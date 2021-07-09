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На "Центренерго" зупинено 20 із 23 блоків ТЕС, - "Укренерго"

На

20 із 23 енергоблоків ТЕС держкомпанії "Центренерго" відключені від енергосистеми і не виробляють електроенергію, станом на ранок 9 липня.

Про це свідчать дані національної компанії "Укренерго".

До мережі підключені лише 3 блоки - по одному на кожній із ТЕС: Трипільській, Вуглегірській та Зміївській. Два блоки на Трипільській ТЕС (Київська область) не працюють через відсутність палива. Ще 12 енергоблоків "Центренерго" перебувають у резерві. Також за даними НЕК "Укренерго", повністю відключена від енергосистеми Слов'янська ТЕС "Донбасенерго", яка 6 липня отримала статус "дефолтної" через нездатність оплатити послуги системного оператора передачі. Також не працюють Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-6 переважно через відсутність палива. Загалом станом на ранок п'ятниці, в роботі було задіяно лише дві третини блоків ТЕС - 26 із 78. Основною причиною зупинки енергоблоків експерти називають обвал цін нижче собівартості. За даними "Оператора ринку", за 1-9 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед базовим навантаженням становить 86 коп./КВт.год, що вдвічі нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/кВт.год). "Собівартість електроенергії за такого рівня ціни не покривається жодною генерацією, тим більше тепловою, яка щодня поставляє в систему від 2,7 до 5,6 ГВт електроенергії. Всі виробники нині зазнають катастрофічних збитків, особливо в умовах зростаючої ціни на паливо (вугілля на європейському хабі (API2) пропонується по 120 дол./т, а ціна на газ в Україні перевищує 15 грн/м3)", - пояснили в компанії "Донбасенерго". Причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

Автор: 

енергетика (2601) Укренерго (2701)


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Топ коментарі
+9
Зелень знов готується купували електрику у *****.
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09.07.2021 10:35
+9
некисло зробили разом...
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09.07.2021 10:46
+8
твари вообще страх потеряли, после таких ультиматумов только возврат в гос собственность, мечтают чтоб старики платили 3 грн за квт? та куй вам беням с ахметами.
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09.07.2021 10:38
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Зелень знов готується купували електрику у *****.
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09.07.2021 10:35 Відповісти
Це вже Перемога, чи ще ні?
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09.07.2021 10:36 Відповісти
твари вообще страх потеряли, после таких ультиматумов только возврат в гос собственность, мечтают чтоб старики платили 3 грн за квт? та куй вам беням с ахметами.
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09.07.2021 10:38 Відповісти
некисло зробили разом...
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09.07.2021 10:46 Відповісти
это победа, надеюсь? мы кого-то в очередной раз сделали? что там СНБО? в отпуске или потеет над списком олигархов?
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09.07.2021 10:57 Відповісти
А Зеленский не понимает, почему Украину не берут в НАТО и ЕС!
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09.07.2021 11:01 Відповісти
волатильность маленькая, по европах привыкли вложить 1евро срубить по быринькому за 1-2 декады 15 евриков и жить на эти скромные 1.5% годовых
эвропейские ценности
наша быдлоылита тянется к ценностям
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09.07.2021 11:30 Відповісти
Наголосовали уроды...
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09.07.2021 11:02 Відповісти
На "Центрэнерго" остановлено 20 из 23 блоков ТЭС, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3782Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. По данным "Оператора рынка", за 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час,Источник: https://censor.net/ru/n3276064

На "Центрэнерго" остановлено 20 из 23 блоков ТЭС, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3932 Молодці ! Так тримати !!

А можна 85 копійок ?
Тим більше , що електроенергія є важливою складовою інших ціноутворень !
Я за те , щоб була конкуренція , і ціни знижувалися .
А ,поки що, у нас постійно на щось (чи на усе) ціни ростуть
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09.07.2021 11:19 Відповісти
прально, дайтє заработать чєстним Зе бізнесменам
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09.07.2021 11:19 Відповісти
ахметка уже зе бизмесмен?
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09.07.2021 12:12 Відповісти
ТОЛЬКО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ СИТУАЦИЮ !!!
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09.07.2021 16:45 Відповісти
 
 