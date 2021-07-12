Каждая третья ТЭС работает на минимальной мощности, – "Укрэнерго"

Трипольская, Змиевская и Приднепровская ТЭС (3 из 10 ТЭС в объединенной энергосистеме) работают минимальным составом оборудования, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго". По состоянию на 12:30 понедельника, на Трипольской ТЭС в работе находится 1 из 6 энергоблоков, на Змиевской – 1 из 10, на Приднепровской – 1 из 5 блоков. Славянская ТЭС 6-й день не производит электроэнергию из-за "дефолтного" статуса, который она получила из-за невозможности оплатить услуги системного оператора.

Также, по данным "Укрэнерго", не производят электроэнергию Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-5. Напомним, основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп./кВт.час, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час, по данным "Донбассэнерго"). Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.