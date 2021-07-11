17 621 142
Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе, - немецкие СМИ
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" намерены завершить в августе. Газопровод уже завершен на 98%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
"Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%", - заявил Варниг.
Он отметил, что российский газопровод может быть запущен в эксплуатацию уже в этом году.
Топ комментарии
+13 Бот Бот
показать весь комментарий11.07.2021 19:00 Ответить Ссылка
+11 саша паламарчук
показать весь комментарий11.07.2021 19:32 Ответить Ссылка
+5 саша паламарчук
показать весь комментарий11.07.2021 19:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
жалюгідні гебняві гівноїдики
ги
У этого исполнительного директора фейсбло такое, что хрен промажешь. Видать на газпромовских харчах раздобрел.
Отмена транзита через Украину лишает её этих денег.
Сейчас РФ платит Украине, а Украина на это бабло решает какие-то свои проблемы.
РФ перестанет платить и кол-во неоплаченных проблем увеличится.
Как-то так.
Так как требование Украины явно НЕрыночное, то Украина и ссылается на "войну" и кровавый кремлёвский режим.
Хотя разумеется, что всем эти отсылки неинтересны, потому что даже после аннексии Крыма Украина почему-то не прекратила торговлю с РФ.
Ну а если сама не прекращаешь, то как можно требовать от других - непонятно
Пора понять
Дружба дружбой ---- денежки порознь
/россия не построит северный поток
Не построит мост /за три года 19км./
Мы не можем отремонтировать мост через днепр
Нам никто не нужен мы в европу
Посм
отрите --- нужны ли мы европе
/нужны попы мыть старикам собирать клубнику
И т. Д . и . т . п. /
Сначала Украина потом все остальные
Уважают сильных самодостатоных
Есть общие интересы. Разве вот Штаты являются друзьями Польши или Германии? Конечно нет. Просто Штатам выгодно использовать их как элемент своего влияния и часть своей системы безопасности. Поэтому Штаты и платят, осуществляют поддержку и прочее.
Это не дружба какая-то. Это чистый расчёт.
Так же и РФ платит Беларуси бабло. Вовсе не потому, что путен любит беларусов. А потому что не хочет видеть базы НАТО в Полоцке.
И это единственно правильная модель поведения между государствами.
Разумеется, что дипломаты конечно же говорят о "великом друге Польши - Америке" или о "братских народах России и Беларуси". Но это же дипломаты.
У них работа такая - врать.
За что её Европа или Штаты должны любить?
За четвёртый год роста товарооборота между Украиной и РФ?
Или за уровень коррупции в Украине?
Или за провалы реформ?
Или за что-то ещё?
Отвечаю, Украину любить или не любить и иметь или не иметь особое отношение или нет это ваше право, нам не надо ваша любовь или особое отношение не дождемся, но Украину надо уважать и многое за, что по крайней мере народ Украины хороший он или плохой не нам судить,сделал для мира и процветания не тоько в Европе, но и в Мире ни чуть не меньше, чем РФ и США, за Германию вообще не говорю, которую допустили к рынкам и в НАТО только благодаря холодной войне,о чем свилетельствуют миллионны жертв с оружием в руках и мирных граждан, один только вывол ядерного оружия чего стоил, и весь Мир вздохнул спокойней, и вместо пушек пошли деньги в "масло и хлеб", только Украину оставили на обочине, а договор дороже женег Украина заплатила страховку, осталось Западу выполнять свои обязательства по договоренности как выгодополучателю , а они приобщают к рынкам другие страны, я не против других стран, но только не за счет нас, с теми же вакцынами, когда нам не давали, пока не поняли, что они ни чем не лучше китайских, а так и до сих пор не дали бы, им от нас надо только Земля потому к нам такое отношение ни взирая , что это не Украина , а Запад должен Украине хотя бы по Будапештскому меморандуму, извините долг платежеом красен,а любят как раз ЕС, США и МВФ и Миррврй банк не Украину, а Януковича, Яценюка, Порошенка и Зеленского за коррупцию и банкроцтво страны,с которой якобы они все в Украине борятся, за выплату 15 % годовых по долгам государства надутых для народа при отсутствии девальвации,что означает 15% годовых в валюте,за дешевые ресурсы в том числе Землю, которую можно скупить у нищего от бесправия населения и присвоить себе.Потому и не за что нас любить с этим я согласен, только и Украина вас уже больше не любит это точно, сняты розовые очки.
2. Украину не оставили на обочине после вывоза ЯО. Это было решение Украины отдать ЯО. И её же решение остаться на обочине. Согласились на бумажку - ну ОК, все похихикали и слили Украину. Кто виноват? Исключительно и только власть самой Украины. Больше никто.
3. Вакцина - а почему кто-то должен что-то ДАВАТЬ? Возьмите и купите. Купите. Не стойте с протянутой рукой.
Это офигенно неприятно, но это факт: Украину никто на Западе не ждёт. Не будет никакого ЕС, кружевных труселей и прочего. И причина этого - сама Украина. Неспособная что-то поменять в самой себе.
РФ и злобный путен это настолько минорные вещи в имидже Украины, что и говорить не стоит. Если бы Украина реально поменялась бы за эти 30 лет она давно бы была уже в ЕС. Но проблема как раз в том, что Украина не меняется.