Рада за можливості розгляне законодавчі ініціативи щодо чорнобильців, - Разумков

Верховна Рада за можливості розгляне законодавчі ініціативи, пов'язані з питаннями соціального захисту чорнобильців.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є законодавчі ініціативи, вони нині на розгляді і в профільному комітеті. Я переконаний, що вони будуть підтримані також народними депутатами України. Вони пов'язані і з рішеннями Конституційного суду, про які ви добре знаєте. Тому я впевнений: як тільки з'явиться можливість, я думаю, що Верховна Рада перейде до тих важливих питань, які треба буде розглянути, в тому числі і законодавчі ініціативи, пов'язані з цією трагічною датою", - сказав Разумков журналістам у понеділок в Києві після церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

Разумков зазначив, що не розраховував, що так надовго затягнеться розгляд у другому читанні поправок до законопроєкту 2194 (про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів про удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин).

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Відповідаючи на питання, чому "чорнобильці" не отримують належні їм виплати, спікер сказав:

"Такої інформації не було. Якщо будуть офіційні звернення, будемо обговорювати це з Кабінетом міністрів, тому що ніяких змін, заборон або заморозки виплат чорнобильцям на рівні Верховної Ради не приймалося. Я думаю що це більше технічні проблеми, які також об'єктивно бувають на місцях. Це не пов'язано з якоюсь державною позицією, а тим більше з якимось умислом", - сказав Разумков.

Нагадаємо, в понеділок, 26 квітня, виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.