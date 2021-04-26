Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы

В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем ​​памяти о чернобыльской катастрофе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как известно, 26 апреля 1986 года в 1 час 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В результате взрыва возник пожар, который распространился на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5 часов утра. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран: Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) этой аварии присвоили самый высокий - седьмой - уровень опасности.

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С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Только 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. В общей сложности в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пункта, в которых по состоянию на конец 80-х годов прошлого века проживали свыше 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования были выведены больше 5 млн га земель.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора. По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работа Чернобыльской АЭС была прекращена. В то же время объект "Укрытие", возведенный в 1986 году, постепенно разрушался.

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Украина обратилась к международному сообществу относительно "проведения конкурса проектов по превращению объекта "Укрытие". В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект "Укрытие" была надвинута арка нового безопасного конфайнмента. 10 июля 2019 года Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию комплекс НБК. В дальнейшем проведут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".

Припять и Чернобыль на протяжении последних лет привлекают много туристов из разных стран. В 2019 году канал HBO выпустил драматический мини-сериал "Чернобыль", который стал самым рейтинговым и получил 10 премий "Эмми". После выхода сериала интерес к Чернобылю возрос у людей со всего мира.