Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ

В Україні вже найближчими тижнями може зрости вартість яєць, що пов'язано з рекордним зменшенням виробництва цієї продукції.

Про це повідомила аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини. За її словами, вартість яєць може збільшитися майже вдвічі – до 40 гривень за десяток.

"Приблизно з серпня почне зростати ціна на курячі яйця. І вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому – близько 40 грн за десяток. Ця ціна, найімовірніше, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць", – пояснила експерт.

Згідно з інформацією Литвин, таке здорожчання яєць на початку року відбулося через безпрецедентне зниження їх виробництва в січні-травні – майже на 25%. Вона уточнила, що такого не було впродовж останніх років двадцяти. Скорочення, водночас, пов'язане зі зростанням на 60% цін на кормові культури для птиці. Іншим фактором збитковості виробництва є зниження експорту яєць – майже вдвічі за п'ять місяців.

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Раніше один з найбільших виробників курячих яєць в Україні агрохолдинг "Авангард" заявив, що змушений повністю зупинити виробництво на 13 птахофабриках через тиск НАБУ на підприємство. Як повідомляв акціонер компанії Олег Бахматюк, за минулий рік "Авангард" скоротив на 50% обсяг виробництва: "Ми зараз 170 млн яйця на місяць виробляємо, а виробляли близько 300 млн, а в травні – 350 млн! З них 170 млн у травні ми віддали на експорт, а цього місяця відправимо на експорт може 20 млн".

Окрім суттєвого скорочення виробництва, на подорожчання яєць напряму впливає і зростання цін на корма. "У червні 2021 року ціна на основні кормові культури – пшеницю і кукурудзу – зросла на 60%, тоді як ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року. У таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості", – уточнила Литвин.