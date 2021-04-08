КС визнав неконституційним зменшення пенсій для інвалідів-чорнобильців

Конституційний суд України визнав неконституційною норму закону, якою Верховна Рада надала повноваження Кабінету Міністрів визначати мінімальний розмір пенсій по інвалідності громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Конституційний суд визнав ... неконституційною ч. 3 ст. 54 Закону 796-XII в редакції Закону № 76-VIII про надання Верховною Радою повноважень Кабінету Міністрів визначати своїми актами мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок втрати працездатності або захворювання, а також пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи", - наголошується в повідомленні КС.

Суд у своєму рішенні вказав на особливий статус осіб, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС і, як наслідок, їхній посилений соціальний захист відповідно до Основного закону.

"Держава може змінювати законодавче регулювання у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але в разі зміни такого регулювання воно не повинно стосуватися обмежень ... Однак держава в особі Кабінету Міністрів України визначила в Порядку мінімальні розміри державної пенсії по інвалідності ... в розмірах значно менших, ніж було гарантовано Законом", - підкреслюється в повідомленні КС.

Крім того, Конституційний Суд у своєму рішенні вказав, що "держава має відшкодувати збиток громадянам України, на яких поширюється дія ст. 54 Закону № 796-XII, і розробити юридичний механізм відшкодування цих збитків".