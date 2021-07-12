Кожна третя ТЕС працює на мінімальній потужності, - "Укренерго"
Трипільська, Зміївська та Придніпровська ТЕС (3 із 10 ТЕС в об'єднаній енергосистемі) працюють мінімальним складом обладнання, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена.
Про це свідчать дані НЕК "Укренерго". Станом на 12:30 понеділка, на Трипільській ТЕС в роботі перебуває 1 з 6 енергоблоків, на Зміївській - 1 з 10, на Придніпровській - 1 з 5 блоків. Слов'янська ТЕС 6-й день не виробляє електроенергію через "дефолтний" статус, який вона отримала через неможливість оплатити послуги системного оператора.
Також, за даними "Укренерго", не виробляють електроенергію Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-5.
Нагадаємо, основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості. За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп. КВт.год, що в 1,5 раза нижче за номінальну собівартість ТЕС (1,6 грн/кВт.год, за даними "Донбасенерго"). Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".
За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКП компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКП Валерія Тарасюка.
