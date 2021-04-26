Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы
В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как известно, 26 апреля 1986 года в 1 час 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.
В результате взрыва возник пожар, который распространился на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5 часов утра. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.
После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран: Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) этой аварии присвоили самый высокий - седьмой - уровень опасности.
С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Только 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.
В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. В общей сложности в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пункта, в которых по состоянию на конец 80-х годов прошлого века проживали свыше 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования были выведены больше 5 млн га земель.
Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора. По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работа Чернобыльской АЭС была прекращена. В то же время объект "Укрытие", возведенный в 1986 году, постепенно разрушался.
Украина обратилась к международному сообществу относительно "проведения конкурса проектов по превращению объекта "Укрытие". В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект "Укрытие" была надвинута арка нового безопасного конфайнмента. 10 июля 2019 года Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию комплекс НБК. В дальнейшем проведут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".
Припять и Чернобыль на протяжении последних лет привлекают много туристов из разных стран. В 2019 году канал HBO выпустил драматический мини-сериал "Чернобыль", который стал самым рейтинговым и получил 10 премий "Эмми". После выхода сериала интерес к Чернобылю возрос у людей со всего мира.
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Париж и ОАЭ не помогли?
Может нарко клиника поможет?
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
Это был чисто военный проект...
Когда Дугу включали на полную...у людей летом снег шел....
Этому есть куча подтверждений
Если бы бахнуло по взрослому...пол Украины бы превратилось в радиоактивный мусорное...
Слава ликвидаторам живым!
Пам'ятаю той день від першої секунди.
Особливо вид станції з відстані 6 км за годину до вибуху.
https://youtu.be/_dNMg7Y1Y04
http://dazv.gov.ua/images/pdf/nakzy_DAZV/2021/nakaz-No75-21.pdf
Покупайте ягодки-грибочки и зелень у бабушек у метро, дорогие киевляне, готовьтесь к земле.