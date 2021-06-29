Рада підвищила пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС
Верховна Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 297 народних депутатів. Документ голосували без обговорення.
Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю і не залежать від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.
У документі прописано, що виплати для "чорнобильців", які отримали інвалідність в результаті аварії на ЧАЕС, становитимуть:
- для першої групи - 16 080 гривень,
- для другої групи - 12 987 гривень,
- для третьої групи - 8 917 гривень.
Також депутати доручили голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати закон, оскільки він має набрати сили з 1 липня. За таке рішення - 293 парламентарії.
В Україні на даний момент налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.
Будь ласка, зачекайте...
при том шо из реальных ликвидаторов остались только те кто всему миру говорил:
- Авария? Какая авария, там просто хлопок был и отрицетельный график радиации - вон в Киеве демонстрацию даже провели довольные граждане, наслаждаясь муд.рым мудоводством Партии и лично тов. кто там был то - Огрызок, или как там это говно было тогда.
Но лично знаю поца который в то же время доехал до Вышгорода а теперь ликвидатор.
а зато к реальным инвалидам в больницах так принюхиваются что даже можно поверить шо конечность может за год отрасти, например.
1 група
Хвороби, розвиток яких пов'язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання
1. Променева хвороба.-----------------------------------------
люди с этим диагнозом уже все умерли