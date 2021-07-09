Пенсії інвалідів-"чорнобильців" з нового року зростуть у середньому на 40%

Для більш ніж 30 тис. осіб, які отримали інвалідність після ліквідації аварії на ЧАЕС, пенсії з 1 січня 2022 року зростуть у середньому на 40%.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"29 червня було прийнято в цілому урядовий законопроєкт №4555 про підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які постраждали від цієї катастрофи. Це дозволить з 1 січня 2022 для більш ніж 30 000 осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС підвищити пенсії в середньому на 40%", - сказала Лазебна.

Вона додала, що наступного року планують розробити рішення про додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю. Цю виплату можуть отримати 700 тис. осіб.

Цього року пенсії вже зросли для 10,5 млн пенсіонерів. А з 1 липня через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищуються мінімальні пенсії, надбавка за понаднормативний стаж і низка інших виплат.