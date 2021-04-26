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Зеленский отметил государственными наградами 18 ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский отметил государственными наградами 18 ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в честь 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы подписал указ "О награждении государственными наградами Украины участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

За значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, проявленные самоотверженность и профессионализм, а также многолетнюю общественную деятельность президент наградил 18 человек.

В частности, трое участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС были награждены орденом "За заслуги" ІІ степени. Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены 8 человек, орденом "За мужество" ІІІ степени – шесть человек. Ещё один человек был награжден медалью "За труд и доблесть".

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С полным списком награжденных можно ознакомится тут.

Автор: 

Зеленский (20202) награда (1794) ЧАЭС (566) чернобыльцы (485)


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Ещё в 1983 г. украинец специалист по эксплуатации АЭС В.А. Сидоренко обращался к украинцу конструктору реакторов Чернобыльской АЭС Н.А.Доллежалю с указанием на недостатки аварийной защиты реакторов. Обращение было проигнорировано. Два украинца-три гетмана./Українці- єднаємося.Бо знову буде лихо.
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26.04.2021 18:34 Ответить
Поговорка "Два украинца - три гетьмана" придумали сами украинцы. И описывает она вовсе не любовь украинцев к многовластию и беспорядку! Возникла эта поговорка после того, как Московия начала насаждать свою власть и в противовес к избираемому войском Запорожским Гетьману, царь начал назначать своего!!!
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26.04.2021 19:10 Ответить
И как вы хотите, чтобы конструктор прореагировал на недостатки?! Самолично устранил?
Он разработал,....а на каком то очередном съезде партии решили, что надо строить...и все, конструктор уже ничерта там не решал! Начал бы ерепениться - еще бы и отгреб по самое небалуйся! Все что он мог сделать, это учесть недостатки при проектировании следующей конструкции.
Кстати это не единственная конструкция существовавшая на тот день, все про ее недостатки были прекрасно осведомлены, но она была самая дешевая, а "стране нужен был атом" много и быстро....
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26.04.2021 19:16 Ответить
все про ее недостатки были прекрасно осведомлены / Реактор такого типа изначально не был приспособлен для электростанций.-На ЧАЭС стоял военный реактор. Его обслуживали теплотехники, которые понятия не имели, как он работает 2016.04.26
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26.04.2021 19:53 Ответить
Вже банально казати,що справжні ліквідатори вже давно в могилах,а постраждалі вже й забули про ту трагедію,живуть собі далі з іншими проблемами....
Але подивився на список.ГОшечники. Потрібні хлоп'ята для обробки електорату...
"....голову Добровільної асоціації працівників органів внутрішніх справ, системи охорони здоров'я, освіти і науки та інших категорій громадян Житомирської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи "Дзвони Чорнобиля.
...члена президії громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту", м.Київ.

...ветерана чорнобильського руху, автора експозицій та організатора заходів вшанування подвигу загиблих мешканців Одеської області під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

... члена Славутицької міської громадської організації "Товариство ветеранів Чорнобильської АЕС", Київська область" І т.п.
Цікаво,яку роль ті персонажі грали в ліквідації аварії 1986 р. ?
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26.04.2021 19:34 Ответить
Зеля....
Лучше бы вместо "мядалек" оплатил полное обследование и лечение этим людям в лучших больницах, спец по радио поражениях.....
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26.04.2021 19:35 Ответить
Мій батько з тих бурільщиків про яких показано у фільмі, інвалід другої групи, але не те що нагород... Ви ***** пенсії не даєте.
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26.04.2021 20:27 Ответить
ХТО ЗНАЄ - КОЛИ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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26.04.2021 20:51 Ответить
 
 