4 114 25

Каждая третья ТЭС работает на минимальной мощности, – "Укрэнерго"

Каждая третья ТЭС работает на минимальной мощности, –

Трипольская, Змиевская и Приднепровская ТЭС (3 из 10 ТЭС в объединенной энергосистеме) работают минимальным составом оборудования, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена.

 Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго". По состоянию на 12:30 понедельника, на Трипольской ТЭС в работе находится 1 из 6 энергоблоков, на Змиевской – 1 из 10, на Приднепровской – 1 из 5 блоков. Славянская ТЭС 6-й день не производит электроэнергию из-за "дефолтного" статуса, который она получила из-за невозможности оплатить услуги системного оператора.

Также, по данным "Укрэнерго", не производят электроэнергию Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-5. Напомним, основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп./кВт.час, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час, по данным "Донбассэнерго"). Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Население с 1 августа все компенсирует...4 грн за киловатт...
12.07.2021 14:49 Ответить
Зато все Ахметкины ТЭС пашут на полную. Они бы с Бенней энергию закупали по той-же цене, как его ТЭС продают ее в энергосистему.

Каждая третья ТЭС работает на минимальной мощности, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 115
Беня с Ахметкой бодаются за кусок сокращающегося пирога и гребут не по детски. А платить за все будет государство, т.е. население.
Население с 1 августа все компенсирует...4 грн за киловатт...
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
Зато все Ахметкины ТЭС пашут на полную. Они бы с Бенней энергию закупали по той-же цене, как его ТЭС продают ее в энергосистему.

Каждая третья ТЭС работает на минимальной мощности, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 115
не звезди пес шолудивый
Что Бенин холуй, попердолило? Или такого не было?
Вранье. Беня и Ахметка купили львиную долю "ночной" энергии по 0.65, когда в тот-же момент другие трейдеры скупали по 0.82. Или Юнайтед Энергджи, спекулирующая сейчас на рынке принадлежит не Бене?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:06 Ответить
Чем недоволен? Статья про таких вот "оптовых перепродажников", скупающих энергию ниже себестоимости, от Бени, Ахметки и их холуев, которые и довели энергетику до жопы.
те перепродажники заскавчали и требовали отменить их обязательства по покупке электроэнергии
https://elektrovesti.net/76260_energoatom-trebuet-ot-kontragentov-neuklonnogo-vypolneniya-dvustoronnikh-dogovorov-kupli-prodazhi-**************
Это ни о чем.

"... «В связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими в ООО« Д. Трейдинг», просим временно приостановить продажу (отпуск) объемов электроэнергии, согласно Дополнительному соглашению №1 и №3 к Договору (от 14.06.2021р), и восстановить их продажу после устранения обстоятельств, обусловивших такое приостановление », - говорится в письме трейдера.
а что мой комент стерли ?
там была только констатация что цена на РДН часто были меньше чем цены купленной эл.энергии Беней
Ну так надо ещё увеличить импорт из засрашки.
В мире всё взаимосвязанно.
Дернеш на ж..пе волосок, а из глаз слёзы.
Минимальная генерация ТЭС - максимальные тарифы - сверхприбыли в карман олигархам - Вове %.
так чё в этом плохого? уголь на засрашке покупать не надо, выбросов в атмосферу - ноль, цену взвинтить за счёт вротердам не выйдет.
Беня с Ахметкой бодаются за кусок сокращающегося пирога и гребут не по детски. А платить за все будет государство, т.е. население.
Украинцу чтобы понять кодлан Коломойского нужен переводчик. Слова одни, но значения их для кодлана и украинца разные. Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус / Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.
Это очень любопытно, электростанции не работают по сути, а веерных отключений нет. Значит либо в Украине переизбыток генерирующих мощностей из-за ввода новых станций ВИЭ, либо населения стало столь мало и промышленность настолько разрушена, что и старых мощностей избыток
либо кто-то покупает электрику из нарасеянии и РБ.
Старички, кашляют и чихают, но как бы ещё отрабатывают своё.
Сейчас зеленые мрази опустят цену до 100 киловатт на пару копеек. А что больше 100, взвинтят в три дорога. Потом будут сказки рассказывать, что 40 процентов украинцев использует до 100 киловатт. Зато Ахметов очередную обезьяну в Шахтер купит. И новый особняк постоит.
Витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому (!) режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год/ 400 грамм это не просто много. Это о…..о (очень) много.Это прошлый век. В Германии в 1935 г. на судне Гейзенау стояла паротурбинная установка мощностью 10 МВт с удельным расходом топлива 390 грамм. Витрата умовного палива на європейських ТЕС 280 г у.п./кВт год. В РФ в 2017 г. было 310 г. 400 грамм это признак старости блоков, частых ремонтов, частых пусков и остановов, работе на пониженных нагрузках-чтобы блок не рассыпался-ставших базовыми. Нужна срочная модернизация энергетики.Но стратегия кодлана Коломойского -закупка электроэнергии в РФ через Беларусь.
Что в этом плохого??? Или вы хотите газануть угольком на полную????? .......в сракаградусную жару??
Мы правильно видим ваш настрой?????
Харьковская ТЭЦ-5 газовая.
