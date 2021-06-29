Рада повысила пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 297 народных депутатов. Документ голосовали без обсуждения.
Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью и не зависят от заработной платы, других пенсий или иных доходов.
В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:
- для первой группы - 16 080 гривен,
- для второй группы - 12 987 гривен,
- для третьей группы - 8 917 гривен.
Также депутаты поручили главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон, так как он должен вступить в силу с 1 июля. За такое решение - 293 парламентария.
В Украине на данный момент насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.
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при том шо из реальных ликвидаторов остались только те кто всему миру говорил:
- Авария? Какая авария, там просто хлопок был и отрицетельный график радиации - вон в Киеве демонстрацию даже провели довольные граждане, наслаждаясь муд.рым мудоводством Партии и лично тов. кто там был то - Огрызок, или как там это говно было тогда.
Но лично знаю поца который в то же время доехал до Вышгорода а теперь ликвидатор.
а зато к реальным инвалидам в больницах так принюхиваются что даже можно поверить шо конечность может за год отрасти, например.
1 група
Хвороби, розвиток яких пов'язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання
1. Променева хвороба.-----------------------------------------
люди с этим диагнозом уже все умерли