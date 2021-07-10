Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
На следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 июля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. веннослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия военных составит 3854 грн.
"Предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен", – подчеркнул премьер.
Он отметил, что в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий военных не был урегулирован. Вследствие этого новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Правительство решило урегулровать эту ситуацию.
Пожалуйста, подождите...
Дыра в бюджете легко вмещает в себя и повышение пенсий, зарплат учителям с медиками, и миллиарды деревьев, и QR-столбики с видосиками Потапа для хотелок ЗЕ, и межгалактические ЗЕ-университеты.
или судьям-прокурорам на эту тысячу-две урежут)))) они со своих 300 000 и не заметили б )))
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Ну ты и брехун!
Их всех давно уже нет в живых, а ты паришь о том, что они пенсию повышенную получают.
Давай считать. Если эшнику в 1940 году было допустим 20 лет (берем минимум), то сейчас им должно было быть 20+60+21= 101 год!!!
А у более 20-ти летних возраст на сегодня и тем более больше. Столько не живут!
Нибуя не зрозумів . ! Про що це він .? Шо за доплата , на підставі чого , і кому з військових вона вже прийшла . .
Шмигаль перегрівся на сонці , схоже .
БРЕХНЯ! 5 числа ежемесячно военным приходит на счета пенсия. Как было так и осталось.
К слову, вы бы глаза промыли от ЗЕлёной божьей росы.
Написано:"На следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.".
Это значит, что:
- может быть, но это не точно... Может быть как зеля тарифы снижал...
.....
А инфу выкинули, т.к. менты-пенсы на днях под кабмин собирались.
"Я не смотрю телевизор", он мне говорит. Выяснилось - читает страна юа))
Шмигаль фокусник , похлєщє Коперфільда .
Мовби й дрібниці , але йому неприємно те що його - дурять . Каже - сказали б прямо - так і так мовляв , пенсію добавляєм - доплати забираєм , і біс з ним .Але ж хитрують , падли ..
.
бойцов?
Моя тетя точно также вставала по утрам и ходила доить коров.
Потом стала брать с собой дочь, в помощь, когда та подросла.
Имел я неосторожность как-то пожать ей руку. Рука у нее как клещи! Пальцы как стальные.
А кк муж приходил следом с вилами. Грести и убирать после коров. Тоже намахался ...
А коровник был очень длинный...
Какие ж олудурки у руля!...
Чудовим рішенням було би прийняття Закону "Про пріоритетність військової служби"( у тому числі і в частині оплати праці). В нашій ситуації це дуже сильно укріпило би обороноздатність країни. Поки що у нас такий Закон стосується лише шахтарів - у той час, коли приймали теж загравали - раптом допоможуть... ага, "допомогли".
а я такой иждивенец и приживала еще и пенсии твоей завидую.