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ВР (14812) законопроєкт (3547) пенсія (1561) чорнобильці (75)

Рада підвищила пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Рада підвищила пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Верховна Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 297 народних депутатів. Документ голосували без обговорення.

Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю і не залежать від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.

У документі прописано, що виплати для "чорнобильців", які отримали інвалідність в результаті аварії на ЧАЕС, становитимуть:

  • для першої групи - 16 080 гривень,
  • для другої групи - 12 987 гривень,
  • для третьої групи - 8 917 гривень.

Також депутати доручили голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати закон, оскільки він має набрати сили з 1 липня. За таке рішення - 293 парламентарії.

В Україні на даний момент налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.

Читайте також: Рада за можливості розгляне законодавчі ініціативи щодо чорнобильців, - Разумков
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Топ коментарі
+11
я там был с 18 мая по 22 июня 1986 года. плюнь в меня - я тебе глаз выбью.
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29.06.2021 19:09
+9
Я 36 лет проработал на АЭС, работал еще до аварии на ЧАЭС. По специфике работы знаю, какую дозовую нагрузку приняли работники ЧАЭС и жители Припяти. Те кому был годик, сейчас матери и отцы, у которых болеют дети очень специфическими болезнями. Прошу Вас, не надо лезть грязным языком в эту тему. Маленьких инвалидов нет на улицах не потому, что их нет, а потому что они закрыты в стенах дома или больницы. То, что случилось - страшная беда для многих. Научитесь уважать их горе. Да, были и прохиндеи, но их гораздо меньше пострадавших. Пожалуйста, будьте людьми.
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29.06.2021 19:15
+9
Правду ви говорите, всі справжні ліквідатори дійсно вже вмерли, залишилися тільки червонопикі менти, які стояли в оцепленії і побрали всі собі статус ліквідатора.
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29.06.2021 19:18
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кто там так хорошо голосует? слуги с зажопинцами спелись?
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29.06.2021 18:50 Відповісти
иногда кажется шо куда не плюнь - попадешь в ликвидатора.
при том шо из реальных ликвидаторов остались только те кто всему миру говорил:
- Авария? Какая авария, там просто хлопок был и отрицетельный график радиации - вон в Киеве демонстрацию даже провели довольные граждане, наслаждаясь муд.рым мудоводством Партии и лично тов. кто там был то - Огрызок, или как там это говно было тогда.
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29.06.2021 18:58 Відповісти
я там был с 18 мая по 22 июня 1986 года. плюнь в меня - я тебе глаз выбью.
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29.06.2021 19:09 Відповісти
20.05.1986 по 30.06 1986, а я второй
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29.06.2021 19:15 Відповісти
я два раза был. на экскурсию ездил
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29.06.2021 19:17 Відповісти
я о том шо развелось ликвидаторов в сто раз больше тех кто реально там был. что не так то?
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29.06.2021 19:29 Відповісти
Все не так.может и есть единичные случаи получения статуса при липовых выездах на станцию,но это было сразу в конце 80 х годов и оформлялось тогда.сейчас получить корочку ликвидатора практически невозможно,а есть реальные ликвидаторы, которые не могут доказать что они там были потому что документы утеряны.
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29.06.2021 19:36 Відповісти
(с многозначительной ухмылкой) ну да, конечно, знаем мы этих чернобыльцев/ афганцев/ АТОшников и т.п.
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29.06.2021 20:11 Відповісти
дим , ты себя к ветеранам не ровняй ,
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29.06.2021 20:38 Відповісти
ну был ты там , и че ?
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29.06.2021 20:33 Відповісти
С 29 апреля по 7 мая 1986 года.
Но лично знаю поца который в то же время доехал до Вышгорода а теперь ликвидатор.
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29.06.2021 19:26 Відповісти
так я за то и написал - в лучшем случае 90% получающих выплаты там были как и мусора на войне щас - постоял на третьей линии на блокпосту = типовоевал.

а зато к реальным инвалидам в больницах так принюхиваются что даже можно поверить шо конечность может за год отрасти, например.
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29.06.2021 19:39 Відповісти
И я в 1989 там полгода молодым лейтенантом отработал. И уже более 20 лет - инвалид. Извини, что я ещё жив, несмотря на все старания нашего правительства
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30.06.2021 06:57 Відповісти
аттракцион небывалой щедрости: для первой группы - 16 080 гривен.

1 група
Хвороби, розвиток яких пов'язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання
1. Променева хвороба.-----------------------------------------
люди с этим диагнозом уже все умерли
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29.06.2021 19:05 Відповісти
Правду ви говорите, всі справжні ліквідатори дійсно вже вмерли, залишилися тільки червонопикі менти, які стояли в оцепленії і побрали всі собі статус ліквідатора.
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29.06.2021 19:18 Відповісти
100 пудово. Серед моїх знайомих які дійсно були ліквідатори живих вже немає.
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29.06.2021 19:28 Відповісти
З моїх пацієнтів справжніх ліквідаторів не лишилося жодного.
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29.06.2021 19:49 Відповісти
радіація, бачите, не розбирає в кого яка пика
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29.06.2021 20:08 Відповісти
все знают сколько это стоит)
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29.06.2021 19:32 Відповісти
Я 36 лет проработал на АЭС, работал еще до аварии на ЧАЭС. По специфике работы знаю, какую дозовую нагрузку приняли работники ЧАЭС и жители Припяти. Те кому был годик, сейчас матери и отцы, у которых болеют дети очень специфическими болезнями. Прошу Вас, не надо лезть грязным языком в эту тему. Маленьких инвалидов нет на улицах не потому, что их нет, а потому что они закрыты в стенах дома или больницы. То, что случилось - страшная беда для многих. Научитесь уважать их горе. Да, были и прохиндеи, но их гораздо меньше пострадавших. Пожалуйста, будьте людьми.
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29.06.2021 19:15 Відповісти
Ні, прохіндеїв, як ви кажете, завжди більшість.
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29.06.2021 19:20 Відповісти
Вы хоть статью прочитайте до конца и вам станет стыдно. Речь идет о доплатах семьям умерших ликвидаторов и инвалидах, получивших инвалидность при ликвидации последствий, а не имеющих статус "чернобыльцев". Имейте совесть, хотя о чем я говорю.
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29.06.2021 19:28 Відповісти
Кива получил статус ликвидатора?
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29.06.2021 19:34 Відповісти
дохтор ликвидаторских наук.
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29.06.2021 20:05 Відповісти
... он в ликвидациооной комиссии Украины.
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29.06.2021 20:29 Відповісти
хорошо. правильно.
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29.06.2021 21:07 Відповісти
... ликвидаторам не нужно что либо повышат! Стоит лишь поприукрать могилки, а т.н. "ликвидаторы" нонешние, которые всех переживут дань продажной чиновничьей карусели, кругом липа, липа и одна липа (потрите любого ликвидуна - найдете чинушу-крадушу в прошлом, как и сейчас - детушкам личным мужского рода в стране такие ликидаторыУкраины тотально и всегда (!) выписывают "белый билет")
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30.06.2021 05:58 Відповісти
 
 