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Новини Правосуддя
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КС визнав неконституційним зменшення пенсій для інвалідів-чорнобильців

КС визнав неконституційним зменшення пенсій для інвалідів-чорнобильців

Конституційний суд України визнав неконституційною норму закону, якою Верховна Рада надала повноваження Кабінету Міністрів визначати мінімальний розмір пенсій по інвалідності громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Конституційний суд визнав ... неконституційною ч. 3 ст. 54 Закону 796-XII в редакції Закону № 76-VIII про надання Верховною Радою повноважень Кабінету Міністрів визначати своїми актами мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок втрати працездатності або захворювання, а також пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи", - наголошується в повідомленні КС.

Суд у своєму рішенні вказав на особливий статус осіб, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС і, як наслідок, їхній посилений соціальний захист відповідно до Основного закону.

"Держава може змінювати законодавче регулювання у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але в разі зміни такого регулювання воно не повинно стосуватися обмежень ... Однак держава в особі Кабінету Міністрів України визначила в Порядку мінімальні розміри державної пенсії по інвалідності ... в розмірах значно менших, ніж було гарантовано Законом", - підкреслюється в повідомленні КС.

Крім того, Конституційний Суд у своєму рішенні вказав, що "держава має відшкодувати збиток громадянам України, на яких поширюється дія ст. 54 Закону № 796-XII, і розробити юридичний механізм відшкодування цих збитків".

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КС (1427) пенсія (1593) юстиція (732) чорнобильці (75)


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Нюююю....
А не тіль і їм....
А на якій кошт палаци бувших та нинішних можновладців комуналку мона проплатити???
Там же сотні метрів квадратних та квартир незліченно...
А зарплати захмарні та пенсії....
))
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08.04.2021 20:17 Відповісти
Як розумно. Тоді прийміть рішення що би з державної казни яку конс.суд наповнює щоденно , щомісяця доплачувати Чорнобильцям по 5 тисяч і все буде вирішено.
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08.04.2021 20:41 Відповісти
я так понял вы против выплат инвалидам-чернобыльцам по закону принятому ВРУ?почему?жаба давит?
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09.04.2021 11:24 Відповісти
А без бла. бла... Я ликвидатор инвалид 2 группі... заболевание связанное с Чернобылем....ничего не понял...Кто может толком объяснить.....
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08.04.2021 20:44 Відповісти
Ударили по властям. Ранее лишь топ чиновники, в судах, использовали конституционное право, что уровень жизни человека ухудшать нельзя, а простых людей это не касалось. Теперь коснулось и простых людей.
Вот мне Пенсионный фонд ОБЯЗАН пересчитать пенсию. Но БЕЗ решения суда этого не делает. Не делает всем, по указанию с самого верха.
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08.04.2021 20:58 Відповісти
Начали работать. Это хорошо.
Теперь признать нарушившим Конституцию закон о рынке земли - это главное. Иначе сопрут и чернозёмы и недра.
Что сопрут? А вот тут короткий перечень.

Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html

Теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.

Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет.

Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.

В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!

А еще у Украины 25% мировых запасов титана. Весь мир обеспечивать можно 400 лет. А почти весь ильменит в Житомирской области. В РФ титана практически нет. Одна из причин захвата Крыма - Артемовский титановый комбинат.
А еще в Сумской области, единственный кварцитовый карьер на территории бывшего СССР, почти на границе с РФ. Без кварцита невозможно изготовить ни одного капсюля для патрона!!! Карьер принадлежит РФ (Дерипаска) На самом деле не принадлежит, а Дерипаска лишь получил разрешение украинского правительства, на добычу кварцита! но в 2014-м Петю предупредили - тронешь карьер и отберем весь твой бизнес в РФ. Вот потому и нет патронного завода.
"Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233"
https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ

В Украине почти нет своего алюминия. Весь дюраль мы закупаем. Дюраль производят РФ, США и немного Франция. И на сегодняшний день все самолеты клепанные. Но клепанные - большое сопротивление воздуху. Сварные корпуса самолетов можно делать лишь из алюминиево-литиевого сплава!!! А в Украине самые большие запасы лития в мире!!! Украина может стать ЕДИНСТВЕННОЙ страной в мире, собирающей самолеты со сварными корпусами.
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08.04.2021 20:54 Відповісти
А суддям КС і не тільки зарплати які перевищують в 30 раз середню зарплату по країні і в 100 раз середню пенсію це законно ? тоді як в цивілізованих країнах розрив складає 2-5 рази.
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08.04.2021 21:26 Відповісти
А підняття стажу і пенсійного віку конституційне?
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08.04.2021 21:30 Відповісти
вы черти понижайте пенсии судьям и прокурорам которые всю жизнь нихрена не делали а получают сейчас 100000 гривен пенсии..
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08.04.2021 22:01 Відповісти
 
 