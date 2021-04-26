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Зеленський відзначив державними нагородами 18 ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Зеленський відзначив державними нагородами 18 ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський на честь 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи підписав указ "Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проявлені самовідданість і професіоналізм, а також багаторічну громадську діяльність президент нагородив 18 осіб.

Зокрема, трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС було нагороджено орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 8 осіб, орденом "За мужність" ІІІ ступеня - шістьох осіб. Ще одна людина була нагороджена медаллю "За працю і звитягу".

З повним списком нагороджених можна ознайомитись тут.

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Автор: 

Зеленський (23659) нагорода (1256) ЧАЕС (537) чорнобильці (75)


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Ещё в 1983 г. украинец специалист по эксплуатации АЭС В.А. Сидоренко обращался к украинцу конструктору реакторов Чернобыльской АЭС Н.А.Доллежалю с указанием на недостатки аварийной защиты реакторов. Обращение было проигнорировано. Два украинца-три гетмана./Українці- єднаємося.Бо знову буде лихо.
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26.04.2021 18:34 Відповісти
Поговорка "Два украинца - три гетьмана" придумали сами украинцы. И описывает она вовсе не любовь украинцев к многовластию и беспорядку! Возникла эта поговорка после того, как Московия начала насаждать свою власть и в противовес к избираемому войском Запорожским Гетьману, царь начал назначать своего!!!
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26.04.2021 19:10 Відповісти
И как вы хотите, чтобы конструктор прореагировал на недостатки?! Самолично устранил?
Он разработал,....а на каком то очередном съезде партии решили, что надо строить...и все, конструктор уже ничерта там не решал! Начал бы ерепениться - еще бы и отгреб по самое небалуйся! Все что он мог сделать, это учесть недостатки при проектировании следующей конструкции.
Кстати это не единственная конструкция существовавшая на тот день, все про ее недостатки были прекрасно осведомлены, но она была самая дешевая, а "стране нужен был атом" много и быстро....
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26.04.2021 19:16 Відповісти
все про ее недостатки были прекрасно осведомлены / Реактор такого типа изначально не был приспособлен для электростанций.-На ЧАЭС стоял военный реактор. Его обслуживали теплотехники, которые понятия не имели, как он работает 2016.04.26
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26.04.2021 19:53 Відповісти
Вже банально казати,що справжні ліквідатори вже давно в могилах,а постраждалі вже й забули про ту трагедію,живуть собі далі з іншими проблемами....
Але подивився на список.ГОшечники. Потрібні хлоп'ята для обробки електорату...
"....голову Добровільної асоціації працівників органів внутрішніх справ, системи охорони здоров'я, освіти і науки та інших категорій громадян Житомирської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи "Дзвони Чорнобиля.
...члена президії громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту", м.Київ.

...ветерана чорнобильського руху, автора експозицій та організатора заходів вшанування подвигу загиблих мешканців Одеської області під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

... члена Славутицької міської громадської організації "Товариство ветеранів Чорнобильської АЕС", Київська область" І т.п.
Цікаво,яку роль ті персонажі грали в ліквідації аварії 1986 р. ?
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26.04.2021 19:34 Відповісти
Зеля....
Лучше бы вместо "мядалек" оплатил полное обследование и лечение этим людям в лучших больницах, спец по радио поражениях.....
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26.04.2021 19:35 Відповісти
Мій батько з тих бурільщиків про яких показано у фільмі, інвалід другої групи, але не те що нагород... Ви ***** пенсії не даєте.
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26.04.2021 20:27 Відповісти
ХТО ЗНАЄ - КОЛИ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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26.04.2021 20:51 Відповісти
 
 