В январе-апреле за субсидией обратились почти 368 тыс. домохозяйств, но получили ее только 172 тыс., - нардеп Кулинич

В первые четыре месяца этого года за назначением субсидии обратились почти 368 тыс домохозяйств, а получили ее лишь 172 тыс. из них.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил народный депутат, председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

"На сегодняшний день большое количество украинцев рискуют просто не получить субсидий. Они не подпадают под те или иные критерии, а специальные комиссии, которые рассматривали эти вопросы при прежних РГА - ликвидированы, новых нет. И я так понимаю, что правительство не собирается их возобновлять", - отметил депутат.

По его словам, критерии по предоставлению субсидий иногда доходят до абсурда.

"Например, человек продал однокомнатную квартиру и приобрел такую же. Он уже не подпадает под субсидии, хотя просто сменил место жительства, и не стал богаче. Даже при обмене однокомнатной квартиры на однокомнатную снимается субсидия!", - выразил возмущение Олег Кулинич.

Он добавил, что без субсидии рискуют остаться и те категории граждан, которым государство само приобрело жилье.

"Это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Вдумайтесь, государство само купило им жилье, записало это им в доход, а потом забрало субсидию!", - подчеркнул Кулинич.

Наиболее распространенный случай отказа - это отмена субсидий при долгах за коммуналку, но депутат считает, что и здесь должен применяться дифференцированный подход к получателям.

"Что делать, когда на предприятии три месяца не выплачивается заработная плата? Разве эти обстоятельства не нужно учитывать? Особенно сейчас, когда общая задолженность по заработной плате по стране постоянно растет и уже составляет более 3,5 млрд грн", - отмечает Олег Кулинич.

Председатель депутатской группы "Довира" уверен - правительство должно четко определить критерии получения субсидий с учетом перечисленных факторов.

"До отопительного сезона необходимо провести отдельное заседание Кабмина по этому вопросу... Нужно убрать человеческий фактор между получателем субсидий и чиновником. Это все должно работать в он-лайн режиме. Но сегодня такого механизма, к сожалению, нет, а комиссии не функционируют", - резюмировал депутат.