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Эксперты прогнозируют стремительное подорожание яиц в Украине, - УКАБ

Эксперты прогнозируют стремительное подорожание яиц в Украине, - УКАБ

В Украине уже в ближайшие недели может вырасти стоимость яиц, что связано с рекордным сокращением производства этой продукции.

Об этом сообщила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини. По ее словам, стоимость яиц может увеличиться почти вдвое - до 40 гривен за десяток.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц ", - пояснила эксперт.

Согласно информации Литвин, такое подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае - почти на 25%. Она уточнила, что такого не было на протяжении последних лет двадцати. Сокращение одновременно связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. Другим фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц - почти вдвое за пять месяцев.

Ранее один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине агрохолдинг "Авангард" заявил, что вынужден полностью остановить производство на 13 птицефабриках из-за давления НАБУ на предприятие. Как сообщал акционер компании Олег Бахматюк, за прошлый год "Авангард" сократил на 50% объем производства: "Мы сейчас 170 млн яйца в месяц производим, а производили около 300 млн, а в мае - 350 млн! Из них 170 млн в мае мы отдали на экспорт, а в этом месяце отправим на экспорт может 20 млн".

Кроме существенного сокращения производства, на подорожание яиц напрямую влияет и рост цен на корма. "В июне 2021 цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - выросла на 60%, тогда как цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", - уточнила Литвин.

Автор: 

сельское хозяйство (332) яйцо (65) Бахматюк Олег (164) Укрлендфарминг (89)


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Топ комментарии
+44
Клятий Порошенко!
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08.07.2021 20:29
+41
Помнитца как зебильо за лук в истерике билось...а теперь все дегенераты свет с водой экономят и на диету сели -зато каждый день получают очередную струю земочи)
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08.07.2021 20:31
+36
Булоб дивним якби в Україні бодай щось здешевшало !!!)))
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08.07.2021 20:29
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08.07.2021 21:00 Ответить
яиц в украине нет, шид обрезан...
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08.07.2021 20:53 Ответить
Більше нема чого постить . ))
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08.07.2021 20:53 Ответить
дайте уже ЗЕ по яйцу...берцем
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08.07.2021 20:55 Ответить
Ихтамнету.
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08.07.2021 21:06 Ответить
барига, шо ж ти дєлаєш праклятий! астанавісь
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08.07.2021 20:56 Ответить
дороже чем в Европе с зарплатами 2000 тысячи евро..
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08.07.2021 20:58 Ответить
за яйцами пойдёт масло. старинный опыт от бульбохуйла - "только взялся за яйца, с маслом начались проблемы. но каждый белорус получить на свой стол человеческие яйца, а не перепелиные" ))
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08.07.2021 20:59 Ответить
Апьять Парашенко яєць не наніс!
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08.07.2021 20:59 Ответить
ну так ведь именно он многомилиардные дотации давал своему "советнику" Косюку...
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09.07.2021 11:44 Ответить
Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ - Цензор.НЕТ 2358
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08.07.2021 21:03 Ответить
Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ - Цензор.НЕТ 1203
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08.07.2021 21:04 Ответить
Дык всё ж закономерно, эпоха бедности для зебилов закончилася.
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08.07.2021 21:05 Ответить
По 19 грн никак не нажрусь . ( во всех супермаркетах ) .
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08.07.2021 21:07 Ответить
Вот он хитрый план найвеличнишого: поднять цены на еду, комуналку, взвентить налоги, разграбить экономику для того чтобы население свалило заграницу, чтобы зарабатывать там по $4000 в месяц. Шах и мат порохоботы. Бубочка всех переиграл
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08.07.2021 21:09 Ответить
Якщо я би хотів помститися за те що українці не дали малоросам лягти під кацапів, я саме так і зробив.
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09.07.2021 06:47 Ответить
Спасибо зеленскому за инфляцию и подорожание товаров в 2 раза. И это не ещё предел
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08.07.2021 21:10 Ответить
Зеленский - мегабарыга!!!
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08.07.2021 21:15 Ответить
Та ні ,він звичайний єврейський хлопчик !!!)))
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08.07.2021 22:26 Ответить
ага, именно он отвечает за производство яиц)))
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09.07.2021 11:46 Ответить
он отвечает за наём идиотов, которых он понабирал в слуг народа))
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09.07.2021 13:51 Ответить
а разве не народ понабирал всю эту хрень в "депутаты" (прости господи)?
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09.07.2021 14:36 Ответить
не народ, а 73% дебилов
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09.07.2021 14:37 Ответить
давайте просто подведем итог, крысчане свалили, даунбас туда же, 73% дебилов, около 500 тыс мусоров и прочих чиновников, затем .уева туча бюджетников голосующих на местных выборах, а нас (не порохоботов и зелеботов, юлеботов) совсем мало, так как же вы хотите зелень выкинуть из власти?)
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09.07.2021 15:10 Ответить
Обыкновенный картельный сговор - классика жанра... Жаль, что антимонопольный комитет только зарплату получает
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08.07.2021 21:21 Ответить
Ти де бачив держслужбовця який живе на одну з/п ???)))
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08.07.2021 21:26 Ответить
квартальный сговор
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09.07.2021 22:57 Ответить
Ниче страшного с Польши или Турции привезут. Там в отличие от Украины нет таких ненасытных дал***бов.
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08.07.2021 21:23 Ответить
шось сахар не везут,хотя там он в полтора раза дешевле. введут заградительные пошлины и все
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09.07.2021 22:58 Ответить
Даёшь больше реформ
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08.07.2021 21:29 Ответить
Порох,цуко, шо ти твориш? совість є?
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08.07.2021 21:32 Ответить
Це все Порох чудить,щоб рейтінг Віслючка завалити !!!)))
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08.07.2021 22:23 Ответить
В нас держава регулює ціни на яйця?
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08.07.2021 22:49 Ответить
На жаль,зелена пліснява,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Нема української державної влади ,нема й держави,є лише країна,яка зветься Україна !!!))))
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08.07.2021 22:59 Ответить
Ще раз: в нас риночна економіка чи ні? В 91-му такі, як ти, верещали: тепер буде ринок, буде конкуренція, буде все дешеве. Чим тепер ви незадоволені?
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09.07.2021 00:27 Ответить
Відсутністю в Україні української державної влади !!! Жодних претензій до ринкових відносин,яких доречі в Україні і близько нема !!!)))
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09.07.2021 00:31 Ответить
Так дійсно в 1991 р. в серпні був під ВРУ,а загалом на Майданах з 1989 р. !!!)))
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09.07.2021 00:32 Ответить
Ну і? Результати твоїх діянь зовсім не радують...
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09.07.2021 01:11 Ответить
в Україні є декілька кланів, які монопольно володіють цілими галузями, мають своїх депутатів та міністрів які їм списують борги, зменшують податки та ще багато чого іншого, а в цей час на тєлікє існують лише канали які диктують виключно проолігархічні тези і будь яке інакодумство знищується в зародку.
Відповідно в нас олігархічна форма устрою, а зважуючи на те що інша альтернативна думка вилучена із широкого публічного обговорення це має тоталітарні ознаки - тобто остаточно це ТОТАЛІТАРНИЙ ОЛІГАРХАТ.
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09.07.2021 06:58 Ответить
Реально уже яиц уже нет не только у руководства страны, но и в супермаркетах!
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08.07.2021 21:36 Ответить
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08.07.2021 22:57 Ответить
Это новость национального масштаба, даже не побоюсь этого слова Прогноз этой новости!
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08.07.2021 21:38 Ответить
Ранее один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине агрохолдинг "Авангард" заявил, что вынужден полностью остановить производство на 13 птицефабриках из-за давления НАБУ на предприятие" - другими словами монополисты решили оказать давление на НАБУ путем манипуляций через потребителя ! Мол, отзовите НАБУ и цены снизим...
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08.07.2021 21:40 Ответить
Мабуть дуже багато накопилось яєць, нема куди дівати і хочуть зробити ажіотаж так як з гречкою, цукром та сіллю. Пам'ятаєте?
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08.07.2021 21:47 Ответить
100% . Зимою в них сніг подорожчає
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08.07.2021 22:14 Ответить
В германии 1.29 а шо наши ж..ыды какую цену заломят?
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08.07.2021 22:07 Ответить
Нехай дорожчають . Зараз сезон пива ,фруктів , мяса та овочів .
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08.07.2021 22:11 Ответить
"У червні 2021 року ціна на основні кормові культури - пшеницю і кукурудзу - зросла на 60%, тоді як ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року" Це що за херня?))) коли це ціна на яйця у 2021 році падала?))) яйця в Україні постійно дорощують, скоро будуть дорощі як у ЄС...)
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08.07.2021 22:16 Ответить
--Мамо можна я съем яйцо? -Нет,это на оливье на Новый Год!
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08.07.2021 22:20 Ответить
Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ - Цензор.НЕТ 7962
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08.07.2021 23:00 Ответить
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08.07.2021 23:16 Ответить
Сахар около 30 грн кг, гречка 40 грн кг, рис 30 грн кг, масло подсолнечное почти 60 грн литр, яйца будут 40 грн. Плюс как обещал Вазеленский "снижение" тарифов в два раза на газ и электричество. Это уже перемога над бедностью от зеплядей или еще нет?
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08.07.2021 23:24 Ответить
Самое время ЗЕбилам 73% повизжать про цену борщевого набора и как барига всё украл
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08.07.2021 23:58 Ответить
Молодцы, сахар на 30-40% выше чем в Европе, подсолночное масло по цене оливкового,теперь вот яйца,хорошо живете, зажиточно, так держать пановэ.
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08.07.2021 23:55 Ответить
Так вони й так подорожчали вде у півтора - два рази, за недокаденцію, найвеличнішого...
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09.07.2021 01:09 Ответить
По ходу на всё цены будут расти включая комуналку , а также курс доллара и евро Минимальная зарплата 6 тыс для всех и инфляция своё поганое дело сделают ,так что крепитесь
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09.07.2021 02:57 Ответить
Вспомните купоны и миллионные зарплаты в 90-х
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09.07.2021 03:00 Ответить
Аргументи з дупи. Просто сезонні коливання...
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09.07.2021 04:04 Ответить
Так дезебилы внедряют хотелки путина в жизнь. Дестабилизируют экономическую ситуацию. Разбалансировывая и ухудшая экономические показатели, они приносят нестабильность в общество. Что на руку кремлевскому покровителю. А как вы хотели жить в стране, в которой 30 лет установился РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ СЕКСОТОВ?
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09.07.2021 05:13 Ответить
в ЖК Signature в Киеве скуплены все 1 комнатные квартиры по цене 3500 у.е за квадрат это по 200 штук за квартирку, так что потенциал есть : на яйца должно хватать )))
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09.07.2021 11:06 Ответить
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