Зеленский отметил государственными наградами 18 ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в честь 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы подписал указ "О награждении государственными наградами Украины участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

За значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, проявленные самоотверженность и профессионализм, а также многолетнюю общественную деятельность президент наградил 18 человек.

В частности, трое участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС были награждены орденом "За заслуги" ІІ степени. Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены 8 человек, орденом "За мужество" ІІІ степени – шесть человек. Ещё один человек был награжден медалью "За труд и доблесть".

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С полным списком награжденных можно ознакомится тут.