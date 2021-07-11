РУС
Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе, - немецкие СМИ

Строительство

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" намерены завершить в августе. Газопровод уже завершен на 98%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%", - заявил Варниг.

Он отметил, что российский газопровод может быть запущен в эксплуатацию уже в этом году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart. ФОТО

Топ комментарии
+13
Брехня!! Шмыгаль сказал , что это только слухи и жалкие инсинуации.
показать весь комментарий
11.07.2021 19:00 Ответить
+11
При Порошенкові, північний потік не добудували б. він би підняв весь світ навколо цієї проблеми. але " мудрий" нарід вибрав клоуна наркоманського, бо їм захотілось поржати. поржете...на кутні зуби
показать весь комментарий
11.07.2021 19:32 Ответить
+5
показать весь комментарий
11.07.2021 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову обiсрались?
показать весь комментарий
11.07.2021 19:25 Ответить
нам конче потрібно увійти до складу ЄС, бо без України Європа - це якась гівноподібна субстанція
показать весь комментарий
11.07.2021 19:28 Ответить
Без Украины точнее вместо нее ЕС ( Германия) теперь будет класть на карман 3 лярда долларов наличными))) вот и весь расклад.
показать весь комментарий
11.07.2021 21:50 Ответить
********* могут даже немецкие самолёты сбивать,если что,газ важнее все мпофиг,что Пуйло убийца,зато у него есть газ.
показать весь комментарий
11.07.2021 19:28 Ответить
торопится пионервожатая до конца своей каденции
показать весь комментарий
11.07.2021 19:36 Ответить
українці сьогодні відпочивають, так тролятня роздухарилася
жалюгідні гебняві гівноїдики
ги
показать весь комментарий
11.07.2021 19:36 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2021 19:39 Ответить
Гермашка хочет опять стать причиной большой войны в Европе.
показать весь комментарий
11.07.2021 19:45 Ответить
уже стала...и бумеранг прилетит к ним очень быстро...
показать весь комментарий
11.07.2021 20:06 Ответить
мне вот нравиться Шмыгаль "северный поток не будет достроен" Немцы - "будет достроен" Интересно кто кого? Думаю немцы победят!
показать весь комментарий
11.07.2021 20:07 Ответить
У этого исполнительного директора фейсбло такое, что хрен промажешь. Видать на газпромовских харчах раздобрел.
показать весь комментарий
11.07.2021 20:09 Ответить
Зеленский питараст.100%
показать весь комментарий
11.07.2021 20:16 Ответить
Это НЕ _ ИЗ_ БЕ _ Ж _ НО.
показать весь комментарий
11.07.2021 21:48 Ответить
брихня
показать весь комментарий
11.07.2021 20:20 Ответить
Могу даже точную дату назвать - 24 августа
показать весь комментарий
11.07.2021 21:58 Ответить
москалі, не зупиняйтесь і зразу починайте будувати ще й ПП 3, 4, 5, 6.... Україні та і Європі загалом потрібно ЩЕ БІЛЬШЕ маршрутів поставки газу.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:56 Ответить
https://www.wsj.com/articles/hunter-bidens-secret-art-sale-11625869490 А всего-то надо было у одного художника картинку за миллион купить и потока бы не было...
показать весь комментарий
12.07.2021 06:03 Ответить
Когда солнцеликий ездил в Австрию тоже в пресс релизе было, что Австрия за северный поток.итого, суды это чмо слило. Трубы превратил в металлолом фактически. Страна потеряет пару млрд. Доходов. Это не зрада, а умышленное вредительство. А платить должны люди по сумашедшим тарифам. Пока это чмо бабло на дорогах моет
показать весь комментарий
12.07.2021 06:17 Ответить
Обьясняю: сейчас Украина зарабатывает на транзите 3 миллиарда баксов в год.
Отмена транзита через Украину лишает её этих денег.
Сейчас РФ платит Украине, а Украина на это бабло решает какие-то свои проблемы.
РФ перестанет платить и кол-во неоплаченных проблем увеличится.
Как-то так.
Так как требование Украины явно НЕрыночное, то Украина и ссылается на "войну" и кровавый кремлёвский режим.
Хотя разумеется, что всем эти отсылки неинтересны, потому что даже после аннексии Крыма Украина почему-то не прекратила торговлю с РФ.
Ну а если сама не прекращаешь, то как можно требовать от других - непонятно
показать весь комментарий
12.07.2021 13:23 Ответить
Дотринделись
Пора понять
Дружба дружбой ---- денежки порознь
/россия не построит северный поток
Не построит мост /за три года 19км./
Мы не можем отремонтировать мост через днепр
Нам никто не нужен мы в европу
Посм
отрите --- нужны ли мы европе
/нужны попы мыть старикам собирать клубнику
И т. Д . и . т . п. /
Сначала Украина потом все остальные
Уважают сильных самодостатоных
показать весь комментарий
12.07.2021 09:41 Ответить
абсолютно верно. Нет никаких дружб между государствами
Есть общие интересы. Разве вот Штаты являются друзьями Польши или Германии? Конечно нет. Просто Штатам выгодно использовать их как элемент своего влияния и часть своей системы безопасности. Поэтому Штаты и платят, осуществляют поддержку и прочее.
Это не дружба какая-то. Это чистый расчёт.
Так же и РФ платит Беларуси бабло. Вовсе не потому, что путен любит беларусов. А потому что не хочет видеть базы НАТО в Полоцке.
И это единственно правильная модель поведения между государствами.
Разумеется, что дипломаты конечно же говорят о "великом друге Польши - Америке" или о "братских народах России и Беларуси". Но это же дипломаты.
У них работа такая - врать.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:28 Ответить
Помощи по Будапештскому меморанду нет,даже вакцын нет, китайскую в основном применяем, но в принцыпе она может и лучше не знаю, но само к нам отношение?,зато Северный поток есть, это такая выплата по страховке о безопасности Украины, за которую Украина заплатила выводом ядерного оружия, потому, что Будапештский меморандум США, Германия и Франция не нарушали, а нарушила РФ,так пусть РФ и отвечает,- логика убийственная, расчитая на наивных людей,к то у же в Украине коррупция, так, что защищать этих неудачников не зачем и такие, "патриоты",как Порошенко, Зеленский им в помощь, за Януковича вообще говорить не стоит,- тот не патриот.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:46 Ответить
а чем именно Украина заслужила особое к себе отношение, скажите, пожалуйста?
За что её Европа или Штаты должны любить?
За четвёртый год роста товарооборота между Украиной и РФ?
Или за уровень коррупции в Украине?
Или за провалы реформ?
Или за что-то ещё?
показать весь комментарий
12.07.2021 13:32 Ответить
Вы спрашиваетеза , что Укрвину долдны любить или за что она заслуживает особое отношение?
Отвечаю, Украину любить или не любить и иметь или не иметь особое отношение или нет это ваше право, нам не надо ваша любовь или особое отношение не дождемся, но Украину надо уважать и многое за, что по крайней мере народ Украины хороший он или плохой не нам судить,сделал для мира и процветания не тоько в Европе, но и в Мире ни чуть не меньше, чем РФ и США, за Германию вообще не говорю, которую допустили к рынкам и в НАТО только благодаря холодной войне,о чем свилетельствуют миллионны жертв с оружием в руках и мирных граждан, один только вывол ядерного оружия чего стоил, и весь Мир вздохнул спокойней, и вместо пушек пошли деньги в "масло и хлеб", только Украину оставили на обочине, а договор дороже женег Украина заплатила страховку, осталось Западу выполнять свои обязательства по договоренности как выгодополучателю , а они приобщают к рынкам другие страны, я не против других стран, но только не за счет нас, с теми же вакцынами, когда нам не давали, пока не поняли, что они ни чем не лучше китайских, а так и до сих пор не дали бы, им от нас надо только Земля потому к нам такое отношение ни взирая , что это не Украина , а Запад должен Украине хотя бы по Будапештскому меморандуму, извините долг платежеом красен,а любят как раз ЕС, США и МВФ и Миррврй банк не Украину, а Януковича, Яценюка, Порошенка и Зеленского за коррупцию и банкроцтво страны,с которой якобы они все в Украине борятся, за выплату 15 % годовых по долгам государства надутых для народа при отсутствии девальвации,что означает 15% годовых в валюте,за дешевые ресурсы в том числе Землю, которую можно скупить у нищего от бесправия населения и присвоить себе.Потому и не за что нас любить с этим я согласен, только и Украина вас уже больше не любит это точно, сняты розовые очки.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:52 Ответить
1. Что значит "уважать Украину"? Ну ОК, завтра Запад и РФ скажут: "Мы уважаем Украину". Что-то изменится? Да нет конечно. Важны действия. Отношения между государствами это не отношения между людьми.
2. Украину не оставили на обочине после вывоза ЯО. Это было решение Украины отдать ЯО. И её же решение остаться на обочине. Согласились на бумажку - ну ОК, все похихикали и слили Украину. Кто виноват? Исключительно и только власть самой Украины. Больше никто.
3. Вакцина - а почему кто-то должен что-то ДАВАТЬ? Возьмите и купите. Купите. Не стойте с протянутой рукой.

Это офигенно неприятно, но это факт: Украину никто на Западе не ждёт. Не будет никакого ЕС, кружевных труселей и прочего. И причина этого - сама Украина. Неспособная что-то поменять в самой себе.
РФ и злобный путен это настолько минорные вещи в имидже Украины, что и говорить не стоит. Если бы Украина реально поменялась бы за эти 30 лет она давно бы была уже в ЕС. Но проблема как раз в том, что Украина не меняется.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 