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Пенсії інвалідів-"чорнобильців" з нового року зростуть у середньому на 40%

Пенсії інвалідів-

Для більш ніж 30 тис. осіб, які отримали інвалідність після ліквідації аварії на ЧАЕС, пенсії з 1 січня 2022 року зростуть у середньому на 40%.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"29 червня було прийнято в цілому урядовий законопроєкт №4555 про підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які постраждали від цієї катастрофи. Це дозволить з 1 січня 2022 для більш ніж 30 000 осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС підвищити пенсії в середньому на 40%", - сказала Лазебна.

Вона додала, що наступного року планують розробити рішення про додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю. Цю виплату можуть отримати 700 тис. осіб.

Цього року пенсії вже зросли для 10,5 млн пенсіонерів. А з 1 липня через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищуються мінімальні пенсії, надбавка за понаднормативний стаж і низка інших виплат.

Автор: 

пенсія (1587) чорнобильці (75) інвалідність (270) Лазебна Марина (167)


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Как и пенсии пенсионеров старше 75 - аж на 0%. Где один лярд деревьев? Ослик - ау.
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09.07.2021 16:19 Відповісти
ну...теперь заживём!!!
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09.07.2021 16:23 Відповісти
А сколько ныне в живых тех инвалидов-чернобыльцев??
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09.07.2021 16:30 Відповісти
Человек пять максимум.
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09.07.2021 16:32 Відповісти
Сьогодні матері прийшла есемесочка з привітанням з нагоди шаленого підняття пенсії аж на ТРИДЦЯТЬ!!! гривень.
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09.07.2021 16:36 Відповісти
***** на 40% піднімуть те, що й так не платять, це адмін суди знову будуть завалені позовами про перерахунок і стягнення коштів, бо той кончений пісійний фонд робить все, щоб грошей не платити під будь-яким приводом.
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09.07.2021 17:55 Відповісти
 
 