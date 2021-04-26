Зеленский отметил государственными наградами 18 ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский в честь 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы подписал указ "О награждении государственными наградами Украины участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
За значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, проявленные самоотверженность и профессионализм, а также многолетнюю общественную деятельность президент наградил 18 человек.
В частности, трое участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС были награждены орденом "За заслуги" ІІ степени. Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены 8 человек, орденом "За мужество" ІІІ степени – шесть человек. Ещё один человек был награжден медалью "За труд и доблесть".
С полным списком награжденных можно ознакомится тут.
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Он разработал,....а на каком то очередном съезде партии решили, что надо строить...и все, конструктор уже ничерта там не решал! Начал бы ерепениться - еще бы и отгреб по самое небалуйся! Все что он мог сделать, это учесть недостатки при проектировании следующей конструкции.
Кстати это не единственная конструкция существовавшая на тот день, все про ее недостатки были прекрасно осведомлены, но она была самая дешевая, а "стране нужен был атом" много и быстро....
Але подивився на список.ГОшечники. Потрібні хлоп'ята для обробки електорату...
"....голову Добровільної асоціації працівників органів внутрішніх справ, системи охорони здоров'я, освіти і науки та інших категорій громадян Житомирської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи "Дзвони Чорнобиля.
...члена президії громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту", м.Київ.
...ветерана чорнобильського руху, автора експозицій та організатора заходів вшанування подвигу загиблих мешканців Одеської області під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
... члена Славутицької міської громадської організації "Товариство ветеранів Чорнобильської АЕС", Київська область" І т.п.
Цікаво,яку роль ті персонажі грали в ліквідації аварії 1986 р. ?
Лучше бы вместо "мядалек" оплатил полное обследование и лечение этим людям в лучших больницах, спец по радио поражениях.....