Держкомпанії зазнають збитків через маніпуляції на ринку електроенергії, - Галущенко

Міністерство енергетики на наступному тижні представить проєкт змін до закону, що обмежує махінації спекулянтів на ринку електричної енергії, через які державні компанії зазнають збитків.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова міністра Германа Галущенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Це ненормально, коли компанії спочатку купують електроенергію, потім розривають договори, а державні генерації зазнають збитків", - зазначив Галущенко, додавши, що вже на наступному тижні будуть запропоновані зміни до закону про ринок електроенергії, які також обмежують спекуляції.

Також оцінюючи наслідки обвалу цін на ринку "на добу вперед" (РСВ) в перші дні липня, Галущенко висловив надію на прийняття аукціонним комітетом 9 липня так званого Black List компаній, які вдаються до маніпуляцій.

Також він розкритикував рішення НКРЕКП допустити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 жовтня. Відповідаючи на запитання про подальшу перспективу забороненого регулятором до 1 жовтня імпорту е/е з Росії та Білорусі, міністр висловився про намір протистояти його відновлення.

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"Будемо робити все, щоб не відновилася ця історія. Це не наш шлях", - запевнив Галущенко.

Раніше Міністерство енергетики, НАЕК "Енергоатом" і держкомпанія "Центренерго" неодноразово закликали НКРЕКП припинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.

Однак НКРЕКП тричі відмовилася усувати махінації, заявивши про неприпустимість "утиску прав трейдерів".

Регулятор також офіційно звинуватив "Енергоатом" і Міненерго в непрофесіоналізмі і неефективності.