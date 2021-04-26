Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы по чернобыльцам, - Разумков

Верховная Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы, связанные с вопросами социальной защиты чернобыльцев.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть законодательные инициативы, они находятся на рассмотрении и в профильном комитете. Я убежден, что они будут поддержаны также народными депутатами Украины. Они связаны и с решениями Конституционного суда, о которых вы хорошо знаете. Поэтому я уверен: как только появится возможность, я думаю, что Верховная Рада перейдет к тем важным вопросам, которые надо будет рассмотреть, в том числе и законодательные инициативы, связанные с этой трагической датой", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве после церемонии возложения цветов к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

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Разумков отметил, что не рассчитывал, что так надолго затянется рассмотрение во втором чтении поправок к законопроекту 2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений).

Отвечая на вопрос, почему "чернобыльцы" не получают положенные им выплаты, спикер сказал:

"Такой информации не было. Если будут официальные обращения, будем обсуждать это с Кабинетом министров, потому что никаких изменений, запретов или заморозки выплат чернобыльцам на уровне Верховной Рады не принималось. Я думаю что это больше технические проблемы которые также объективно бывают на местах. Это не связано с какой-то государственной позицией, а тем более с каким то умыслом", - сказал Разумков.

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Напомним, в понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.