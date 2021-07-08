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Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ

Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ

В Україні вже найближчими тижнями може зрости вартість яєць, що пов'язано з рекордним зменшенням виробництва цієї продукції.

Про це повідомила аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини. За її словами, вартість яєць може збільшитися майже вдвічі – до 40 гривень за десяток.

"Приблизно з серпня почне зростати ціна на курячі яйця. І вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому – близько 40 грн за десяток. Ця ціна, найімовірніше, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць", – пояснила експерт.

Згідно з інформацією Литвин, таке здорожчання яєць на початку року відбулося через безпрецедентне зниження їх виробництва в січні-травні – майже на 25%. Вона уточнила, що такого не було впродовж останніх років двадцяти. Скорочення, водночас, пов'язане зі зростанням на 60% цін на кормові культури для птиці. Іншим фактором збитковості виробництва є зниження експорту яєць – майже вдвічі за п'ять місяців.

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Раніше один з найбільших виробників курячих яєць в Україні агрохолдинг "Авангард" заявив, що змушений повністю зупинити виробництво на 13 птахофабриках через тиск НАБУ на підприємство. Як повідомляв акціонер компанії Олег Бахматюк, за минулий рік "Авангард" скоротив на 50% обсяг виробництва: "Ми зараз 170 млн яйця на місяць виробляємо, а виробляли близько 300 млн, а в травні – 350 млн! З них 170 млн у травні ми віддали на експорт, а цього місяця відправимо на експорт може 20 млн".

Окрім суттєвого скорочення виробництва, на подорожчання яєць напряму впливає і зростання цін на корма. "У червні 2021 року ціна на основні кормові культури – пшеницю і кукурудзу – зросла на 60%, тоді як ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року. У таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості", – уточнила Литвин.

Автор: 

сільське господарство (730) яйце (183) Бахматюк Олег (295) Укрлендфармінг (128)


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Топ коментарі
+44
Клятий Порошенко!
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08.07.2021 20:29
+41
Помнитца как зебильо за лук в истерике билось...а теперь все дегенераты свет с водой экономят и на диету сели -зато каждый день получают очередную струю земочи)
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08.07.2021 20:31
+36
Булоб дивним якби в Україні бодай щось здешевшало !!!)))
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08.07.2021 20:29
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08.07.2021 21:00 Відповісти
яиц в украине нет, шид обрезан...
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08.07.2021 20:53 Відповісти
Більше нема чого постить . ))
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08.07.2021 20:53 Відповісти
дайте уже ЗЕ по яйцу...берцем
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08.07.2021 20:55 Відповісти
Ихтамнету.
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08.07.2021 21:06 Відповісти
барига, шо ж ти дєлаєш праклятий! астанавісь
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08.07.2021 20:56 Відповісти
дороже чем в Европе с зарплатами 2000 тысячи евро..
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08.07.2021 20:58 Відповісти
за яйцами пойдёт масло. старинный опыт от бульбохуйла - "только взялся за яйца, с маслом начались проблемы. но каждый белорус получить на свой стол человеческие яйца, а не перепелиные" ))
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08.07.2021 20:59 Відповісти
Апьять Парашенко яєць не наніс!
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08.07.2021 20:59 Відповісти
ну так ведь именно он многомилиардные дотации давал своему "советнику" Косюку...
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09.07.2021 11:44 Відповісти
Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ - Цензор.НЕТ 2358
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08.07.2021 21:03 Відповісти
Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ - Цензор.НЕТ 1203
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08.07.2021 21:04 Відповісти
Дык всё ж закономерно, эпоха бедности для зебилов закончилася.
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08.07.2021 21:05 Відповісти
По 19 грн никак не нажрусь . ( во всех супермаркетах ) .
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08.07.2021 21:07 Відповісти
Вот он хитрый план найвеличнишого: поднять цены на еду, комуналку, взвентить налоги, разграбить экономику для того чтобы население свалило заграницу, чтобы зарабатывать там по $4000 в месяц. Шах и мат порохоботы. Бубочка всех переиграл
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08.07.2021 21:09 Відповісти
Якщо я би хотів помститися за те що українці не дали малоросам лягти під кацапів, я саме так і зробив.
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09.07.2021 06:47 Відповісти
Спасибо зеленскому за инфляцию и подорожание товаров в 2 раза. И это не ещё предел
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08.07.2021 21:10 Відповісти
Зеленский - мегабарыга!!!
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08.07.2021 21:15 Відповісти
Та ні ,він звичайний єврейський хлопчик !!!)))
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08.07.2021 22:26 Відповісти
ага, именно он отвечает за производство яиц)))
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09.07.2021 11:46 Відповісти
он отвечает за наём идиотов, которых он понабирал в слуг народа))
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09.07.2021 13:51 Відповісти
а разве не народ понабирал всю эту хрень в "депутаты" (прости господи)?
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09.07.2021 14:36 Відповісти
не народ, а 73% дебилов
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09.07.2021 14:37 Відповісти
давайте просто подведем итог, крысчане свалили, даунбас туда же, 73% дебилов, около 500 тыс мусоров и прочих чиновников, затем .уева туча бюджетников голосующих на местных выборах, а нас (не порохоботов и зелеботов, юлеботов) совсем мало, так как же вы хотите зелень выкинуть из власти?)
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09.07.2021 15:10 Відповісти
Обыкновенный картельный сговор - классика жанра... Жаль, что антимонопольный комитет только зарплату получает
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08.07.2021 21:21 Відповісти
Ти де бачив держслужбовця який живе на одну з/п ???)))
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08.07.2021 21:26 Відповісти
квартальный сговор
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09.07.2021 22:57 Відповісти
Ниче страшного с Польши или Турции привезут. Там в отличие от Украины нет таких ненасытных дал***бов.
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08.07.2021 21:23 Відповісти
шось сахар не везут,хотя там он в полтора раза дешевле. введут заградительные пошлины и все
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09.07.2021 22:58 Відповісти
Даёшь больше реформ
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08.07.2021 21:29 Відповісти
Порох,цуко, шо ти твориш? совість є?
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08.07.2021 21:32 Відповісти
Це все Порох чудить,щоб рейтінг Віслючка завалити !!!)))
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08.07.2021 22:23 Відповісти
В нас держава регулює ціни на яйця?
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08.07.2021 22:49 Відповісти
На жаль,зелена пліснява,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Нема української державної влади ,нема й держави,є лише країна,яка зветься Україна !!!))))
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08.07.2021 22:59 Відповісти
Ще раз: в нас риночна економіка чи ні? В 91-му такі, як ти, верещали: тепер буде ринок, буде конкуренція, буде все дешеве. Чим тепер ви незадоволені?
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09.07.2021 00:27 Відповісти
Відсутністю в Україні української державної влади !!! Жодних претензій до ринкових відносин,яких доречі в Україні і близько нема !!!)))
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09.07.2021 00:31 Відповісти
Так дійсно в 1991 р. в серпні був під ВРУ,а загалом на Майданах з 1989 р. !!!)))
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09.07.2021 00:32 Відповісти
Ну і? Результати твоїх діянь зовсім не радують...
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09.07.2021 01:11 Відповісти
в Україні є декілька кланів, які монопольно володіють цілими галузями, мають своїх депутатів та міністрів які їм списують борги, зменшують податки та ще багато чого іншого, а в цей час на тєлікє існують лише канали які диктують виключно проолігархічні тези і будь яке інакодумство знищується в зародку.
Відповідно в нас олігархічна форма устрою, а зважуючи на те що інша альтернативна думка вилучена із широкого публічного обговорення це має тоталітарні ознаки - тобто остаточно це ТОТАЛІТАРНИЙ ОЛІГАРХАТ.
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09.07.2021 06:58 Відповісти
Реально уже яиц уже нет не только у руководства страны, но и в супермаркетах!
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08.07.2021 21:36 Відповісти
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08.07.2021 22:57 Відповісти
Это новость национального масштаба, даже не побоюсь этого слова Прогноз этой новости!
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08.07.2021 21:38 Відповісти
Ранее один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине агрохолдинг "Авангард" заявил, что вынужден полностью остановить производство на 13 птицефабриках из-за давления НАБУ на предприятие" - другими словами монополисты решили оказать давление на НАБУ путем манипуляций через потребителя ! Мол, отзовите НАБУ и цены снизим...
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08.07.2021 21:40 Відповісти
Мабуть дуже багато накопилось яєць, нема куди дівати і хочуть зробити ажіотаж так як з гречкою, цукром та сіллю. Пам'ятаєте?
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08.07.2021 21:47 Відповісти
100% . Зимою в них сніг подорожчає
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08.07.2021 22:14 Відповісти
В германии 1.29 а шо наши ж..ыды какую цену заломят?
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08.07.2021 22:07 Відповісти
Нехай дорожчають . Зараз сезон пива ,фруктів , мяса та овочів .
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08.07.2021 22:11 Відповісти
"У червні 2021 року ціна на основні кормові культури - пшеницю і кукурудзу - зросла на 60%, тоді як ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року" Це що за херня?))) коли це ціна на яйця у 2021 році падала?))) яйця в Україні постійно дорощують, скоро будуть дорощі як у ЄС...)
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08.07.2021 22:16 Відповісти
--Мамо можна я съем яйцо? -Нет,это на оливье на Новый Год!
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08.07.2021 22:20 Відповісти
Эксперти прогнозують стрімке здорожчання яєць в Україні, - УКАБ - Цензор.НЕТ 7962
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08.07.2021 23:00 Відповісти
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08.07.2021 23:16 Відповісти
Сахар около 30 грн кг, гречка 40 грн кг, рис 30 грн кг, масло подсолнечное почти 60 грн литр, яйца будут 40 грн. Плюс как обещал Вазеленский "снижение" тарифов в два раза на газ и электричество. Это уже перемога над бедностью от зеплядей или еще нет?
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08.07.2021 23:24 Відповісти
Самое время ЗЕбилам 73% повизжать про цену борщевого набора и как барига всё украл
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08.07.2021 23:58 Відповісти
Молодцы, сахар на 30-40% выше чем в Европе, подсолночное масло по цене оливкового,теперь вот яйца,хорошо живете, зажиточно, так держать пановэ.
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08.07.2021 23:55 Відповісти
Так вони й так подорожчали вде у півтора - два рази, за недокаденцію, найвеличнішого...
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09.07.2021 01:09 Відповісти
По ходу на всё цены будут расти включая комуналку , а также курс доллара и евро Минимальная зарплата 6 тыс для всех и инфляция своё поганое дело сделают ,так что крепитесь
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09.07.2021 02:57 Відповісти
Вспомните купоны и миллионные зарплаты в 90-х
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09.07.2021 03:00 Відповісти
Аргументи з дупи. Просто сезонні коливання...
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09.07.2021 04:04 Відповісти
Так дезебилы внедряют хотелки путина в жизнь. Дестабилизируют экономическую ситуацию. Разбалансировывая и ухудшая экономические показатели, они приносят нестабильность в общество. Что на руку кремлевскому покровителю. А как вы хотели жить в стране, в которой 30 лет установился РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ СЕКСОТОВ?
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09.07.2021 05:13 Відповісти
в ЖК Signature в Киеве скуплены все 1 комнатные квартиры по цене 3500 у.е за квадрат это по 200 штук за квартирку, так что потенциал есть : на яйца должно хватать )))
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09.07.2021 11:06 Відповісти
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