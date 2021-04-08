КС признал неконституционным уменьшения пенсий для инвалидов-чернобыльцев
Конституционный суд Украины признал неконституционной норму закона, которой Верховная Рада предоставила полномочия Кабинету Министров определять минимальный размер пенсий по инвалидности гражданам Украины, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Суда.
"Конституционный суд признал … неконституционной ч. 3 ст. 54 Закона 796–XII в редакции Закона № 76–VIII о предоставлении Верховной Радой полномочий Кабинету Министров определять своими актами минимальные размеры пенсии по инвалидности, которая наступила вследствие потери трудоспособности или заболевания, а также пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы", - отмечается в сообщении КС.
Суд в своем решении указал на особый статус лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и, как следствие, их усиленную социальную защиту согласно Основному закону.
"Государство может менять законодательное регулирование в сфере социальной защиты лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, но в случае изменения такого регулирования оно не должно касаться ограничений… Однако государство в лице Кабинета Министров Украины определило в Порядке минимальные размеры государственной пенсии по инвалидности… в размерах существенно меньших, нежели было гарантировано Законом", - подчеркивается в сообщении КС.
Кроме того, Конституционный Суд в своем решении указал, что "государство должно возместить ущерб гражданам Украины, на которых распространяется действие ст. 54 Закона № 796–XII, и разработать юридический механизм возмещения этого ущерба.
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А не тіль і їм....
А на якій кошт палаци бувших та нинішних можновладців комуналку мона проплатити???
Там же сотні метрів квадратних та квартир незліченно...
А зарплати захмарні та пенсії....
))
Вот мне Пенсионный фонд ОБЯЗАН пересчитать пенсию. Но БЕЗ решения суда этого не делает. Не делает всем, по указанию с самого верха.
Теперь признать нарушившим Конституцию закон о рынке земли - это главное. Иначе сопрут и чернозёмы и недра.
Что сопрут? А вот тут короткий перечень.
Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html
Теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет.
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.
В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
А еще у Украины 25% мировых запасов титана. Весь мир обеспечивать можно 400 лет. А почти весь ильменит в Житомирской области. В РФ титана практически нет. Одна из причин захвата Крыма - Артемовский титановый комбинат.
А еще в Сумской области, единственный кварцитовый карьер на территории бывшего СССР, почти на границе с РФ. Без кварцита невозможно изготовить ни одного капсюля для патрона!!! Карьер принадлежит РФ (Дерипаска) На самом деле не принадлежит, а Дерипаска лишь получил разрешение украинского правительства, на добычу кварцита! но в 2014-м Петю предупредили - тронешь карьер и отберем весь твой бизнес в РФ. Вот потому и нет патронного завода.
"Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233"
https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ
В Украине почти нет своего алюминия. Весь дюраль мы закупаем. Дюраль производят РФ, США и немного Франция. И на сегодняшний день все самолеты клепанные. Но клепанные - большое сопротивление воздуху. Сварные корпуса самолетов можно делать лишь из алюминиево-литиевого сплава!!! А в Украине самые большие запасы лития в мире!!! Украина может стать ЕДИНСТВЕННОЙ страной в мире, собирающей самолеты со сварными корпусами.