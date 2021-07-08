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Держкомпанії зазнають збитків через маніпуляції на ринку електроенергії, - Галущенко

Держкомпанії зазнають збитків через маніпуляції на ринку електроенергії, - Галущенко

Міністерство енергетики на наступному тижні представить проєкт змін до закону, що обмежує махінації спекулянтів на ринку електричної енергії, через які державні компанії зазнають збитків.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова міністра Германа Галущенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Це ненормально, коли компанії спочатку купують електроенергію, потім розривають договори, а державні генерації зазнають збитків", - зазначив Галущенко, додавши, що вже на наступному тижні будуть запропоновані зміни до закону про ринок електроенергії, які також обмежують спекуляції.

Також оцінюючи наслідки обвалу цін на ринку "на добу вперед" (РСВ) в перші дні липня, Галущенко висловив надію на прийняття аукціонним комітетом 9 липня так званого Black List компаній, які вдаються до маніпуляцій.

Також він розкритикував рішення НКРЕКП допустити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 жовтня. Відповідаючи на запитання про подальшу перспективу забороненого регулятором до 1 жовтня імпорту е/е з Росії та Білорусі, міністр висловився про намір протистояти його відновлення.

Читайте також: Критична ситуація на енергоринку не отримала належної реакції, - Галущенко

"Будемо робити все, щоб не відновилася ця історія. Це не наш шлях", - запевнив Галущенко.

Раніше Міністерство енергетики, НАЕК "Енергоатом" і держкомпанія "Центренерго" неодноразово закликали НКРЕКП припинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.

Однак НКРЕКП тричі відмовилася усувати махінації, заявивши про неприпустимість "утиску прав трейдерів".

Регулятор також офіційно звинуватив "Енергоатом" і Міненерго в непрофесіоналізмі і неефективності.

Автор: 

енергетика (2601) Галущенко Герман (531) НКРЕКП (1816) Міненерго (1407)


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Топ коментарі
+6
Госкомпании несут убытки из-за манипуляций на рынке электроэнергии, - Галущенко - Цензор.НЕТ 7672
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08.07.2021 20:08
+3
А население какие убытки несет вы даже не представляете
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08.07.2021 20:12
+2
Ай-я-яй. Какие эти трейдеры редиски, не дают государству поднять цены на электроэнергию и закупают дешевую энергию у врагов, что б снизить ее стоимость на "отечественном" рынке.
Так и с газом и другими продуктами, например с автомобильными топливами. Цена на рынке автомобильных топлив была стабильной, до вмешательства в рынок правительства. После такого вмешательства цены поползли вверх, при чем у всех, даже у бодяжников. "велике крадівництво"?
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08.07.2021 20:29
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Госкомпании несут убытки из-за манипуляций на рынке электроэнергии, - Галущенко - Цензор.НЕТ 7672
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08.07.2021 20:08 Відповісти
А может налить или дать нюхнуть, и возродится Мастер.
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08.07.2021 20:13 Відповісти
А население какие убытки несет вы даже не представляете
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08.07.2021 20:12 Відповісти
Акт Шермана (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Sherman Act) - первый антитрестовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антимонопольный ) закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , провозгласивший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступлением препятствование свободе торговли созданием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 треста (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F монополии ) и вступление в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет. Акт Шермана действует, в существенной части, по сей день, включен в федеральный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Кодекс Соединённых Штатов (часть 15, параграфы 1-7).
Назван по имени инициатора законопроекта - политика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD Джона Шермана , в https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1890 году - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 сенатора и руководителя фракции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 республиканцев в Сенате. Законопроект Шермана был одобрен Сенатом США 8 апреля 1890 (51 к 1), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90 палатой представителей - 20 июня (единогласно), утверждён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Гаррисоном и вступил в силу https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 2 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1890 года . В течение десятилетия закон «спал», пока президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80 Теодор Рузвельт не начал активно использовать его в своей антитрестовской кампании.
Акт Шермана был направлен не против трестов (монополий) как таковых, но против явных ограничений свободы торговли (как между штатами США, так и международной) - в том числе, персонально против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD Джона Рокфеллера и его https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil Standard Oil . Определение треста, данное в законе («договор, объединение в форме треста, или в иной форме, ограничивающее торговлю…»), позволяло использовать его как против объединений коммерческих предприятий, так и против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 профсоюзов ; антипрофсоюзная лазейка была устранена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Актом Клейтона 1914 года.
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08.07.2021 20:15 Відповісти
Закон Клейтона (Clayton Antitrust Act 1914) - федеральный закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , регулирующий деятельность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 трестов .
Принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгрессом и https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 15 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1914 1914 подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD Вудро Вильсоном . Получил название по имени разработчика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 законопроекта - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Генри Клейтона .
Согласно закону Клейтона:ограничивалась деятельность трестов (запрещена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ценовая дискриминация и продажа товара "в нагрузку")для контроля над деятельностью трестов создавалась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Федеральная торговая комиссия
В отличие от принятого ранее в https://ru.wikipedia.org/wiki/1890 1890 первого федерального антитрестовского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 закона Шермана , освобождал от преследований рабочие и фермерские организации.
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08.07.2021 20:18 Відповісти
На жаль Україні бракує головного ,української державної влади,а решта похідне!!!)))
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08.07.2021 20:25 Відповісти
Ай-я-яй. Какие эти трейдеры редиски, не дают государству поднять цены на электроэнергию и закупают дешевую энергию у врагов, что б снизить ее стоимость на "отечественном" рынке.
Так и с газом и другими продуктами, например с автомобильными топливами. Цена на рынке автомобильных топлив была стабильной, до вмешательства в рынок правительства. После такого вмешательства цены поползли вверх, при чем у всех, даже у бодяжников. "велике крадівництво"?
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08.07.2021 20:29 Відповісти
Опять ахметов и Ко воду мутят. Может пора вернуть украденные у государства електрические мощности? Ах нет. Яйца маленькие у власти, чтобы решать вопросы на благо страны.
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08.07.2021 20:50 Відповісти
_А, т. е. власть хочет на благо страны, по-твоему. Ради этого упыри к власти и рвутся! Ну ты и шляпа же...
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08.07.2021 21:13 Відповісти
Беня тоже мимо не прошёл. Известен этот беспредел крышует зеленский
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08.07.2021 21:08 Відповісти
"Госкомпании несут убытки из-за манипуляций на рынке электроэнергии, - Галущенко"
_Это называется преступление, а не какая-то там нелепая "манипуляция".
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08.07.2021 21:09 Відповісти
Обанкротятся беня скупит их всех
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08.07.2021 21:30 Відповісти
Держкомпанії зазнають збитків через маніпуляції на ринку електроенергії, - Галущенко - Цензор.НЕТ 4630.
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08.07.2021 21:52 Відповісти
 
 