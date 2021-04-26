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Новости
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Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы

Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы

В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем ​​памяти о чернобыльской катастрофе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как известно, 26 апреля 1986 года в 1 час 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В результате взрыва возник пожар, который распространился на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5 часов утра. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран: Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) этой аварии присвоили самый высокий - седьмой - уровень опасности.

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С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Только 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. В общей сложности в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пункта, в которых по состоянию на конец 80-х годов прошлого века проживали свыше 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования были выведены больше 5 млн га земель.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора. По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работа Чернобыльской АЭС была прекращена. В то же время объект "Укрытие", возведенный в 1986 году, постепенно разрушался.

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Украина обратилась к международному сообществу относительно "проведения конкурса проектов по превращению объекта "Укрытие". В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект "Укрытие" была надвинута арка нового безопасного конфайнмента. 10 июля 2019 года Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию комплекс НБК. В дальнейшем проведут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".

Припять и Чернобыль на протяжении последних лет привлекают много туристов из разных стран. В 2019 году канал HBO выпустил драматический мини-сериал "Чернобыль", который стал самым рейтинговым и получил 10 премий "Эмми". После выхода сериала интерес к Чернобылю возрос у людей со всего мира.

Автор: 

история (2017) память (1491) радиация (321) трагедия (241) Чернобыль (512) чернобыльцы (485)


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Топ комментарии
+4
Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы - Цензор.НЕТ 9063
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26.04.2021 09:30
+4
Эта трагедия наглядный пример КРЖ любителей поугражать всему миру
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26.04.2021 09:36
+3
А я уверен что ее взорвали !!! Не просто так она рванула!!!
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26.04.2021 09:52
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Сегодня 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы - Цензор.НЕТ 9063
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26.04.2021 09:30 Ответить
Шо? И здесь Клован виноват?
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26.04.2021 09:35 Ответить
Куда исчезла наша первая леди?))
Париж и ОАЭ не помогли?
Может нарко клиника поможет?
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26.04.2021 09:39 Ответить
Та ні . Тут - вінават якраз ти . .
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26.04.2021 09:53 Ответить
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26.04.2021 09:46 Ответить
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:24 Ответить
Бобики, за чернобыльскую трагедию можете сказать спасибо мышибратьям, лидеру которым наш зеля все время хочет заглянуть в шеколадный глаз и увидить там что-то прекрасное и доброе...
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26.04.2021 09:33 Ответить
Московские мрази приказали провести опасный эксперимент не на своих станциях под смоленском или ленинградом,а именно под Киевом,назначив туда идиота директора с узбекским дипломом об образовании.
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26.04.2021 09:35 Ответить
Там проблема была в спешке открытия к съезду КПSS
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26.04.2021 09:38 Ответить
Станцию строили не для Киева...а для Дуги 1 и 2
Это был чисто военный проект...
Когда Дугу включали на полную...у людей летом снег шел....
Этому есть куча подтверждений
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26.04.2021 09:41 Ответить
Плюс найди ещё таких дебилов шо атомную станцию строили выше города по течению реки...
Если бы бахнуло по взрослому...пол Украины бы превратилось в радиоактивный мусорное...
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26.04.2021 09:44 Ответить
Ну так пусть спешили бы под питером,Киеву этот съезд до одного места,ваши оправдашки глупы и нелегитимны.
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26.04.2021 09:44 Ответить
,вы считаете, что я их оправдываю?
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26.04.2021 09:47 Ответить
Прочитайте свой текст,я говорю про выбор станции для нелепого эксперимента и тупых руководителей,вы - типа они спешили,все дело в этом.
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26.04.2021 10:00 Ответить
Эта трагедия наглядный пример КРЖ любителей поугражать всему миру
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26.04.2021 09:36 Ответить
Экспериментаторы хреновы!
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26.04.2021 09:52 Ответить
А я уверен что ее взорвали !!! Не просто так она рванула!!!
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26.04.2021 09:52 Ответить
Ясен пень-отключили защиту.А потом дебаты ведут-реактор,надежный-не надежный..
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26.04.2021 10:15 Ответить
Вечная память всем умершим ликвидаторам...
Слава ликвидаторам живым!
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26.04.2021 09:53 Ответить
01:23:45
Пам'ятаю той день від першої секунди.
Особливо вид станції з відстані 6 км за годину до вибуху.
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26.04.2021 10:01 Ответить
Чорнобиль. Як сталася аварія на ЧАЕС [Mike Bell / Цікава наука]Як усе було коротко

https://youtu.be/_dNMg7Y1Y04
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26.04.2021 10:10 Ответить
Що діючий владі,що всім попереднім,глибоко начхати на проблеми ліквідаторів. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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26.04.2021 10:10 Ответить
Порядок відвідування Зони після Паски
http://dazv.gov.ua/images/pdf/nakzy_DAZV/2021/nakaz-No75-21.pdf
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26.04.2021 10:16 Ответить
Чехи руку кремля нашли спустя 7 лет. Может и нам поискать?
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26.04.2021 10:22 Ответить
в Киеве и области и сегодня нельзя жить. Тогда не меряли, а сейчас и вообще забили на радиацию.
Покупайте ягодки-грибочки и зелень у бабушек у метро, дорогие киевляне, готовьтесь к земле.
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26.04.2021 11:55 Ответить
Авария на ЧАЭС показала что люди это ничто. Родина всегда бросит тебя сынок.
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26.04.2021 12:01 Ответить
 
 