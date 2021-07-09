На "Центренерго" зупинено 20 із 23 блоків ТЕС, - "Укренерго"

20 із 23 енергоблоків ТЕС держкомпанії "Центренерго" відключені від енергосистеми і не виробляють електроенергію, станом на ранок 9 липня.

Про це свідчать дані національної компанії "Укренерго".

До мережі підключені лише 3 блоки - по одному на кожній із ТЕС: Трипільській, Вуглегірській та Зміївській. Два блоки на Трипільській ТЕС (Київська область) не працюють через відсутність палива. Ще 12 енергоблоків "Центренерго" перебувають у резерві. Також за даними НЕК "Укренерго", повністю відключена від енергосистеми Слов'янська ТЕС "Донбасенерго", яка 6 липня отримала статус "дефолтної" через нездатність оплатити послуги системного оператора передачі. Також не працюють Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-6 переважно через відсутність палива. Загалом станом на ранок п'ятниці, в роботі було задіяно лише дві третини блоків ТЕС - 26 із 78. Основною причиною зупинки енергоблоків експерти називають обвал цін нижче собівартості. За даними "Оператора ринку", за 1-9 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед базовим навантаженням становить 86 коп./КВт.год, що вдвічі нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/кВт.год). "Собівартість електроенергії за такого рівня ціни не покривається жодною генерацією, тим більше тепловою, яка щодня поставляє в систему від 2,7 до 5,6 ГВт електроенергії. Всі виробники нині зазнають катастрофічних збитків, особливо в умовах зростаючої ціни на паливо (вугілля на європейському хабі (API2) пропонується по 120 дол./т, а ціна на газ в Україні перевищує 15 грн/м3)", - пояснили в компанії "Донбасенерго". Причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".