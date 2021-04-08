КС признал неконституционным уменьшения пенсий для инвалидов-чернобыльцев

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму закона, которой Верховная Рада предоставила полномочия Кабинету Министров определять минимальный размер пенсий по инвалидности гражданам Украины, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Суда.

"Конституционный суд признал … неконституционной ч. 3 ст. 54 Закона 796–XII в редакции Закона № 76–VIII о предоставлении Верховной Радой полномочий Кабинету Министров определять своими актами минимальные размеры пенсии по инвалидности, которая наступила вследствие потери трудоспособности или заболевания, а также пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы", - отмечается в сообщении КС.

Суд в своем решении указал на особый статус лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и, как следствие, их усиленную социальную защиту согласно Основному закону.

"Государство может менять законодательное регулирование в сфере социальной защиты лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, но в случае изменения такого регулирования оно не должно касаться ограничений… Однако государство в лице Кабинета Министров Украины определило в Порядке минимальные размеры государственной пенсии по инвалидности… в размерах существенно меньших, нежели было гарантировано Законом", - подчеркивается в сообщении КС.

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Кроме того, Конституционный Суд в своем решении указал, что "государство должно возместить ущерб гражданам Украины, на которых распространяется действие ст. 54 Закона № 796–XII, и разработать юридический механизм возмещения этого ущерба.