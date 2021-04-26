Рада за можливості розгляне законодавчі ініціативи щодо чорнобильців, - Разумков
Верховна Рада за можливості розгляне законодавчі ініціативи, пов'язані з питаннями соціального захисту чорнобильців.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є законодавчі ініціативи, вони нині на розгляді і в профільному комітеті. Я переконаний, що вони будуть підтримані також народними депутатами України. Вони пов'язані і з рішеннями Конституційного суду, про які ви добре знаєте. Тому я впевнений: як тільки з'явиться можливість, я думаю, що Верховна Рада перейде до тих важливих питань, які треба буде розглянути, в тому числі і законодавчі ініціативи, пов'язані з цією трагічною датою", - сказав Разумков журналістам у понеділок в Києві після церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.
Разумков зазначив, що не розраховував, що так надовго затягнеться розгляд у другому читанні поправок до законопроєкту 2194 (про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів про удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин).
Відповідаючи на питання, чому "чорнобильці" не отримують належні їм виплати, спікер сказав:
"Такої інформації не було. Якщо будуть офіційні звернення, будемо обговорювати це з Кабінетом міністрів, тому що ніяких змін, заборон або заморозки виплат чорнобильцям на рівні Верховної Ради не приймалося. Я думаю що це більше технічні проблеми, які також об'єктивно бувають на місцях. Це не пов'язано з якоюсь державною позицією, а тим більше з якимось умислом", - сказав Разумков.
Нагадаємо, в понеділок, 26 квітня, виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467