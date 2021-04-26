Зеленський відзначив державними нагородами 18 ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Президент України Володимир Зеленський на честь 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи підписав указ "Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
За значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проявлені самовідданість і професіоналізм, а також багаторічну громадську діяльність президент нагородив 18 осіб.
Зокрема, трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС було нагороджено орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 8 осіб, орденом "За мужність" ІІІ ступеня - шістьох осіб. Ще одна людина була нагороджена медаллю "За працю і звитягу".
З повним списком нагороджених можна ознайомитись тут.
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Он разработал,....а на каком то очередном съезде партии решили, что надо строить...и все, конструктор уже ничерта там не решал! Начал бы ерепениться - еще бы и отгреб по самое небалуйся! Все что он мог сделать, это учесть недостатки при проектировании следующей конструкции.
Кстати это не единственная конструкция существовавшая на тот день, все про ее недостатки были прекрасно осведомлены, но она была самая дешевая, а "стране нужен был атом" много и быстро....
Але подивився на список.ГОшечники. Потрібні хлоп'ята для обробки електорату...
"....голову Добровільної асоціації працівників органів внутрішніх справ, системи охорони здоров'я, освіти і науки та інших категорій громадян Житомирської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи "Дзвони Чорнобиля.
...члена президії громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту", м.Київ.
...ветерана чорнобильського руху, автора експозицій та організатора заходів вшанування подвигу загиблих мешканців Одеської області під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
... члена Славутицької міської громадської організації "Товариство ветеранів Чорнобильської АЕС", Київська область" І т.п.
Цікаво,яку роль ті персонажі грали в ліквідації аварії 1986 р. ?
Лучше бы вместо "мядалек" оплатил полное обследование и лечение этим людям в лучших больницах, спец по радио поражениях.....