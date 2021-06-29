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ВР (27371) законопроект (3202) пенсия (2143) чернобыльцы (485)

Рада повысила пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Рада повысила пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 297 народных депутатов. Документ голосовали без обсуждения.

Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью и не зависят от заработной платы, других пенсий или иных доходов.

Читайте: Зеленский отметил государственными наградами 18 ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

  • для первой группы - 16 080 гривен,
  • для второй группы - 12 987 гривен,
  • для третьей группы - 8 917 гривен.

Также депутаты поручили главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон, так как он должен вступить в силу с 1 июля. За такое решение - 293 парламентария.

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В Украине на данный момент насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.

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Топ комментарии
+11
я там был с 18 мая по 22 июня 1986 года. плюнь в меня - я тебе глаз выбью.
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29.06.2021 19:09
+9
Я 36 лет проработал на АЭС, работал еще до аварии на ЧАЭС. По специфике работы знаю, какую дозовую нагрузку приняли работники ЧАЭС и жители Припяти. Те кому был годик, сейчас матери и отцы, у которых болеют дети очень специфическими болезнями. Прошу Вас, не надо лезть грязным языком в эту тему. Маленьких инвалидов нет на улицах не потому, что их нет, а потому что они закрыты в стенах дома или больницы. То, что случилось - страшная беда для многих. Научитесь уважать их горе. Да, были и прохиндеи, но их гораздо меньше пострадавших. Пожалуйста, будьте людьми.
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29.06.2021 19:15
+9
Правду ви говорите, всі справжні ліквідатори дійсно вже вмерли, залишилися тільки червонопикі менти, які стояли в оцепленії і побрали всі собі статус ліквідатора.
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29.06.2021 19:18
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кто там так хорошо голосует? слуги с зажопинцами спелись?
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29.06.2021 18:50 Ответить
иногда кажется шо куда не плюнь - попадешь в ликвидатора.
при том шо из реальных ликвидаторов остались только те кто всему миру говорил:
- Авария? Какая авария, там просто хлопок был и отрицетельный график радиации - вон в Киеве демонстрацию даже провели довольные граждане, наслаждаясь муд.рым мудоводством Партии и лично тов. кто там был то - Огрызок, или как там это говно было тогда.
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29.06.2021 18:58 Ответить
я там был с 18 мая по 22 июня 1986 года. плюнь в меня - я тебе глаз выбью.
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29.06.2021 19:09 Ответить
20.05.1986 по 30.06 1986, а я второй
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29.06.2021 19:15 Ответить
я два раза был. на экскурсию ездил
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29.06.2021 19:17 Ответить
я о том шо развелось ликвидаторов в сто раз больше тех кто реально там был. что не так то?
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29.06.2021 19:29 Ответить
Все не так.может и есть единичные случаи получения статуса при липовых выездах на станцию,но это было сразу в конце 80 х годов и оформлялось тогда.сейчас получить корочку ликвидатора практически невозможно,а есть реальные ликвидаторы, которые не могут доказать что они там были потому что документы утеряны.
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29.06.2021 19:36 Ответить
(с многозначительной ухмылкой) ну да, конечно, знаем мы этих чернобыльцев/ афганцев/ АТОшников и т.п.
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29.06.2021 20:11 Ответить
дим , ты себя к ветеранам не ровняй ,
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29.06.2021 20:38 Ответить
ну был ты там , и че ?
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29.06.2021 20:33 Ответить
С 29 апреля по 7 мая 1986 года.
Но лично знаю поца который в то же время доехал до Вышгорода а теперь ликвидатор.
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29.06.2021 19:26 Ответить
так я за то и написал - в лучшем случае 90% получающих выплаты там были как и мусора на войне щас - постоял на третьей линии на блокпосту = типовоевал.

а зато к реальным инвалидам в больницах так принюхиваются что даже можно поверить шо конечность может за год отрасти, например.
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29.06.2021 19:39 Ответить
И я в 1989 там полгода молодым лейтенантом отработал. И уже более 20 лет - инвалид. Извини, что я ещё жив, несмотря на все старания нашего правительства
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30.06.2021 06:57 Ответить
аттракцион небывалой щедрости: для первой группы - 16 080 гривен.

1 група
Хвороби, розвиток яких пов'язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання
1. Променева хвороба.-----------------------------------------
люди с этим диагнозом уже все умерли
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29.06.2021 19:05 Ответить
Правду ви говорите, всі справжні ліквідатори дійсно вже вмерли, залишилися тільки червонопикі менти, які стояли в оцепленії і побрали всі собі статус ліквідатора.
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29.06.2021 19:18 Ответить
100 пудово. Серед моїх знайомих які дійсно були ліквідатори живих вже немає.
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29.06.2021 19:28 Ответить
З моїх пацієнтів справжніх ліквідаторів не лишилося жодного.
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29.06.2021 19:49 Ответить
радіація, бачите, не розбирає в кого яка пика
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29.06.2021 20:08 Ответить
все знают сколько это стоит)
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29.06.2021 19:32 Ответить
Я 36 лет проработал на АЭС, работал еще до аварии на ЧАЭС. По специфике работы знаю, какую дозовую нагрузку приняли работники ЧАЭС и жители Припяти. Те кому был годик, сейчас матери и отцы, у которых болеют дети очень специфическими болезнями. Прошу Вас, не надо лезть грязным языком в эту тему. Маленьких инвалидов нет на улицах не потому, что их нет, а потому что они закрыты в стенах дома или больницы. То, что случилось - страшная беда для многих. Научитесь уважать их горе. Да, были и прохиндеи, но их гораздо меньше пострадавших. Пожалуйста, будьте людьми.
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29.06.2021 19:15 Ответить
Ні, прохіндеїв, як ви кажете, завжди більшість.
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29.06.2021 19:20 Ответить
Вы хоть статью прочитайте до конца и вам станет стыдно. Речь идет о доплатах семьям умерших ликвидаторов и инвалидах, получивших инвалидность при ликвидации последствий, а не имеющих статус "чернобыльцев". Имейте совесть, хотя о чем я говорю.
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29.06.2021 19:28 Ответить
Кива получил статус ликвидатора?
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29.06.2021 19:34 Ответить
дохтор ликвидаторских наук.
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29.06.2021 20:05 Ответить
... он в ликвидациооной комиссии Украины.
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29.06.2021 20:29 Ответить
хорошо. правильно.
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29.06.2021 21:07 Ответить
... ликвидаторам не нужно что либо повышат! Стоит лишь поприукрать могилки, а т.н. "ликвидаторы" нонешние, которые всех переживут дань продажной чиновничьей карусели, кругом липа, липа и одна липа (потрите любого ликвидуна - найдете чинушу-крадушу в прошлом, как и сейчас - детушкам личным мужского рода в стране такие ликидаторыУкраины тотально и всегда (!) выписывают "белый билет")
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30.06.2021 05:58 Ответить
 
 