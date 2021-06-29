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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Верховная Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию

Верховная Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию

Верховная Рада приняла законопроект №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". За такое решение - 292 присутствующих парламентариев.

Перед голосованием глава комитета ВРУ по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец назвал законопроект важным документом. "Сейчас начинается вступительная кампания. Мы хотим, чтобы наши дети, которые проживают на временно оккупированной территории, поступали в украинские высшие учебные заведения. Именно этот шаг позволит им и их родителям, приезжая на нашу территорию, не получать дополнительные административные взыскания", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда

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Топ комментарии
+47
их родители не платят налоги. как они могут учиться в гос вузах?
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29.06.2021 18:41
+46
Мало того, там пенсы получают две пенсии и считают Украину лохом, которого они доят.
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29.06.2021 18:44
+41
Теперь жители Лугандона будут въезжать в Украину с коронавирусом штамма "дельта" бесплатно.
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29.06.2021 18:42
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29.06.2021 18:39 Ответить
еге, 1600 дол штрафу

https://twitter.com/angelys667

https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный

https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1409578464647254024 21 ч

Правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения, среди которых РФ, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика
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29.06.2021 18:40 Ответить
их родители не платят налоги. как они могут учиться в гос вузах?
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29.06.2021 18:41 Ответить
Мало того, там пенсы получают две пенсии и считают Украину лохом, которого они доят.
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29.06.2021 18:44 Ответить
вы бы, товарищ Иванов, предпочли, чтобы они учились в Лугандоне, а потом поступили на работу в ряды боевиков?
Я считаю, что для Украины выгоднее, чтобы украинцы учились в Украине, а не пополняли ряды боевиков.
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29.06.2021 21:45 Ответить
вірно, нехай вони поповнюють лави російських військових формувань та окупаційних "інституцій" після отримання освіти в Україні (освіченим одразу офіцерські звання даватимуь).
приклади того покидька, який сцяв в Києві на портрети Небесної сотні або тих випускників Харківського (здається) вишу, які повернулися на окуповані території працювати мнс-никами не є показовими та не мають повернути нас у реальність, правда?
ви забуваєте, що до українських вишів вони їдуть з цілком сформованим світоглядом, після того, як їх вже понад сім років виховують у ненависті до України та у відданості росії.
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30.06.2021 09:11 Ответить
Теперь жители Лугандона будут въезжать в Украину с коронавирусом штамма "дельта" бесплатно.
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29.06.2021 18:42 Ответить
а теперь надо опять кормить кормильцев
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29.06.2021 18:43 Ответить
ага, хто вижив після "спутніка"...

https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky


Наглые жулики и воры - пиарщики «Спутника» Гинцбург, Дмитриев, Голикова - за год изолгались и изворовались беспредельно.
2 дня назад Гинцбург безапелляционно утверждал, что «Спутник» эффективен против индийского штамма.
Сегодня в день рекордных смертей признал противоположное.
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29.06.2021 19:51 Ответить
штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию\\\\\\\\\\

что-то неадекватное название - как будто ОРДЛО это россия. чего ехать с Луганска через Воронеж шоб приехать в Киев или к Гройсману то?
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29.06.2021 18:43 Ответить
Ты настолько неместный что ли? Потому что кацапы их напрямую в Украину не пускают - все КПВВ перекрыты с "той" стороны.
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29.06.2021 18:56 Ответить
не слыхал такого еще. что - надо въехать на рашку и потом откуда в Украину ехать то? что за бред то?
может за крымчан еще бы поверил. да и то - ну просто нелогично же.
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29.06.2021 19:01 Ответить
Не логично...но это так и есть...
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29.06.2021 19:23 Ответить
первый раз слышу - что заставляют в раху приехать шоб выехать из ОРДЛО? не, ни разу реально такого не читал еще. с рахой у нас безвиз так шо даже штампа не ставят, ну или ставят но всем побоку - что дает то шо ордлун приедет в ростов, а потом в Житомир? х.з. короче и как то пофиг
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29.06.2021 19:28 Ответить
Зачинені всі пропускні пункти, на вільну територію можна попасти хіба що, якщо із піднятими руками вийти на позиції ЗСУ, більше ніяк.
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29.06.2021 19:46 Ответить
не пропустят. Там кругом минные поля. А в Луганской области линия разграничения идет по Северскому Донцу - немаленькая речка, и вся пойма заминирована.
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29.06.2021 21:49 Ответить
так були кпп закриті, ось на минулому тижні лише написали, що повідкривали наче. дира казала, що наче закриті ізза корони.
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29.06.2021 19:30 Ответить
что нелогично? попробуй проедь в Лугандон официально. Никак не получится - только через Рашку. У меня там знакомые живут, все закрыто. Считают, что пенсы из Украины в ОРДЛО ковид привозят.
И дети-учащиеся.
Было бы смешно если бы не пипец...
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29.06.2021 21:48 Ответить
через расію безпечніше - в тому сенсі, що не впаде на голову якась міна чи не наступиш на неї сам якщо підеш відлити у кущі при дорозі
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29.06.2021 19:26 Ответить
справа навіть не в безпеці. Там до Станиці нормальна дорога, потім по Україні - ще краща. То таке.. а от те шо тїх зараз тупо не відпускають, позакривали КПП, Коли Украина заявила шо будуть навчати дітей з ОРДЛО безкоштовно - збільшилося бажаючих їхати до України на навчання. Тому бойовики їм це тупо заборонили - тільки до Росії.. ось і маємо.
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29.06.2021 21:54 Ответить
Харош бухати
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29.06.2021 19:00 Ответить
ну так закрути бутылку и поставь вна холодильник.
если чел в донецке - как он приедет сюда? - напрямую. и в рашку въезжать ему не надо ведь. оттого и спрашиваю шо это чет не то
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29.06.2021 19:03 Ответить
потому что боевики закрыли все официальные пункты пропуска из ОРДЛО на с оккупированных территорий. Украинские дети не могут свалить в Украину...
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29.06.2021 21:46 Ответить
Так закон для дітей з батьками чи для всіх, а прикриваються дітьми
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29.06.2021 18:45 Ответить
Все правильно, с киевлян доберем. Там же "наши люди", захарченки, гиви и прочие.
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29.06.2021 18:48 Ответить
дети с ОРДЛО - УКРАИНЦЫ. Хотят вернуться на родину. Хотят учиться и остаться жить В УКРАИНЕ. Или ты хочешь чтобы они там пополнили ряды боевиков? я лично против.

Лучшая борьба против сепаров - воспитать их детей нормальными украинцами. А если после учебы они назад в ОРДО вернутся - значит, плохо мы их тут учили.
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29.06.2021 21:50 Ответить
Монобольшинство поддерживает свой электорат...
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29.06.2021 18:48 Ответить
в жопу еще поцелуйте этих жителей
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29.06.2021 18:49 Ответить
Эти питарасы от власти, скоро обяжут их целовать в задницу при пересечении кордона из кацапстана!!!
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29.06.2021 18:49 Ответить
верховна зе-рада соревнуется с дурдомом? - o гражданаx Украины и их детях они не желают позаботиться?
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29.06.2021 18:51 Ответить
Киркоров об исключении его из «черного списка» Минкульта:
Украина протянула рф соломинку дружбы
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29.06.2021 18:54 Ответить
Треба в Україні ставати зрадником-сепаратистом, щоб тебе почали поважати більше за інших і давати тобі більше прав і привілеїв. Ну, або треба їхати до ***** і казати йому про "моє улюблене місце на росії - це крим". Тоді тобі взагалі всі дороги відкриті.
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29.06.2021 18:55 Ответить
Щось почав підозрювати?.........
Це лише початок.
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29.06.2021 19:19 Ответить
а по новоруцким паспортинам украинские пенсии еще кормильцам не дают?
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29.06.2021 19:11 Ответить
Питання часу. Діточок з рос аспортами вже вчать безкоштовно.
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29.06.2021 19:48 Ответить
кормильцы мля Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію - Цензор.НЕТ 4721
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29.06.2021 20:02 Ответить
Премии им еще выпишите.
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29.06.2021 19:11 Ответить
Я не пойму в Украине президент украинцев или сепаров. Этот недомерок с огнем играет. 95 кварталу давно пора на Ростов с вещами на выход.
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29.06.2021 19:17 Ответить
А які можуть бути штрафи? І - за що?!
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29.06.2021 19:18 Ответить
Якщо в ОРДЛО в'їхав з України а потім повертаєшся в Україну вже через Росію
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29.06.2021 19:28 Ответить
виходить, що перетнув кордон з росією на непідконтрольній території (як з Кримом)
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29.06.2021 19:29 Ответить
Навіщо такі складнощі?
Скоріш за все поїдуть з ЛДНР в Україну через Росію і навпаки. Щоб минути КПП в зоні АТО.
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29.06.2021 19:38 Ответить
Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію - Цензор.НЕТ 1107
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29.06.2021 19:37 Ответить
Дельта! Міласті просім!
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29.06.2021 19:55 Ответить
С караваем еще встречайте, с такой политикой власти государственность потерять можна в два счета.
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29.06.2021 20:28 Ответить
Они же дети )))
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29.06.2021 21:09 Ответить
Зе кодло охренело наше молчание их бодрит
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29.06.2021 21:17 Ответить
так распереживались за наших детей... знаю точно, что во многих вышах в общежитие ребенку участника АТО, ССО ,поступившему не попасть... заброниравно все лугандонцами))) довоевались, пля.
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29.06.2021 22:37 Ответить
 
 