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На "Центрэнерго" остановлено 20 из 23 блоков ТЭС, - "Укрэнерго"

На

20 из 23 энергоблоков ТЭС госкомпании "Центрэнерго" отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию, по состоянию на утро 9 июля.

 Об этом свидетельствуют данные национальной компании "Укрэнерго".  

К сети подключены только 3 блока – по одному на каждой из ТЭС:Трипольской, Углегорской и Змиевской. Два блока на Трипольской ТЭС (Киевская область) не работают из-за отсутствия топлива . Еще 12 энергоблоков "Центрэнерго" находятся в резерве. Также по данным НЭК "Укрэнерго", полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго", которая 6 июля получила статус "дефолтный" из-за неспособности оплатить услуги системного оператора передачи. Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 в основном из-за отсутствия топлива. Всего по состоянию на утро пятницы, в работе находилось только две третьих блоков ТЭС - 26 из 78. Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. По данным "Оператора рынка", за 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час, что в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час). "Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по 120 дол./т, а цена на газ в Украине превышает 15 грн/м3)", - пояснили в компании "Донбассэнерго". Причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

Автор: 

энергетика (2565) Укрэнерго (659)


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Топ комментарии
+9
Зелень знов готується купували електрику у *****.
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09.07.2021 10:35
+9
некисло зробили разом...
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09.07.2021 10:46
+8
твари вообще страх потеряли, после таких ультиматумов только возврат в гос собственность, мечтают чтоб старики платили 3 грн за квт? та куй вам беням с ахметами.
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09.07.2021 10:38
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Зелень знов готується купували електрику у *****.
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09.07.2021 10:35 Ответить
Це вже Перемога, чи ще ні?
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09.07.2021 10:36 Ответить
твари вообще страх потеряли, после таких ультиматумов только возврат в гос собственность, мечтают чтоб старики платили 3 грн за квт? та куй вам беням с ахметами.
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09.07.2021 10:38 Ответить
некисло зробили разом...
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09.07.2021 10:46 Ответить
это победа, надеюсь? мы кого-то в очередной раз сделали? что там СНБО? в отпуске или потеет над списком олигархов?
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09.07.2021 10:57 Ответить
А Зеленский не понимает, почему Украину не берут в НАТО и ЕС!
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09.07.2021 11:01 Ответить
волатильность маленькая, по европах привыкли вложить 1евро срубить по быринькому за 1-2 декады 15 евриков и жить на эти скромные 1.5% годовых
эвропейские ценности
наша быдлоылита тянется к ценностям
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09.07.2021 11:30 Ответить
Наголосовали уроды...
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09.07.2021 11:02 Ответить
На "Центрэнерго" остановлено 20 из 23 блоков ТЭС, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3782Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. По данным "Оператора рынка", за 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час,Источник: https://censor.net/ru/n3276064

На "Центрэнерго" остановлено 20 из 23 блоков ТЭС, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3932 Молодці ! Так тримати !!

А можна 85 копійок ?
Тим більше , що електроенергія є важливою складовою інших ціноутворень !
Я за те , щоб була конкуренція , і ціни знижувалися .
А ,поки що, у нас постійно на щось (чи на усе) ціни ростуть
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09.07.2021 11:19 Ответить
прально, дайтє заработать чєстним Зе бізнесменам
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09.07.2021 11:19 Ответить
ахметка уже зе бизмесмен?
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09.07.2021 12:12 Ответить
ТОЛЬКО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ СИТУАЦИЮ !!!
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09.07.2021 16:45 Ответить
 
 