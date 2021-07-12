УКР
Новини
4 114 25

Кожна третя ТЕС працює на мінімальній потужності, - "Укренерго"

Трипільська, Зміївська та Придніпровська ТЕС (3 із 10 ТЕС в об'єднаній енергосистемі) працюють мінімальним складом обладнання, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена.

Про це свідчать дані НЕК "Укренерго". Станом на 12:30 понеділка, на Трипільській ТЕС в роботі перебуває 1 з 6 енергоблоків, на Зміївській - 1 з 10, на Придніпровській - 1 з 5 блоків. Слов'янська ТЕС 6-й день не виробляє електроенергію через "дефолтний" статус, який вона отримала через неможливість оплатити послуги системного оператора.

Також, за даними "Укренерго", не виробляють електроенергію Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-5.

Нагадаємо, основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості. За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп. КВт.год, що в 1,5 раза нижче за номінальну собівартість ТЕС (1,6 грн/кВт.год, за даними "Донбасенерго"). Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін  назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКП компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Автор: 

ТЕС (920) Укренерго (2740)
Топ коментарі
+7
Население с 1 августа все компенсирует...4 грн за киловатт...
12.07.2021 14:49 Відповісти
+5
Зато все Ахметкины ТЭС пашут на полную. Они бы с Бенней энергию закупали по той-же цене, как его ТЭС продают ее в энергосистему.

Каждая третья ТЭС работает на минимальной мощности, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 115
12.07.2021 14:51 Відповісти
+5
Беня с Ахметкой бодаются за кусок сокращающегося пирога и гребут не по детски. А платить за все будет государство, т.е. население.
12.07.2021 14:57 Відповісти
12.07.2021 14:49 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
показати весь коментар
12.07.2021 14:51 Відповісти
12.07.2021 14:51 Відповісти
не звезди пес шолудивый
12.07.2021 14:57 Відповісти
Что Бенин холуй, попердолило? Или такого не было?
12.07.2021 14:58 Відповісти
Вранье. Беня и Ахметка купили львиную долю "ночной" энергии по 0.65, когда в тот-же момент другие трейдеры скупали по 0.82. Или Юнайтед Энергджи, спекулирующая сейчас на рынке принадлежит не Бене?
12.07.2021 15:06 Відповісти
другие трейдеры тоже покупали по несколько млр.кВт*час ?
есть разница в цене на фуру яблок и мешок яблок?
12.07.2021 16:15 Відповісти
Чем недоволен? Статья про таких вот "оптовых перепродажников", скупающих энергию ниже себестоимости, от Бени, Ахметки и их холуев, которые и довели энергетику до жопы.
12.07.2021 16:30 Відповісти
те перепродажники заскавчали и требовали отменить их обязательства по покупке электроэнергии
https://elektrovesti.net/76260_energoatom-trebuet-ot-kontragentov-neuklonnogo-vypolneniya-dvustoronnikh-dogovorov-kupli-prodazhi-**************
12.07.2021 16:37 Відповісти
Это ни о чем.

"... «В связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими в ООО« Д. Трейдинг», просим временно приостановить продажу (отпуск) объемов электроэнергии, согласно Дополнительному соглашению №1 и №3 к Договору (от 14.06.2021р), и восстановить их продажу после устранения обстоятельств, обусловивших такое приостановление », - говорится в письме трейдера.
12.07.2021 17:10 Відповісти
а что мой комент стерли ?
там была только констатация что цена на РДН часто были меньше чем цены купленной эл.энергии Беней
12.07.2021 16:16 Відповісти
Ну так надо ещё увеличить импорт из засрашки.
12.07.2021 14:52 Відповісти
В мире всё взаимосвязанно.
Дернеш на ж..пе волосок, а из глаз слёзы.
Минимальная генерация ТЭС - максимальные тарифы - сверхприбыли в карман олигархам - Вове %.
12.07.2021 14:54 Відповісти
так чё в этом плохого? уголь на засрашке покупать не надо, выбросов в атмосферу - ноль, цену взвинтить за счёт вротердам не выйдет.
12.07.2021 14:54 Відповісти
Беня с Ахметкой бодаются за кусок сокращающегося пирога и гребут не по детски. А платить за все будет государство, т.е. население.
Украинцу чтобы понять кодлан Коломойского нужен переводчик. Слова одни, но значения их для кодлана и украинца разные. Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус / Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.
12.07.2021 14:57 Відповісти
Это очень любопытно, электростанции не работают по сути, а веерных отключений нет. Значит либо в Украине переизбыток генерирующих мощностей из-за ввода новых станций ВИЭ, либо населения стало столь мало и промышленность настолько разрушена, что и старых мощностей избыток
12.07.2021 15:01 Відповісти
либо кто-то покупает электрику из нарасеянии и РБ.
12.07.2021 15:21 Відповісти
Старички, кашляют и чихают, но как бы ещё отрабатывают своё.
12.07.2021 15:06 Відповісти
Сейчас зеленые мрази опустят цену до 100 киловатт на пару копеек. А что больше 100, взвинтят в три дорога. Потом будут сказки рассказывать, что 40 процентов украинцев использует до 100 киловатт. Зато Ахметов очередную обезьяну в Шахтер купит. И новый особняк постоит.
12.07.2021 15:29 Відповісти
Витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому (!) режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год/ 400 грамм это не просто много. Это о…..о (очень) много.Это прошлый век. В Германии в 1935 г. на судне Гейзенау стояла паротурбинная установка мощностью 10 МВт с удельным расходом топлива 390 грамм. Витрата умовного палива на європейських ТЕС 280 г у.п./кВт год. В РФ в 2017 г. было 310 г. 400 грамм это признак старости блоков, частых ремонтов, частых пусков и остановов, работе на пониженных нагрузках-чтобы блок не рассыпался-ставших базовыми. Нужна срочная модернизация энергетики.Но стратегия кодлана Коломойского -закупка электроэнергии в РФ через Беларусь.
12.07.2021 15:47 Відповісти
Что в этом плохого??? Или вы хотите газануть угольком на полную????? .......в сракаградусную жару??
Мы правильно видим ваш настрой?????
12.07.2021 16:43 Відповісти
Харьковская ТЭЦ-5 газовая.
12.07.2021 18:00 Відповісти
 
 