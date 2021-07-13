У січні-квітні по субсидію звернулися майже 368 тис. домогосподарств, але отримали її тільки 172 тис., - нардеп Кулініч

В перші чотири місяці цього року по призначення субсидії звернулися майже 368 тис. домогосподарств, а отримали її лише 172 тис. з них.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив народний депутат, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

"На сьогодні велика кількість українців ризикує просто не отримати субсидій. Вони не підпадають під ті чи інші критерії, а спеціальні комісії, які розглядали ці питання при колишніх РДА - ліквідовані, нових немає. І я так розумію, що уряд не збирається їх поновлювати", - зазначив депутат.

За його словами, критерії щодо надання субсидій іноді доходять до абсурду.

"Наприклад, людина продала однокімнатну квартиру і придбала таку ж. Вона уже не підпадає під субсидії, хоча просто змінила місце проживання, і не стала багатшою. Навіть при обміні однокімнатної квартири на однокімнатну знімається субсидія!", - висловив обурення Олег Кулініч.

Він додав, що без субсидії ризикують залишитися і ті категорії громадян, яким держава сама набула житло.

"Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вдумайтеся, держава сама купила їм житло, записала це їм в дохід, а потім забрала субсидію!", - підкреслив Кулініч.

Найбільш поширений випадок відмови - це скасування субсидій при боргах за комуналку, але депутат вважає, що і тут повинен застосовуватися диференційований підхід до одержувачів.

"Що робити, коли на підприємстві три місяці не виплачується заробітна плата? Хіба ці обставини не потрібно враховувати? Особливо зараз, коли загальна заборгованість із заробітної плати по країні стає дедалі більше і вже становить понад 3,5 млрд грн", - зазначає Олег Кулініч.

Голова депутатської групи "Довіра" впевнений - уряд повинен чітко визначити критерії отримання субсидій з урахуванням перерахованих факторів.

"До опалювального сезону необхідно провести окреме засідання Кабміну з цього питання ... Потрібно прибрати людський фактор між одержувачем субсидій і чиновником. Це все повинно працювати в онлайн-режимі. Але сьогодні такого механізму, на жаль, немає, а комісії не функціонують", - резюмував депутат.