лазейка была устранена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Актом Клейтона 1914 года.
Принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгрессом и https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 15 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1914 1914 подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD Вудро Вильсоном . Получил название по имени разработчика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 законопроекта - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Генри Клейтона .
Согласно закону Клейтона:ограничивалась деятельность трестов (запрещена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ценовая дискриминация и продажа товара "в нагрузку")для контроля над деятельностью трестов создавалась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Федеральная торговая комиссия
В отличие от принятого ранее в https://ru.wikipedia.org/wiki/1890 1890 первого федерального антитрестовского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 закона Шермана , освобождал от преследований рабочие и фермерские организации.
Так и с газом и другими продуктами, например с автомобильными топливами. Цена на рынке автомобильных топлив была стабильной, до вмешательства в рынок правительства. После такого вмешательства цены поползли вверх, при чем у всех, даже у бодяжников. "велике крадівництво"?
_Это называется преступление, а не какая-то там нелепая "манипуляция".