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Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль

На следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 июля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. веннослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия военных составит 3854 грн.

"Предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий военных не был урегулирован. Вследствие этого новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Правительство решило урегулровать эту ситуацию.

Также читайте: Пенсии инвалидов-чернобыльцев с нового года вырастут в среднем на 40%
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Топ комментарии
+16
Это тем воякам которые пузо растили и армию грабили десятилетиями? Ну-ну. Всей странной в 2014 году на армию собирали.
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09.07.2021 20:44
+13
И вашей маме с папой (бабушке с дедушкой) зачем пенсии платить? Украина не является правонаследницей ссср, пускай им выплачивает рашка.
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09.07.2021 22:05
+12
Самое гадкое то, что всех бывших военных стрегут под одну гребенку. Тот кто всю службу просидел в штабе штаны протирал и тот который с полигонов не вылазил, тех кто на складе трусы считал и тех кто ракетами управлял, тех кто в тылу тушенку тырил и тех кто с боевых дежурств не вылазил. Всех под одну гребенку, разница только в выслуге лет и звании.
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09.07.2021 20:54
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3854 грн., почти как у судей.
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09.07.2021 20:50 Ответить
Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4966
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09.07.2021 20:55 Ответить
А копейки что обрезали? Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1924
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09.07.2021 21:14 Ответить
патамушта на 400 000 не нашлось 1-2тыс. неадекватов
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10.07.2021 11:13 Ответить
Самое гадкое то, что всех бывших военных стрегут под одну гребенку. Тот кто всю службу просидел в штабе штаны протирал и тот который с полигонов не вылазил, тех кто на складе трусы считал и тех кто ракетами управлял, тех кто в тылу тушенку тырил и тех кто с боевых дежурств не вылазил. Всех под одну гребенку, разница только в выслуге лет и звании.
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09.07.2021 20:54 Ответить
Ну так атошники тоже далеко не все воевали. А попробуй скажи такое, так вой будет...
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09.07.2021 21:13 Ответить
Ага, прокурвы приехали в ато, ***** пощелкали и они уже убд.
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09.07.2021 22:37 Ответить
ЗЛЫЙ ГРЫЦЬКО ++++++++++++++++++++
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11.07.2021 06:50 Ответить
Ага. И выплатят после победы коммунизма.

Дыра в бюджете легко вмещает в себя и повышение пенсий, зарплат учителям с медиками, и миллиарды деревьев, и QR-столбики с видосиками Потапа для хотелок ЗЕ, и межгалактические ЗЕ-университеты.
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09.07.2021 20:57 Ответить
лохотрон не пройдет
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09.07.2021 21:05 Ответить
все это хорошо... но в какую дырку в бюджете это выпадет???
или судьям-прокурорам на эту тысячу-две урежут)))) они со своих 300 000 и не заметили б )))
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09.07.2021 21:09 Ответить
Абясняю для дэбилов: Нормальный человек не пойдет служить в современные ВСУ, если увидит, как государство относится к военным пенсионерам. Мы - или дети СССР, или дети детей СССР. Так шо, всем это поставить в упрек и в утиль? Бычий, тупой "патриотизм", замешанный на глупости и жлобстве - это большая беда Украины.
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09.07.2021 21:10 Ответить
Ну да , у нас на этаже живёт бывший секретарь райкома, так я его часто вижу в новой военной советской форме Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 935
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09.07.2021 21:17 Ответить
Он ее спёр? Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8229
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09.07.2021 21:40 Ответить
Вы не на улице Кирилловской в доме 103 проживаете?
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09.07.2021 22:04 Ответить
Возможно "поехала крыша".
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10.07.2021 07:07 Ответить
Это хорошая новость!
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09.07.2021 21:14 Ответить
Это хорошая брехня от лакея ахметова.
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09.07.2021 22:01 Ответить
Конечно все люди разные....Но! После службы в дальних и ближних гарнизонах военный люд стремился осесть поближе к фруктам и теплому морю. Украина идеально подходила...При распаде СэСэСэРэ стали выбирать : - или принять присягу Украине и ждать.... или ....(а на мацковии лучше не было). Взгляды менялись и сегодня среди "присягнувших" полно откровенных врагов.
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09.07.2021 21:20 Ответить
ЛЕВ--- УКРАИНА на 25проц снабжала армию ссср офицерами и после увольнения они вертались домой --- поэтому их здесь намного больше чем в узбекистане или казахстане . кстати два моих брата остались на пенсии в бензоколонке путинской . оба полковники . один был зам ком. ленинградским военным округом по вооружению . там вилка полковник- генерал в военное время --- пенсия 1100 долл была до 14 года . сейчас не знаю рубль сильно упал . а я всего лиш техник по ракетному вооружению поэтому у меня 120 долл --- как раз зимой за квартиру заплатить
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11.07.2021 07:04 Ответить
а на скільки ціни виросли?
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09.07.2021 21:23 Ответить
Яка буде пенсія учасника АТО? Чи просто рік за кілька?
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09.07.2021 21:25 Ответить
А есть такая?
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09.07.2021 21:51 Ответить
Немного о Красной армии ′′ Немцы открыли тюрьмы. Мужчины ходили туда искать, искать своих. Папа вернулся оттуда домой в залитых кровью местах. Там все было в крови. Тела разлагались. Больше всего его поразило то, что они сделали с молодой женщиной. Вытащил мои глаза. Отрезать уши и грудь. Вырезали кожу из рук и завязали ее той же кожей рук сзади. На женщине был ее ребенок. Они были связаны друг к другу колючей проволокой ".Страшно даже читать, да?Это я вчера в ютубе наткнулся на показания тернопольской нкынки о временах, когда немцы оккупировали Тернополь и выгнали ′′ первый советский ". Это я не дословно. Коротко. Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7409
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09.07.2021 21:25 Ответить
Слушайте, вы хоть на каком-нибудь языке внятно и чётко напишите! Ведь нельзя же заставлять людей в ваших каракулях разбираться! Извините.
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09.07.2021 21:43 Ответить
Это я взял пост на одном из сайтов, где писалось о зверствах НКВД эшников, которые сейчас даже могут получать повышенные пенсии
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09.07.2021 22:17 Ответить
Да, точно было такое! Я тоже слышал... Там вроде ещё снигирей ели, сволочи! Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7298
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10.07.2021 00:18 Ответить
писалось о зверствах НКВД эшников, которые сейчас даже могут получать повышенные пенсии

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Ну ты и брехун!
Их всех давно уже нет в живых, а ты паришь о том, что они пенсию повышенную получают.
Давай считать. Если эшнику в 1940 году было допустим 20 лет (берем минимум), то сейчас им должно было быть 20+60+21= 101 год!!!
А у более 20-ти летних возраст на сегодня и тем более больше. Столько не живут!
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11.07.2021 11:51 Ответить
Вам что ещё описать про зверства живых КГБ шников? так это может зацепить многих, потому архивы стукачей и бывших сотрудников КГБ до этих пор не открыли Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4631
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11.07.2021 12:20 Ответить
была пенсия 3789 грн стала 3841 грн ...я и обрадовался сначала а потом вспомнил как Азаров такое делал по 5 грн добавлял и говорил о потужных действиях
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09.07.2021 21:29 Ответить
военные не 3 к получают а по 30000
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09.07.2021 22:14 Ответить
По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. веннослужащих-пенсионеров Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4582 .. Источник: https://censor.net/ru/n3276238
Нибуя не зрозумів . ! Про що це він .? Шо за доплата , на підставі чого , і кому з військових вона вже прийшла . Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6851 .

Шмигаль перегрівся на сонці , схоже .
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09.07.2021 21:34 Ответить
В свій час Янукович також встановлював доплату (не підвищення) до пенсії, правда, всього на 4 місяці.
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10.07.2021 07:11 Ответить
С 1 июля? Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4972
БРЕХНЯ! 5 числа ежемесячно военным приходит на счета пенсия. Как было так и осталось.
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09.07.2021 21:46 Ответить
Почитай, написано:"будет установлено..."
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09.07.2021 21:49 Ответить
Ага, с 1 ИЮЛЯ. А сегодня уже 9-е. Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8390
К слову, вы бы глаза промыли от ЗЕлёной божьей росы. Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8339
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09.07.2021 21:53 Ответить
Меня пытаются оскорбить называя "порохоботом". Так что про росу - не ко мне.
Написано:"На следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.".
Это значит, что:
- может быть, но это не точно... Может быть как зеля тарифы снижал...
.....
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09.07.2021 22:03 Ответить
С 1 июля. Задним числом повысят и выплатят разницу? Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 722
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09.07.2021 22:08 Ответить
А они все делают задним числом или через задний проход.
А инфу выкинули, т.к. менты-пенсы на днях под кабмин собирались.
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09.07.2021 22:11 Ответить
К слову, "порохобот" это не оскорбление, это комплимент и признание адекватности человека.
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09.07.2021 22:10 Ответить
Зебилы считают иначе. А разговаривать с ними нужно.
"Я не смотрю телевизор", он мне говорит. Выяснилось - читает страна юа))
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09.07.2021 22:13 Ответить
Или как в той песенке - "быть может завтра иль послезавтра или через месяц иль через год".
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10.07.2021 07:16 Ответить
Угу, некоторым даже на 500 меньше в этом месяце пришло
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09.07.2021 21:51 Ответить
Мій товариш , інвалід внаслідок війни . група -1 , до підвищення отримував пенсію 11880 грн ( 650% прожиткового мінімуму ( 1769 грн ) для непрацездатних осіб , це майже - 11500 грн + якісь доплати - 380 грн = 11880 грн в сумі ) . Тепер прожитковий мінімум зріс , з 1769 до 1854 гнр ( 650% - 1859 гнр = 12051 грн ) ,, рівно 12051 грн він і отримав ,але доплати пропали Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4578 . . Тобто - пенсія мала зрости на 550 грн , а зросла лише на 170 грн Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4578 ..

Шмигаль фокусник , похлєщє Коперфільда .

Мовби й дрібниці , але йому неприємно те що його - дурять . Каже - сказали б прямо - так і так мовляв , пенсію добавляєм - доплати забираєм , і біс з ним .Але ж хитрують , падли ..
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09.07.2021 22:14 Ответить
Ні, зменшилася.
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10.07.2021 07:13 Ответить
Врёт ****, как всегда. Ничего не добавили от слова совсем.

.
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09.07.2021 21:58 Ответить
прикольно та не че не делали вышли с пузом в звании на пенсию в 40 лет наворовали еще и пенсию им колобкам завысить куда больше((
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09.07.2021 22:13 Ответить
..а чего ж ты не пошёл в армию...где так хорошо было? Ушёл бы в 40 лет... наворовал бы... ничего не делая.. и пенсию бы получал бы повышенную!!??? Или патриот ... честный... бескорыстный?! А может просто обыкновенный дурачёк... ни на что не способный априори...)))) Скорее второе и реальное!!!
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09.07.2021 23:38 Ответить
Да это просто сказочный долб...б, которых на этом форуме очень много!))
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10.07.2021 00:24 Ответить
Дениска, ти в армії не служив бо сцявся вночі або срався? Вилікуйся токами та піди до лав ЗСУ заробиш грошей....
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10.07.2021 11:45 Ответить
я в отличие от тебя я там служил когда ты еще не вылупился на свет
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10.07.2021 12:35 Ответить
Деніска тобі шось приснилось? Тільки з переляку не упісяйся бо пуза не відростиш)))
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10.07.2021 13:54 Ответить
денис --- ну ты ***** дятел --- во всех странах мира военные служат 25 лет . ни дня ни ночи --- ни выходных ни праздников кто на полигонах кто на аэродромах кто в море . в жару . снег . мороз и уходят на пенсию в 45 - 50 лет без пуза но с кучей диагнозов . а сколько с даунбаса вернулись без рук без ног и воровали в армии единицы негодяев . а все остальные РОДИНУ ЗАЩИЩАЛИ
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11.07.2021 06:38 Ответить
я об начальстве
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11.07.2021 09:28 Ответить
Клоун, покажи в своих постах это слово "начальство" ?
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11.07.2021 11:56 Ответить
..что ..недоношенное..)))??? Пока кто то становился начальником... то начинал с лейтенанта. И для тебя..гадёныш... ещё раз вопрос? Почему в армию не пошёл. Почему не стал начальником ...начав с лейтенанта? Потому что откровенный дегенерат.!!.. если и служивший то...в стройбате.. Ты ж сам ..утверждал выше..что служил?! В военное училище поступить явно не получилось бы. Там видимо посмотрев на твоё рыло ... вопрос о поступлении отпадал автоматически...)))))
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11.07.2021 13:03 Ответить
Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 179"У 2014 році під час мобілізації у нас на складах було 462 черевики з високим берцем, 1200 т керосину для всієї авіації України, 36 тис. т дизельного пального і 8,5 тис. т автобензину. На складі 200 шоломів кевларових, 200 бронежилетів. І починаючи з 2014 і 2015 року - я пишаюся тим, що на сьогодні Україна з тих 462 черевиків дійшла до високоточної зброї, крилатих ракет, модернізації літаків, модернізації вертольотів. В цілому переоснащення армії та в цілому спроможностей, які визначаються за озброєннями і військовою технікою", - заявив Павловський."А тепер скажіть, за що ця підозра? Навіщо це зроблено? Це замовлення для того, щоб дискредитувати генералів Збройних сил України, щоб дискредитувати офіцерів ЗСУ", - підкреслив Павловський. Украинская армия постепенно превращается в советскую украинскую армию, солдаты контрактники будут делать то что им скажут, нынешняя советская власть Украины теперь должна поставить боевых генералов на место и это нравиться кремлёвской шобле.
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09.07.2021 22:38 Ответить
Так . Армію знищують знову , як знищували раніше , до 2014 року ,, і це , схоже - замовлення кацапні . Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6507 .
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09.07.2021 22:54 Ответить
Так все бурно военные пенсии обсуждают, только в армии служить никто не рвётся, вы судей пенсии обсудите, или прокуроров...
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10.07.2021 00:35 Ответить
++++++++++++
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11.07.2021 06:39 Ответить
Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8108
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11.07.2021 11:57 Ответить
А взагалі, "звідки гроші, Зін"? Спочатку мільярдну заборгованність діючим військовим виплатіть!
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10.07.2021 07:23 Ответить
О! Генеральские повысят, норма! Что там с зарплатами
бойцов?
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10.07.2021 10:10 Ответить
100500%. Все это ради генералитета.
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11.07.2021 09:55 Ответить
То, что бойцы сейчас за 10 тыщ служат, его не волнует
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10.07.2021 11:11 Ответить
Все мудакам, которые воняют на военных скажу - вы 25 лет прибывайте на работу в 6.00, не поспите на вахтах хотя бы четверть этого срока, покатайтесь по точкам горячим, типа в Африку, не считая АТО, помыкайтесь по отдаленным гарнизоном вместе со своими семьями, поживите в казармах с солдатами вместе - а вот потом, если не рассыпитесь... будите пиз*еть.....
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10.07.2021 13:52 Ответить
++++++++++++
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11.07.2021 06:40 Ответить
Ты мудак встань в 3 часа ночи и передои 60 коров 3 раза в день при одном выходном за 5-7 дней.В селе без каких либо удобств. А в Африку тебя деньгами заманили.В казарме -не в тюрьме.
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11.07.2021 09:53 Ответить
А никто и не писал, что в селе легко.
Моя тетя точно также вставала по утрам и ходила доить коров.
Потом стала брать с собой дочь, в помощь, когда та подросла.
Имел я неосторожность как-то пожать ей руку. Рука у нее как клещи! Пальцы как стальные.
А кк муж приходил следом с вилами. Грести и убирать после коров. Тоже намахался ...
А коровник был очень длинный...
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11.07.2021 12:03 Ответить
.. а ты..мудак.. вставал в три часа ночи доить коров? Или шапалы с рельсами таскал на горбу... или косил комбайнёром, или на мостике стоял ночами или зимой в карауле стоял.??? Что ты ..чмо.. сравниваешь? У нас страна идиотов... была... есть... и благодаря таким как ты ..страной идиотов и останется.
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11.07.2021 13:10 Ответить
А когда они суки минимальную пенсию в 1769 грв доведут хотя бы до биологического уровня выживания человека??????????????
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10.07.2021 13:52 Ответить
Это правда,страна контрастов!Депутатам,судьям-максимуму,а на остальных -нема коштів!
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10.07.2021 14:53 Ответить
Бла-Бла-Бла! Мы уже знаем,как Гройсман нам военным пенсии поднимал, так что не надо трепаться!!!
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10.07.2021 16:44 Ответить
При миллиардных задолженностях действующим военнаслужащим?!
Какие ж олудурки у руля!...
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10.07.2021 17:33 Ответить
Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, а патриотам и добровольцам сроки заключения. Шмыгаль
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10.07.2021 18:15 Ответить
Це спланований випад, направлений на внесення розбрату між військовими і розрахований на підтримку режиму частиниою військовослужбовців на випадок чергового Майдану. Дуже, доречі синзронизується з "розбудовою" і розгодовуванням Аваковим МВС і Нацгвардії ("псів режиму")
Чудовим рішенням було би прийняття Закону "Про пріоритетність військової служби"( у тому числі і в частині оплати праці). В нашій ситуації це дуже сильно укріпило би обороноздатність країни. Поки що у нас такий Закон стосується лише шахтарів - у той час, коли приймали теж загравали - раптом допоможуть... ага, "допомогли".
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11.07.2021 09:22 Ответить
Никто ничего не повысит. Зелёные только обещают и ничего не делают хорошего
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11.07.2021 02:35 Ответить
А эти пенсы, военные типа ,воевали за Украину?или вообще воевали ? С какого ....им повышают ,а обычным пенсам -нет. Обычные пенсы наверно на другую страну работали.
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11.07.2021 09:49 Ответить
..ты ..чмо смердячее.. никак не успокоишься? Ты ..за Украину что ли воевал? Или пахал на Украину не покладая рук? Может тебе...чмошнику... просидевшему за рулём маршрутки как пример... платить пенсию больше чем военному? Или ты при Советах другой руль крутил и доярка другое вымя у коров обрабатывала? Откуда вы ..73 процента ублюдков.. только вылазите?
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11.07.2021 13:26 Ответить
Сам ты ублюдок .Я -служил,пахал ,доил ,ковал ,варил...Поэтому получил полдесятка хронических болячек. Которые меня сделали фактически ,инвалидом. Голосовал за Украину.А не как ты за Пороха. И под расстрелом бы не голосовал бы за нынешнее ...,не знаю как назвать.
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13.07.2021 12:22 Ответить
... а что ...... служившее.. пахавшее..доившее... кто ж тебя инвалидом сделал? Судя по твоим письменам инвалид ты по болезням головы. И за какую ты Украину голосовал? Украину януковича или юляшки? Нормальные, адекватные люди голосуют за реального руководителя страны...уважаемого во всем мире... Да да. ..за Пороха. А быдло тупое... как ты... за Земразь...за юлю.. за смешариков... Наиболее дурноватые за Жоппоблок... Может и ты.. инвалид ...за Жоппоблок скачешь? Я не удивлюсь.... Таких достаточно. Правда если поклонники Зе открытые недоноски и дурачки... то Жоппоблоковцы просто враги...а те кто за них голосует... это просто отребье. Мураевцы всякие.. Мертвечуковцы..Добкинцы... Вообщем гниды.
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13.07.2021 23:32 Ответить
Работа и ее условия ,сделали меня инвалидом. Но в отличии от тебя(кто бы ты ни был),я с головой дружу. Голосовал за Пороха и предлагал его кандидатуру ,я-самый первый в Украине.И это официально задокументировано на УПФ. На то время это было реальное и правильное решение. Но больше одного строка ,Пороху доверить нельзя! По двум важным причинам.1)Это полная дискредитация украинской идеи.2) Он не справился так,как хотели украинцы.И если ты патриот,то поймешь о чем я написал. А если ты тупой ,то инвалид -я, по телу ,а ты по духу.Может тебе каждый пункт на составляющие расписать?Мноооогим с первого раза не доходит.
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15.07.2021 11:12 Ответить
Не надо мне рассказывать о Порохе... и что он НЕ СПРАВИЛСЯ!!! Он справился на все 100 со страной ... попавшей в войну.. с дурноватым населением, разграбленной и отсутсвующей армией... и очень многим ещё. И он СПРАВИЛСЯ!!! Как нельзя лучше. И второй нужен был для дальнейшего развития страны. А что хотели украинцы. Прекратить войну? А десятки тысяч бегали от призыва в кацапию и прятались там. Увеличить качество жизни.!! А сотни и тысячи предпринимателей и не думали платить налоги. И какую идею дискредитировал Порох? Ну ка расскажи о украинской идее земрази? Это эту идею выбрали 73 процента откровенных идиотов и дебилов? Больше одного срока нельзя? А кого ты туда выбрать решил? Кто был реальным руководителем... что бы мог так как Порох? Юля... Смешарик..или мрази из ЖоппоБлока? Кто мог работать лучше Пороха? НИКТО!! Результат сегодня налицо. ПРОСРАЛИ ВСЁ что можно и не можно. И кто виноват!! Быдло 73-процентное, которому всё равно какой флаг на улице... какой язык... и кто у власти. Им пожрать..поспать..посрать..и чтобы не стреляли и в собачей будке было тепло. Они думали о Украине-государстве? Они думали О СЕБЕ..собственной заднице и своих ушлёпках..которых они наплодили и не могут прокормить. Вот многим с первого раза и не доходит..что сотворили и в какое дерьмо окунули Украину. Сегодня кроме ПОроха НИКОГО на горизонте и близко не видно.
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15.07.2021 22:47 Ответить
Да ,он не справился .И по правде говоря ,справится НЕ МОГ!.Во первых он совершенно не националист и не патриот, а абсолютно рационален. А значит, как бы не старался, украинскому развитию он не способствовал. Все украинозначимые всплески от народа при нем умерли или были нивелированы до мин.,так как их он не мог контролировать из за их мозаичности,и по сути -не понимал и не принимал. Гнилое и здоровое было усреднено и затем,выпилено. Украинцы хотели иметь справедливое общество! Основанное на законах общественно -социальной НРАВСТВЕННОСТИ.Мова ,вера армия,это не то ,на чем должно основываться национальное самолюбие,самоуважение,самообучение...самостийности, как принцип ! По сути, украинцы действовали предельно рационально ,отвергнув Пороха. И предельно иррационально -выбрав Зеленского. Сегодня именно поклонники Пороха предельно озадачены ,а не порохопротивники! Украинская идея не имеет смысла,если кроме Порошенка,для ее последователей ,никто более не может ее поднять к более высоким смыслам. А вот противники украинской идеологии просто блещут креативными антиукраинскими личностями. Поэтому Навигатор,возьми свое мнение и засунь его себе в ...ухо! дабы мог услышать правильные вещи, о том ,что тебе пока недоступно к пониманию.
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17.07.2021 16:05 Ответить
а ты знаешь Васёк-дурачёк... (Это как Иванушка -дурачёк) Ты абсолютно от него не отличаешься!!!))) Украинцы...такие как ты ..идиоты... хотели жрать..срать. и спать... И не больше. О каком там самолюбии,самоуважении,самообучении...самостийности ты здесь скулишь..полудурок? Действительно ** рационально ** поступили отвергнув Пороха и избрав отчаянного дурачка и наркомана в придачу. Судя по твоему отчаянному бреду...ты тоже к белым дорожкам приспособился. Хотя..вряд ли... На говне каком нибудь сидишь...))) И прямо тебе скажу...полудурок... Твоё мнение вместе с тобой идёт на хер... как и большинство из 73 ущербных умишком амёб. Украинцы хотели иметь справедливое общество!.. Результат *справедливого* общества видно сейчас отлично. Но ты реальный полудурок. Такой бред накатать может только ты... Что употребляешь...гопота? Ты...дурноватое..даже не понимаешь..что за народ живёт в Украине... И близко не понимаешь... что ублюдкам избравших Земразь до самоуважения как тебе до Луны. И как говориться... а как тебя понять... если ты отчаянный идиот и несёшь отчаянный бред!!!!))))) Ты дурачёк даже не понял..что тебе написали выше. Дозу видимо хорошую влупил... )))
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18.07.2021 23:13 Ответить
Мне нравится как тебя таки тОркают важные для Украины вещи,но к сожалению ты в них не разбираешься от слова совсем и что важно,у тебя это надолго! Мне тебя искренне жаль ,так как такие люди как ты, ради своих готовы пойти на любые преступления. А значит принести новые и еще более серьезные бедствия на украинские головы. Твой запал ,по сути совершенно детский ,говорит о твоей неспособности мыслить логически из за повышенной эмоциональной составляющей в твоей жизни.Я сам точно такой же ,но так как энергетически более слаб ,мне приходится искать пути выживания . А значит и чувствовать, и мыслить.
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19.07.2021 11:58 Ответить
Да слаб ты не только физически..))) Голова у тебя аналогично слабенькая... И не надо меня жалеть... Я в свои годы и повоевать успел и не прятался в отличии от тебя и твоего окружения... И сейчас с 2014 до прихода к власти гниды зелёной достаточно налетался ...привозя из США..Канады...Литвы... то... чем успокаивают кацапских гнид. И не рассказывай мне о Порохе. Ты о нем НИЧЕГО не знаешь... Я же могу сравнивать..что было и что стало. Так что заткнись ущербный и жди..когда кто то за тебя что то сделает.
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19.07.2021 19:31 Ответить
Ладно.Подавись своей пенсией.
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23.07.2021 09:10 Ответить
..да желательно чтобы ты удавился от зависти..гнида..))))
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23.07.2021 22:42 Ответить
Я никому не завидую кроме великих физиков и музыкантов. Навигатор,а где ты успел повоевать,если до 14 года Украина ни с кем не воевала.Зарабатывал бабло где то в российских тьмутараканях?И за это тебе и тебе подобным(афганцы -пример.Кстати -поголовно пророссийские),я должен в ножки кланяться. Боже ж мой!Ты же меня хлебом с маслом кормишь,и спасаешь от поработителей.

а я такой иждивенец и приживала еще и пенсии твоей завидую. Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3891
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29.07.2021 10:21 Ответить
да..клоун Вася... Была такая советская армия... и она воевала... если ты дурашка не знал. И никто ..в том числе и ты..ущербный... не надеялся ..что Украина станет самостоятельной и что в 91 году всё так повернётся. 99 процентов населения сегодняшней Украины ни сном ни духом не думали о самостоятельности. И не стоит так поносить афганцев. Те же 99 процентов шли туда не по зову сердца..как добровольцы в 2014 на Донбасс... А шли воевать..т.к приказала сраная советская родина. И попробовал бы ты отказаться. И афганцы разные. Сотни афганцев были на Майдане и сотни были и есть на передовой сейчас. Есть и пророссийские ..тут никуда не денешься. И не надо мне в ножки кланяться. Ты и так на коленях стоишь... И основательно стоишь и врядли подымешься с коленок. Так и сдохнешь... Ибо возраст и в таком возрасте если дурак...т о это уже окончательно. Вот у тебя реально уже окончательно. Ты тоже работал на СССР... и тоже ничего Украине доброго не принёс. А за пенсию поскуливаешь. Вот и я работал...военным на СССР... Так с меня хоть польза сейчас. СССР меня научила летать... что и пригодилось в ВСУ. И польза огромная. Знал бы ты..убогенький..как мы мотались в 2014-15-16 в Канаду..США.. Литву...и сколько добра привозили..чтобы одеть и обуть тех..кто не засцал и пошёл добровольцем. Может это ты месяцами не вылезал из самолёта и работал для этой цели? Или заработал несколько тысяч гривен и тихонько по чёрному прожрал их...не заплатив налога. Таких сотни тысяч..воющих..о пенсиях... ))) Ото сиди..ущербное..и молчи... если инвалид на голову.!!
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29.07.2021 21:52 Ответить
Навигатор,ты о себе и своих способностях -слишком высокого уровня.Это то тебя и губит. Смотри как ты рассыпался себе самому на похвалы и одновременно пытаешься унизить совершенно тебе не знакомого человека. Обвиняя его в твоих собственных страхах и сомнениях. Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6927Я лично ,не знаю ни одного афганца с проукраинской позицией.И это при том,что не Украина их послала на бойню.А фактически, та же россия. Но самое характерное .что эти люди никаким образом себя не ассоциируют со злом ,которое они причинили другим людям.Духи-это афганцы,которые протестовали с оружием в руках против чуждого им народа. Но наши в 2 мировую,это героические партизаны! Мнение той ........ стороны,для таких как ты-это удавка.И вытворяли наши в афгане точно тоже ,что и немцы в годы 2 мировой. Строили школы ....и убивали мирняк, сотнями тысяч. Покаялись -Единицы.
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29.07.2021 23:33 Ответить
Слушай..сраный клоун..что то слышавший о Афгане!!! Там точно так же бомбили наши афганцев..как сейчас русня бомбит с Ту-22м3 в Сирии. Запомни..йолоп! Была другая страна и другие нравы. И не вспоминай о ВОВ...и партизанах. Наша **великая армия победительница** в Европе столько горя натворила..что ничем от фашистов не отличалась. Немцы покаялись!! А наши до сих пор скачут на костях...как русня и никакого примирения с бандеровцами... и мельниковцами. Последние готовы к примирению... а те кто в красной армии служил ...готовы?А красная армия резала и насиловала и убивала. Аналогично и русня...Аналогично и американская армия... Аналогично и другие армии... Ты не знаешь ни одного афганца с проукраинской позицией? Так ты вообще чмошник их не видел никогда и не знаешь ничего. На Майдан чувырло надо было выйти..чтобы увидеть афганскую сотню.В моём афганском окружении нет вообще с пророссийской позицией. Если возле тебя такие крутятся...то вопрос ..кто ты? Такой же наверняка.!! Если по твоему ..дурик..рассуждать...то даунбасские щахтёры и трактористы .... партизаны ВОВ и духи-граждане...что защищаются от ВСУ....Которое их типа расстреливает и уничтожает. Ты..дурачёк...о войне имеешь очень смутное представление. Мне бояться нечего и некого. Я служил в Афгане..и потом после..да и до возил чёрным тюльпаном достаточно много ребят...и в рашку и в Украину и в Туркмению с Арменией... И не тебе ..гнида..мне что то говорить и упрекать. Ты просидело свою гнилую жизнь в квартире... тупо утром на работу..вечером с работы... Без мозгов... смотря телевизор и читая газетёнки ты вообразил себя аналитиком и разбирающимся в ситуации любой войны. Да нихера ты не понимаешь. Чтобы понимать...надо ПОУЧАВСТВОВАТЬ и понять..что это и с чем его едят!!! Ото стой на коленках и скули о своей несчастной судьбинушке! И хер тебе..а не пенсия. Рабам..избравшим Земразь другого и не пожелаешь.)))
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30.07.2021 01:20 Ответить
Кстати ... Вася..обрати внимание.. Флажки у меня разные. Это не ВПН... Я в этих странах и пишу тебе именно оттуда. Ибо Ан-124.... очень большой самолёт и летает по всему миру..)))) Украинский Ан-124... !!!
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29.07.2021 21:54 Ответить
Забери у тебя этот АН,в россию побежишь? Летать (и соответственно зарабатывать)охота или все же Украина дороже? Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6701
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29.07.2021 23:36 Ответить
Ты что ли его заберёшь? Кроме Ана я и на Ил-76 ещё летаю.... )))) И с какого я побегу к врагам? Или на Ан этот..ты..недоумок сядешь? Это тебе не Жигули и врядли ты и стотысячную долю нужного осилишь. Да... мы и летаем и соответственно и зарабатываем. К сожалению после прихода к власти зепадали авиацию военную реально начали уничтожать... Уходят пилоты боевые... Транспортникам полегче..их берут на такие же машины в гражданские авиакомпании... а вот другим очень тяжело. Никому не нужны ни истребители ни щтурмовики и даже вертолётчики. Хотя что тебе..откровенному ******** объяснять! Ты нихера не поймёшь..а время на тебя тратить противно. Смердишь ты очень откровенной тупостью. Забери Ан..в россиию побежишь..))) Только откровенный сопливый идиот ..безмозглый..способен такое писать. Тебе сопля часом не лет 20-25? Ибо понимающий и разумный человек подобное не напишет...)))
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30.07.2021 01:28 Ответить
Щоб ти,******,подавився такою пенсією. Це я премьєра маю на увазі,якщо що...
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11.07.2021 13:22 Ответить
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