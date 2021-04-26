Сьогодні 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи

У понеділок, 26 квітня, виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

8 грудня 2016 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, якою проголосила 26 квітня Міжнародним днем ​​пам'яті про чорнобильську катастрофу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як відомо, 26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Майже одразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5 години ранку. Проте у середині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим - сьомим - рівнем небезпеки.

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Від самого початку Москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня в СРСР з’явилося перше офіційне повідомлення.

У перші дні після аварії було евакуйовано населення 10-кілометрової зони, надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населені пункти, у яких на кінець вісімдесятих років минулого сторіччя мешкало понад 2,6 млн осіб. У результаті цієї катастрофи із сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.

Задля запобігання розповсюдженню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним "саркофагом". За оцінками спеціалістів, під ним залишилося приблизно 95% палива, яке було в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин, які складаються із залишків зруйнованого реактора. З міркувань безпеки 15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було припинено. Водночас об’єкт "Укриття", зведений у 1986 році, поступово руйнувався.

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Україна звернулася до міжнародної спільноти щодо проведення конкурсу проєктів із перетворення об’єкта "Укриття". У 2004 році було проведено тендер на проєктування і спорудження нового "саркофагу" - Нового безпечного конфайнмента. Його будівництво розпочалось у 2012 році. 29 листопада 2016 року на об’єкт "Укриття" було насунуто Арку Нового безпечного конфайнмента. 10 липня 2019 року Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію комплекс НБК. Надалі будуть роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкту "Укриття".

Прип'ять і Чорнобиль протягом останніх років приваблюють багатьох туристів з різних країн. У 2019 канал HBO випустив драматичний мінісеріал "Чорнобиль", який став найбільш рейтинговим і отримав 10 премій "Еммі". Після виходу серіалу інтерес до Чорнобиля зріс у людей з усього світу.