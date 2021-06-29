Рада повысила пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 297 народных депутатов. Документ голосовали без обсуждения.

Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью и не зависят от заработной платы, других пенсий или иных доходов.

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В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

для первой группы - 16 080 гривен,

для второй группы - 12 987 гривен,

для третьей группы - 8 917 гривен.

Также депутаты поручили главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон, так как он должен вступить в силу с 1 июля. За такое решение - 293 парламентария.

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В Украине на данный момент насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.