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закон (3146) Зеленский (19042) пенсия (2143) чернобыльцы (485)

С 1 июля 2021 года пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы будет не менее 3700 гривен, - Зеленский подписал закон

С 1 июля 2021 года пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы будет не менее 3700 гривен, - Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" № 1584-IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

В документе определен минимальный размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

Так, люди с I группой инвалидности будут получать не меньше 6000 гривен, с II группой - минимум 4800 гривен, с III группой и дети с инвалидностью - от 3700 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционным уменьшения пенсий для инвалидов-чернобыльцев

"Также введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

  • для первой группы - 16 080 гривен,
  • для второй группы - 12 987 гривен,
  • для третьей группы - 8 917 гривен.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон 30 июня.

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Топ комментарии
+4
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку
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30.06.2021 21:35
+4
35 лет прошло. До аварии в городе проживало около 13 тысяч человек. И подняли только людям с инвалидностью? Да их вообще в живых минимум вдвое меньше осталось. Пиар по заветам бабушки Бени? Подняли только тем, кто имеет инвалидность? Аттракцион зеленой щедрости...
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30.06.2021 21:37
+2
сколько деревьев уже посадили за это время? а то время бежит, а миллиард деревьев так и останется миллиардом в кармане зеленского.
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30.06.2021 20:57
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Правила форума Совет форумчан
сколько деревьев уже посадили за это время? а то время бежит, а миллиард деревьев так и останется миллиардом в кармане зеленского.
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30.06.2021 20:57 Ответить
ПЫ СЫ: а шо там с переписью населения?
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30.06.2021 21:36 Ответить
ого 3700, куда девать будут
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30.06.2021 21:28 Ответить
37 000 грвн. ще нормально , але 3700 грвн . це ( брудно виматюкався)..
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30.06.2021 21:30 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку
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30.06.2021 21:35 Ответить
100 $, круто
Все мы **** президенты
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30.06.2021 21:36 Ответить
35 лет прошло. До аварии в городе проживало около 13 тысяч человек. И подняли только людям с инвалидностью? Да их вообще в живых минимум вдвое меньше осталось. Пиар по заветам бабушки Бени? Подняли только тем, кто имеет инвалидность? Аттракцион зеленой щедрости...
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30.06.2021 21:37 Ответить
Епоха бідності скінчилась )
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30.06.2021 21:42 Ответить
ну если сравнивать с повышением зарплат для НКРЕКП на 50 - 70 000 грн в мес (при зарплате сейчас от 300 000 грн в мес)... то эти 3 700 НКРЕКПэшнику два раза пообедать ( ну или один раз в "велюре" позавтракать)
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30.06.2021 22:20 Ответить
Ага. Как только деньги появятся.
Сразу после учителей, пенсионеров, миллиардов деревьев, спортивных площадок, межгалактических университетов и звезды смерти.
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30.06.2021 22:22 Ответить
ВЫ! Ублюдочная власть, решили в очередной раз пропиарится на горе обычных людей, аж 3700 ****..... да ее хватит лишь на шаурму! Твои засранцы маркитологи, подсказали что если поднять тем оставшимся чернобыльцам которых наверное пару сотен осталось в живых, то в казне даже не заметят, за то твой пшик или как говорят божья роса поднимет вам всем рейтинг, нет не поднимет, гавно ты собачье....!
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30.06.2021 22:40 Ответить
 
 