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Новини
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Сьогодні 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи

Сьогодні 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи

У понеділок, 26 квітня, виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

8 грудня 2016 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, якою проголосила 26 квітня Міжнародним днем ​​пам'яті про чорнобильську катастрофу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як відомо, 26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Майже одразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5 години ранку. Проте у середині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим - сьомим - рівнем небезпеки.

Також дивіться: Київський безпековий форум організовує онлайн-дискусію "Чорнобиль. 35 років". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Від самого початку Москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня в СРСР з’явилося перше офіційне повідомлення.

У перші дні після аварії було евакуйовано населення 10-кілометрової зони, надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населені пункти, у яких на кінець вісімдесятих років минулого сторіччя мешкало понад 2,6 млн осіб. У результаті цієї катастрофи із сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.

Задля запобігання розповсюдженню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним "саркофагом". За оцінками спеціалістів, під ним залишилося приблизно 95% палива, яке було в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин, які складаються із залишків зруйнованого реактора. З міркувань безпеки 15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було припинено. Водночас об’єкт "Укриття", зведений у 1986 році, поступово руйнувався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України, - Ткаченко

Україна звернулася до міжнародної спільноти щодо проведення конкурсу проєктів із перетворення об’єкта "Укриття". У 2004 році було проведено тендер на проєктування і спорудження нового "саркофагу" - Нового безпечного конфайнмента. Його будівництво розпочалось у 2012 році. 29 листопада 2016 року на об’єкт "Укриття" було насунуто Арку Нового безпечного конфайнмента. 10 липня 2019 року Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію комплекс НБК. Надалі будуть роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкту "Укриття".

Прип'ять і Чорнобиль протягом останніх років приваблюють багатьох туристів з різних країн. У 2019 канал HBO випустив драматичний мінісеріал "Чорнобиль", який став найбільш рейтинговим і отримав 10 премій "Еммі". Після виходу серіалу інтерес до Чорнобиля зріс у людей з усього світу.

Автор: 

історія (1071) пам'ять (1183) радіація (186) трагедія (118) Чорнобиль (393) чорнобильці (75)


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Топ коментарі
+4
Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы - Цензор.НЕТ 9063
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26.04.2021 09:30
+4
Эта трагедия наглядный пример КРЖ любителей поугражать всему миру
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26.04.2021 09:36
+3
А я уверен что ее взорвали !!! Не просто так она рванула!!!
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26.04.2021 09:52
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Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы - Цензор.НЕТ 9063
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26.04.2021 09:30 Відповісти
Шо? И здесь Клован виноват?
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26.04.2021 09:35 Відповісти
Куда исчезла наша первая леди?))
Париж и ОАЭ не помогли?
Может нарко клиника поможет?
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26.04.2021 09:39 Відповісти
Та ні . Тут - вінават якраз ти . .
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26.04.2021 09:53 Відповісти
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26.04.2021 09:46 Відповісти
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:24 Відповісти
Бобики, за чернобыльскую трагедию можете сказать спасибо мышибратьям, лидеру которым наш зеля все время хочет заглянуть в шеколадный глаз и увидить там что-то прекрасное и доброе...
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26.04.2021 09:33 Відповісти
Московские мрази приказали провести опасный эксперимент не на своих станциях под смоленском или ленинградом,а именно под Киевом,назначив туда идиота директора с узбекским дипломом об образовании.
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26.04.2021 09:35 Відповісти
Там проблема была в спешке открытия к съезду КПSS
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26.04.2021 09:38 Відповісти
Станцию строили не для Киева...а для Дуги 1 и 2
Это был чисто военный проект...
Когда Дугу включали на полную...у людей летом снег шел....
Этому есть куча подтверждений
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26.04.2021 09:41 Відповісти
Плюс найди ещё таких дебилов шо атомную станцию строили выше города по течению реки...
Если бы бахнуло по взрослому...пол Украины бы превратилось в радиоактивный мусорное...
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26.04.2021 09:44 Відповісти
Ну так пусть спешили бы под питером,Киеву этот съезд до одного места,ваши оправдашки глупы и нелегитимны.
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26.04.2021 09:44 Відповісти
,вы считаете, что я их оправдываю?
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26.04.2021 09:47 Відповісти
Прочитайте свой текст,я говорю про выбор станции для нелепого эксперимента и тупых руководителей,вы - типа они спешили,все дело в этом.
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26.04.2021 10:00 Відповісти
Эта трагедия наглядный пример КРЖ любителей поугражать всему миру
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26.04.2021 09:36 Відповісти
Экспериментаторы хреновы!
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26.04.2021 09:52 Відповісти
А я уверен что ее взорвали !!! Не просто так она рванула!!!
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26.04.2021 09:52 Відповісти
Ясен пень-отключили защиту.А потом дебаты ведут-реактор,надежный-не надежный..
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26.04.2021 10:15 Відповісти
Вечная память всем умершим ликвидаторам...
Слава ликвидаторам живым!
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26.04.2021 09:53 Відповісти
01:23:45
Пам'ятаю той день від першої секунди.
Особливо вид станції з відстані 6 км за годину до вибуху.
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26.04.2021 10:01 Відповісти
Чорнобиль. Як сталася аварія на ЧАЕС [Mike Bell / Цікава наука]Як усе було коротко

https://youtu.be/_dNMg7Y1Y04
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26.04.2021 10:10 Відповісти
Що діючий владі,що всім попереднім,глибоко начхати на проблеми ліквідаторів. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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26.04.2021 10:10 Відповісти
Порядок відвідування Зони після Паски
http://dazv.gov.ua/images/pdf/nakzy_DAZV/2021/nakaz-No75-21.pdf
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26.04.2021 10:16 Відповісти
Чехи руку кремля нашли спустя 7 лет. Может и нам поискать?
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26.04.2021 10:22 Відповісти
в Киеве и области и сегодня нельзя жить. Тогда не меряли, а сейчас и вообще забили на радиацию.
Покупайте ягодки-грибочки и зелень у бабушек у метро, дорогие киевляне, готовьтесь к земле.
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26.04.2021 11:55 Відповісти
Авария на ЧАЭС показала что люди это ничто. Родина всегда бросит тебя сынок.
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26.04.2021 12:01 Відповісти
 
 