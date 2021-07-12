Каждая третья ТЭС работает на минимальной мощности, – "Укрэнерго"
Трипольская, Змиевская и Приднепровская ТЭС (3 из 10 ТЭС в объединенной энергосистеме) работают минимальным составом оборудования, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена.
Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго". По состоянию на 12:30 понедельника, на Трипольской ТЭС в работе находится 1 из 6 энергоблоков, на Змиевской – 1 из 10, на Приднепровской – 1 из 5 блоков. Славянская ТЭС 6-й день не производит электроэнергию из-за "дефолтного" статуса, который она получила из-за невозможности оплатить услуги системного оператора.
Также, по данным "Укрэнерго", не производят электроэнергию Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-5. Напомним, основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп./кВт.час, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час, по данным "Донбассэнерго"). Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".
По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.
есть разница в цене на фуру яблок и мешок яблок?
https://elektrovesti.net/76260_energoatom-trebuet-ot-kontragentov-neuklonnogo-vypolneniya-dvustoronnikh-dogovorov-kupli-prodazhi-**************
"... «В связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими в ООО« Д. Трейдинг», просим временно приостановить продажу (отпуск) объемов электроэнергии, согласно Дополнительному соглашению №1 и №3 к Договору (от 14.06.2021р), и восстановить их продажу после устранения обстоятельств, обусловивших такое приостановление », - говорится в письме трейдера.
там была только констатация что цена на РДН часто были меньше чем цены купленной эл.энергии Беней
Дернеш на ж..пе волосок, а из глаз слёзы.
Минимальная генерация ТЭС - максимальные тарифы - сверхприбыли в карман олигархам - Вове %.
Мы правильно видим ваш настрой?????