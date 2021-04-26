Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы по чернобыльцам, - Разумков
Верховная Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы, связанные с вопросами социальной защиты чернобыльцев.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть законодательные инициативы, они находятся на рассмотрении и в профильном комитете. Я убежден, что они будут поддержаны также народными депутатами Украины. Они связаны и с решениями Конституционного суда, о которых вы хорошо знаете. Поэтому я уверен: как только появится возможность, я думаю, что Верховная Рада перейдет к тем важным вопросам, которые надо будет рассмотреть, в том числе и законодательные инициативы, связанные с этой трагической датой", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве после церемонии возложения цветов к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.
Разумков отметил, что не рассчитывал, что так надолго затянется рассмотрение во втором чтении поправок к законопроекту 2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений).
Отвечая на вопрос, почему "чернобыльцы" не получают положенные им выплаты, спикер сказал:
"Такой информации не было. Если будут официальные обращения, будем обсуждать это с Кабинетом министров, потому что никаких изменений, запретов или заморозки выплат чернобыльцам на уровне Верховной Рады не принималось. Я думаю что это больше технические проблемы которые также объективно бывают на местах. Это не связано с какой-то государственной позицией, а тем более с каким то умыслом", - сказал Разумков.
Напомним, в понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467