Ректор НАУ отреагировал на скандал с дресс-кодом: "Хейт здесь неуместен"

Студенческие соцсети опубликовали Памятку о требованиях к студентам НАУ по внешнему виду.

В ней говорится о рекомендации не ходить на пары в шортах, купальниках, в панамах или коротких юбках. И это вызвало бурную реакцию комментаторов в соцсетях и привлекло внимание СМИ. Реагируя на ситуацию, ректор НАУ Максим Луцкий заявил, что "урегулирует ситуацию".

"Это достаточно неожиданный хейт Памятки о внешнем виде, который совершенно неуместен. В общем, это решение принималось конференцией трудового коллектива, и не текущего года, а с 2018-го. Мы государственное учреждение, мы учреждение высшего образования, и иметь соответствующий внешний вид здесь, я считаю это нормально и для студентов, и для преподавателей. Эти рекомендации никоим образом не имели целью кого-то обидеть, а тем более спровоцировать обвинения в сексизме. Это вообще нонсенс. Несоблюдение рекомендаций не предусматривает санкций, а является цивилизованным пожеланием к участникам учебного процесса. Так или иначе, ситуацию мы урегулируем. Обсудим с органами студенческого самоуправления, вынесем на рассмотрение конференции трудового коллектива, по итогам, инициируем изменения в наших внутренних документах", - сказал он.

Луцкий добавил, что вчера еще находился с рабочим визитом в Польше.

"Я кстати поинтересовался вопросом внешнего вида студентов и преподавателей у коллег. Говорят, что уместность соответствующего сдержанного дресс-код даже не обсуждается. Это негласная норма взаимоуважения", - добавил он.