Ректор НАУ отреагировал на скандал с дресс-кодом: "Хейт здесь неуместен"
Студенческие соцсети опубликовали Памятку о требованиях к студентам НАУ по внешнему виду.
В ней говорится о рекомендации не ходить на пары в шортах, купальниках, в панамах или коротких юбках. И это вызвало бурную реакцию комментаторов в соцсетях и привлекло внимание СМИ. Реагируя на ситуацию, ректор НАУ Максим Луцкий заявил, что "урегулирует ситуацию".
"Это достаточно неожиданный хейт Памятки о внешнем виде, который совершенно неуместен. В общем, это решение принималось конференцией трудового коллектива, и не текущего года, а с 2018-го. Мы государственное учреждение, мы учреждение высшего образования, и иметь соответствующий внешний вид здесь, я считаю это нормально и для студентов, и для преподавателей. Эти рекомендации никоим образом не имели целью кого-то обидеть, а тем более спровоцировать обвинения в сексизме. Это вообще нонсенс. Несоблюдение рекомендаций не предусматривает санкций, а является цивилизованным пожеланием к участникам учебного процесса. Так или иначе, ситуацию мы урегулируем. Обсудим с органами студенческого самоуправления, вынесем на рассмотрение конференции трудового коллектива, по итогам, инициируем изменения в наших внутренних документах", - сказал он.
Луцкий добавил, что вчера еще находился с рабочим визитом в Польше.
"Я кстати поинтересовался вопросом внешнего вида студентов и преподавателей у коллег. Говорят, что уместность соответствующего сдержанного дресс-код даже не обсуждается. Это негласная норма взаимоуважения", - добавил он.
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Фото документа за подписью ректора НАУ Максима Луцкого публикуют в соцсетях.
Документ содержит 11 запретов и рекомендаций, регламентирующий вид студентов и преподавателей.
Также в нем есть упоминается макияж «у лиц женского пола» - он должен быть «сдержанным». Юбки должны быть не короче 10 см от колена.
Кроме этого, в вуз запрещено заходить в солнцезащитных очках и головных уборах.
«Одежда должна… выражать уважение хозяина к самому себе и обществу», - считают в НАУ.
Луцкий - экс-нардеп двух созывов - от «БЮТ» и «Партии регионов», а также кум бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
А наиболее громкий скандал с его фамилией СМИ связывают с банкротством "Терра Банка", из которого были украдены миллиарды гривен. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
У "України молодої" имеется документ, свидетельствующий, что 15 лет назад Луцкий Максим Георгиевич был осужден по части 3 статьи 213 Уголовного кодекса УССР - "заранее не обещанный сбыт или хранение с целью сбыта, а так же приобретение с целью сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем". Как пишет интернет-издание "Обозреватель", "по слухам, за спиной господина Луцкого есть и небольшой тюремный срок за кражу компьютеров из Киевского политехнического института, где тогда работал его отец. За содеянное Луцкому могло грозить до 5 лет лишения свободы, однако в 2000 году судимость, очевидно, была погашена. И уже в 2004-м 28-летний Луцкий стал проректором НАУ по корпоративному управлению. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
На пляже антисемит пробует осторожно воду ногой. Вода холодная. Антисемит - "Епанавротплять жыды!"
От, наприклад, він забороняє яскраві сорочки, в мене в офісі стиль одягу смарт кежуал і яскраві сорочки можна - зараз багато в них і ходять...
Він забороняє "неформальні символи"... Це взагалі що??
Ну і головне, це не та людина, яка має моральне право вчити інших хорошим манерам!
В том же году снова баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Партии регионов по одномандатному округу в Киеве, но проиграл.
Зато в 2013 году кум Табачника стал главой Соломенской районной государственной администрации в Киеве. Уволил "регионала" с этой должности уже после Евромайдана и.о. президента Александр Турчинов.
Имя Максима Луцкого часто упоминалось в связи с подкупом избирателей. В 2011 году https://ukranews.com/news/123726-kum-tabachnyka-razdaet-kyevlyanam-lekarstva-so-svoym-portretom СМИ и общественные активисты уличили кума Табачника в том, что он распространял на округе в Соломенском районе Киева лекарства со своим фото на упаковке и надписью "Бесплатно от Максима Луцкого".
правда это мешало бы учебному процессу... но то такое.
пускаем на самотёк либо гильотина......