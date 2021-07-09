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Ректор НАУ отреагировал на скандал с дресс-кодом: "Хейт здесь неуместен"

Ректор НАУ отреагировал на скандал с дресс-кодом:

Студенческие соцсети опубликовали Памятку о требованиях к студентам НАУ по внешнему виду.

В ней говорится о рекомендации не ходить на пары в шортах, купальниках, в панамах или коротких юбках. И это вызвало бурную реакцию комментаторов в соцсетях и привлекло внимание СМИ. Реагируя на ситуацию, ректор НАУ Максим Луцкий заявил, что "урегулирует ситуацию".

"Это достаточно неожиданный хейт Памятки о внешнем виде, который совершенно неуместен. В общем, это решение принималось конференцией трудового коллектива, и не текущего года, а с 2018-го. Мы государственное учреждение, мы учреждение высшего образования, и иметь соответствующий внешний вид здесь, я считаю это нормально и для студентов, и для преподавателей. Эти рекомендации никоим образом не имели целью кого-то обидеть, а тем более спровоцировать обвинения в сексизме. Это вообще нонсенс. Несоблюдение рекомендаций не предусматривает санкций, а является цивилизованным пожеланием к участникам учебного процесса. Так или иначе, ситуацию мы урегулируем. Обсудим с органами студенческого самоуправления, вынесем на рассмотрение конференции трудового коллектива, по итогам, инициируем изменения в наших внутренних документах", - сказал он.

Луцкий добавил, что вчера еще находился с рабочим визитом в Польше.

"Я кстати поинтересовался вопросом внешнего вида студентов и преподавателей у коллег. Говорят, что уместность соответствующего сдержанного дресс-код даже не обсуждается. Это негласная норма взаимоуважения", - добавил он.

Автор: 

Луцкий (74) студенты (669)


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Топ комментарии
+20
Відсутність "Совка" - не є вседозволеність. Дресскод є в усіх розвинутих країнах.
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09.07.2021 12:41
+11
не понимаю из за чего "скандал", по моему обоснованные требования к учебному заведению никак не ограничивают права учащихся, а внешний вид должен соответствовать уровню учебного заведения, не надо до маразмов доходить. Вы же не ходите в шлепках и топиках у себя на рабочем месте, чем вуз отличается от производства и офиса в плане дресс кода
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09.07.2021 12:45
+7
Так принимать демократию за вседозволенность - и есть дремучий совок.
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09.07.2021 13:06
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Правила форума Совет форумчан
конченный совок))
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09.07.2021 12:35 Ответить
Відсутність "Совка" - не є вседозволеність. Дресскод є в усіх розвинутих країнах.
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09.07.2021 12:41 Ответить
сначала наводят порядок вокруг и в головах а потом дресс-код. а вообще вводится форма
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09.07.2021 12:46 Ответить
Одно другому не мешает.
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09.07.2021 12:47 Ответить
Луцький напевне "жалкує", як відомий ПеРдун, що не отримав свого по повній програмі після втечі хряка януковича. , ще не вечір- у всьому свій час.
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09.07.2021 13:09 Ответить
Я так розумію, що ви не знаєте, що таке дресскод.
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09.07.2021 12:49 Ответить
очень плохо разумеете))) если что то требовать то нужно как минимум соответствовать самому какой то морали
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09.07.2021 13:09 Ответить
Так принимать демократию за вседозволенность - и есть дремучий совок.
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09.07.2021 13:06 Ответить
Ну так почему не ввести удобную и эксклюзивную форму для занятий? И тем самым поднимая имидж учебного заведения.
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09.07.2021 13:14 Ответить
Якщо це, якимось чином, допоможе цьому вишу ввійти в ТОП світових навчальних закладів, тоді це, справді, на часі і дуже важливо. От же чекаємо світових рейтингів!
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09.07.2021 13:34 Ответить
а в усіх розвинених країнаї здають екзамени за хабар?
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09.07.2021 14:19 Ответить
А це питання ні як не стосується дресс коду. Зміна теми - не аргумент.
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09.07.2021 15:21 Ответить
Чтоб ты знал:США тоже конченый совок-там тоже требования к внешнему виду.И довольно строгие
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09.07.2021 12:46 Ответить
вот когда ты в голове станешь хотя бы прибалтом, вот тогда и требуй))
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09.07.2021 13:10 Ответить
Что ТРЕБОВАТЬ,недоумок?Что я требовал?Я просто написал о том,как обстоят дела в США.А ты,абсолютно не зная фактов,просто тупо решил повыделываться знаниями о совке)Так вот:ляпать языком несусветную чушь,а потом еще и пробовать выкручиваться-это как раз в стиле совка
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09.07.2021 13:20 Ответить
мнение животных мне не интересны)) вот такие засранцы как ты не могут постирать свои штаны а требуют что бы вокруг было все правильно и все блестело))))
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09.07.2021 16:03 Ответить
Да ЧТО требовать,тупое ты недоразумение? Напомню хрогологию:ты начал умничать про совок и требования к одежде.Я тебе сказал,что в США тоже есть такие требования.Ты обкакался и начал нести еще больший понос)КТО ЧТО ТРЕБУЕТ?
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09.07.2021 16:43 Ответить
для зеленых ослов разжовываю что приказ директора это то же самое требование)) в сша требуют одежду соответствующую той организации в которой требуют, а не в наших мусарниках
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09.07.2021 20:25 Ответить
"Требуют одежду соответствующую той организации в которой требуют"?Что за набор слов?что ты там кому разжевывать собралось,полоумное? Ты писать хоть научись,а потом будешь о "мусорниках" разглагольствовать
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09.07.2021 21:57 Ответить
ну если ты дебил читаешь по слогам и не можешь понять одного предложения то ты соответствуешь зебилам))) тест на зебила прошел
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10.07.2021 07:03 Ответить
В Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов и преподавателей. Под запретом - яркий макияж, короткие топы, шорты и неформальская атрибутика.
Фото документа за подписью ректора НАУ Максима Луцкого публикуют в соцсетях.
Документ содержит 11 запретов и рекомендаций, регламентирующий вид студентов и преподавателей.
Также в нем есть упоминается макияж «у лиц женского пола» - он должен быть «сдержанным». Юбки должны быть не короче 10 см от колена.
Кроме этого, в вуз запрещено заходить в солнцезащитных очках и головных уборах.
«Одежда должна… выражать уважение хозяина к самому себе и обществу», - считают в НАУ.
Луцкий - экс-нардеп двух созывов - от «БЮТ» и «Партии регионов», а также кум бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
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09.07.2021 12:37 Ответить
Помимо прочего, Луцкий известен как депутат, голосовавший вместе с другими "регионалами" за Харьковские соглашения.
А наиболее громкий скандал с его фамилией СМИ связывают с банкротством "Терра Банка", из которого были украдены миллиарды гривен. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
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09.07.2021 12:39 Ответить
Луцкий наверное считает неуместным напоминать ему, что он голосовал за Харьковские соглашения.
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09.07.2021 12:44 Ответить
це прохвост з веееликим стажем - від крадіжки компів до будівельних афер і "гречкосійства"

У "України молодої" имеется документ, свидетельствующий, что 15 лет назад Луцкий Максим Георгиевич был осужден по части 3 статьи 213 Уголовного кодекса УССР - "заранее не обещанный сбыт или хранение с целью сбыта, а так же приобретение с целью сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем". Как пишет интернет-издание "Обозреватель", "по слухам, за спиной господина Луцкого есть и небольшой тюремный срок за кражу компьютеров из Киевского политехнического института, где тогда работал его отец. За содеянное Луцкому могло грозить до 5 лет лишения свободы, однако в 2000 году судимость, очевидно, была погашена. И уже в 2004-м 28-летний Луцкий стал проректором НАУ по корпоративному управлению. - https://apostrophe.ua/article/society/2021-04-28/kak-kum-tabachnika-kotorogo-svyazyivayut-s-bankrotstvom-terra-banka-stal-rektorom-ukrainskogo-vuza/39308
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09.07.2021 12:51 Ответить
а шо мальчіки на каблуках як юрист вова?
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09.07.2021 12:39 Ответить
Это вам не компьютеры закупать за 300% цены!!! а дрес-код!!!
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09.07.2021 12:42 Ответить
как задрал за два года этот чертов, зеленый цырк
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09.07.2021 12:43 Ответить
Цирк задрал , конечно. Но с учетом темы статьи, я после вашего поста вспомнил старый анекдот.
На пляже антисемит пробует осторожно воду ногой. Вода холодная. Антисемит - "Епанавротплять жыды!"
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09.07.2021 12:51 Ответить
У даному випадку не дуже порівняння, бо прикол в тому, що Луцького вигнали в 2014 - студенти страйкували, бо не хотіли ректором кума Табачніка... При зелених воно знову всплило!
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09.07.2021 13:42 Ответить
не понимаю из за чего "скандал", по моему обоснованные требования к учебному заведению никак не ограничивают права учащихся, а внешний вид должен соответствовать уровню учебного заведения, не надо до маразмов доходить. Вы же не ходите в шлепках и топиках у себя на рабочем месте, чем вуз отличается от производства и офиса в плане дресс кода
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09.07.2021 12:45 Ответить
А ви почитайте повний список його вимог...
От, наприклад, він забороняє яскраві сорочки, в мене в офісі стиль одягу смарт кежуал і яскраві сорочки можна - зараз багато в них і ходять...

Він забороняє "неформальні символи"... Це взагалі що??

Ну і головне, це не та людина, яка має моральне право вчити інших хорошим манерам!
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09.07.2021 12:58 Ответить
А что теперь можно в шапке в помещении ходить? Кому-то помешали голые ляжки на парах демонстрировать? Из-за чего сыр бор? С солнце защитными очками перегнули конечно - как определить навскидку, может они с диоптриями. А так ничего криминального я в этих правилах не вижу. Некоторым баранам, как показывает опыт, приходится напоминать о правилах приличия. В ООН все сотрудники перед началом работы проходят проверку дресс-кода, могут отправить домой переодеться - никто не умер. Пусть попробуют на собеседование прийти в трусах и майке - я посмотрю на результат приема на работу.
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09.07.2021 12:46 Ответить
В 2012-м Луцкий поработал советником Николая Азарова по вопросам образования.
В том же году снова баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Партии регионов по одномандатному округу в Киеве, но проиграл.
Зато в 2013 году кум Табачника стал главой Соломенской районной государственной администрации в Киеве. Уволил "регионала" с этой должности уже после Евромайдана и.о. президента Александр Турчинов.
Имя Максима Луцкого часто упоминалось в связи с подкупом избирателей. В 2011 году https://ukranews.com/news/123726-kum-tabachnyka-razdaet-kyevlyanam-lekarstva-so-svoym-portretom СМИ и общественные активисты уличили кума Табачника в том, что он распространял на округе в Соломенском районе Киева лекарства со своим фото на упаковке и надписью "Бесплатно от Максима Луцкого".
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09.07.2021 12:52 Ответить
Ось так, спокійно і зважено вирішуються проблеми розумною людиною.
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09.07.2021 12:58 Ответить
Максимуму знаю с детства,редкое чмо и ублюдок.
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09.07.2021 13:02 Ответить
І чим ригіанал Луцький розумний? За які-такі досягнення у аерокосмічній науці він ректором НАУ став?
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09.07.2021 13:38 Ответить
хм... а студенты были-бы не против, если бы студентки ходили на пары в купальниках...
правда это мешало бы учебному процессу... но то такое.
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09.07.2021 13:04 Ответить
Ми всі в дитинстві були маленькими злими ублюдками
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09.07.2021 13:04 Ответить
Питання дресс коду підтримую! На жаль, серед викладачів і студентів чим далі ,тим більше зустрічаються люди які цього дресс коду не підтримують і не вважають , що недоречним є ходити на пляж у вечірній сукні , а в навчальний заклад в купальному костюмі чи в шортах.
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09.07.2021 13:06 Ответить
А ви почитайте весь список вимог там... Це не дрес-код, а дурістіка! От якщо сорочка яскрава, то це вже на пари не можна. Тобто, в сорочці не пускають!
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09.07.2021 13:41 Ответить
В одесский оперный уже, кажется, запретили приходить, как на пляж... Ценители оперы в шлепках и майках-алкоголичках!
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09.07.2021 16:30 Ответить
Це є питанням естетичного виховання населення, яке в Україні повністю відсутнє !
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09.07.2021 13:08 Ответить
та й на вулицях треба навести лад, бо напівголі дурепи зі звисаючими хвилями жиру та гопники у майках і трусах зі смердючими піхвами не додають колориту місту чи селу
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09.07.2021 13:19 Ответить
Може й так, але хай би це вирішували моральні авторитети нації, а не кум Табачніка Луцький...
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09.07.2021 13:43 Ответить
хватить про моральних авторитетів, шароварна Україна, слава Богу відходить...
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09.07.2021 14:23 Ответить
і приходить риго-вата?
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09.07.2021 14:26 Ответить
Ну, может в купальниках и плавках действительно не совсем уместно /не знаю как там в кондиционированием воздуха в помещениях/, но вот, кто будет измерять длину юбок и шорт /длинные шорты - это укороченные брюки/!???
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09.07.2021 13:33 Ответить
Вже науково доведено, що краватка перешкоджає живленню мозку. У них же мозги висохли. Люди в костюмах выглядят успешными пока не узнаешь, что они работают на людей в майках и джинсах.
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09.07.2021 16:24 Ответить
+ 40 этот типа ректор есть жулик и попализ Табачника который щас волает из Мордора. Все прихлебатели Табачника дрыснули за паребрик а это чучело тут остался да ещё ректором устроился!
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09.07.2021 16:35 Ответить
А что ему не нравится? Какие ректоры - такие и студенты. Все справедливо. Стыдно и за ун-т Шевченко, стыдно и за НАУ.
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09.07.2021 17:27 Ответить
ПРИДУРОК на должности.....
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09.07.2021 18:55 Ответить
выбрали идиота - теперь жрите сами....
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09.07.2021 18:56 Ответить
Нормальный дресс-код!
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09.07.2021 20:07 Ответить
ТАК ОН ЕЩЕ И ХЕЙТ !?)
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09.07.2021 20:22 Ответить
вопрос- а что было зимой в 2013-2014 и было ли вообще? варианта всеголишь 2 - либо всё
пускаем на самотёк либо гильотина......
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09.07.2021 20:37 Ответить
 
 