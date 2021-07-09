Пенсии инвалидов-чернобыльцев с нового года вырастут в среднем на 40%

Для более чем 30 тыс. человек, получивших инвалидность в результате ликвидации аварии на ЧАЭС, пенсии с 1 января 2022 года вырастут в среднем на 40%.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"29 июня был принят в целом правительственный законопроект №4555 о повышении уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших от этой катастрофы. Это позволит с 1 января 2022 для более 30 000 человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС повысить пенсии в среднем на 40%", - сказала Лазебная.

Она добавила, что в следующем году планируют разработать решение о дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью. Эту выплату могут получить 700 тыс. человек.

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В этом году пенсии уже выросли для 10,5 млн пенсионеров. А с 1 июля из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц повышаются минимальные пенсии, надбавка за сверхнормативный стаж и ряд других выплат.