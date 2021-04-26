Зеленський відзначив державними нагородами 18 ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський на честь 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи підписав указ "Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проявлені самовідданість і професіоналізм, а також багаторічну громадську діяльність президент нагородив 18 осіб.

Зокрема, трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС було нагороджено орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 8 осіб, орденом "За мужність" ІІІ ступеня - шістьох осіб. Ще одна людина була нагороджена медаллю "За працю і звитягу".

З повним списком нагороджених можна ознайомитись тут.

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