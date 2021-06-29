Верховная Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию
Верховная Рада приняла законопроект №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности народные депутаты проголосовали за проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". За такое решение - 292 присутствующих парламентариев.
Перед голосованием глава комитета ВРУ по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец назвал законопроект важным документом. "Сейчас начинается вступительная кампания. Мы хотим, чтобы наши дети, которые проживают на временно оккупированной территории, поступали в украинские высшие учебные заведения. Именно этот шаг позволит им и их родителям, приезжая на нашу территорию, не получать дополнительные административные взыскания", - отметил он.
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https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный
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Правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения, среди которых РФ, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика
Я считаю, что для Украины выгоднее, чтобы украинцы учились в Украине, а не пополняли ряды боевиков.
приклади того покидька, який сцяв в Києві на портрети Небесної сотні або тих випускників Харківського (здається) вишу, які повернулися на окуповані території працювати мнс-никами не є показовими та не мають повернути нас у реальність, правда?
ви забуваєте, що до українських вишів вони їдуть з цілком сформованим світоглядом, після того, як їх вже понад сім років виховують у ненависті до України та у відданості росії.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Наглые жулики и воры - пиарщики «Спутника» Гинцбург, Дмитриев, Голикова - за год изолгались и изворовались беспредельно.
2 дня назад Гинцбург безапелляционно утверждал, что «Спутник» эффективен против индийского штамма.
Сегодня в день рекордных смертей признал противоположное.
что-то неадекватное название - как будто ОРДЛО это россия. чего ехать с Луганска через Воронеж шоб приехать в Киев или к Гройсману то?
может за крымчан еще бы поверил. да и то - ну просто нелогично же.
И дети-учащиеся.
Было бы смешно если бы не пипец...
если чел в донецке - как он приедет сюда? - напрямую. и в рашку въезжать ему не надо ведь. оттого и спрашиваю шо это чет не то
Лучшая борьба против сепаров - воспитать их детей нормальными украинцами. А если после учебы они назад в ОРДО вернутся - значит, плохо мы их тут учили.
Украина протянула рф соломинку дружбы
Це лише початок.
Скоріш за все поїдуть з ЛДНР в Україну через Росію і навпаки. Щоб минути КПП в зоні АТО.