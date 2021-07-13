У січні-квітні по субсидію звернулися майже 368 тис. домогосподарств, але отримали її тільки 172 тис., - нардеп Кулініч
В перші чотири місяці цього року по призначення субсидії звернулися майже 368 тис. домогосподарств, а отримали її лише 172 тис. з них.
Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив народний депутат, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.
"На сьогодні велика кількість українців ризикує просто не отримати субсидій. Вони не підпадають під ті чи інші критерії, а спеціальні комісії, які розглядали ці питання при колишніх РДА - ліквідовані, нових немає. І я так розумію, що уряд не збирається їх поновлювати", - зазначив депутат.
За його словами, критерії щодо надання субсидій іноді доходять до абсурду.
"Наприклад, людина продала однокімнатну квартиру і придбала таку ж. Вона уже не підпадає під субсидії, хоча просто змінила місце проживання, і не стала багатшою. Навіть при обміні однокімнатної квартири на однокімнатну знімається субсидія!", - висловив обурення Олег Кулініч.
Він додав, що без субсидії ризикують залишитися і ті категорії громадян, яким держава сама набула житло.
"Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вдумайтеся, держава сама купила їм житло, записала це їм в дохід, а потім забрала субсидію!", - підкреслив Кулініч.
Найбільш поширений випадок відмови - це скасування субсидій при боргах за комуналку, але депутат вважає, що і тут повинен застосовуватися диференційований підхід до одержувачів.
"Що робити, коли на підприємстві три місяці не виплачується заробітна плата? Хіба ці обставини не потрібно враховувати? Особливо зараз, коли загальна заборгованість із заробітної плати по країні стає дедалі більше і вже становить понад 3,5 млрд грн", - зазначає Олег Кулініч.
Голова депутатської групи "Довіра" впевнений - уряд повинен чітко визначити критерії отримання субсидій з урахуванням перерахованих факторів.
"До опалювального сезону необхідно провести окреме засідання Кабміну з цього питання ... Потрібно прибрати людський фактор між одержувачем субсидій і чиновником. Це все повинно працювати в онлайн-режимі. Але сьогодні такого механізму, на жаль, немає, а комісії не функціонують", - резюмував депутат.
В Україні зростають комунальні тарифи, натомість влада суттєво скоротила кількість домогосподарств, які отримують субсидії, і вкотре переносить індексацію пенсій. Про це під час виступу на погоджувальній раді заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він закликав негайно внести зміни у державний бюджет і збільшити кошти на виплату субсидій.
«З липня на жовтень перенесли підвищення пенсій. Індексація пенсій не проводиться взагалі, тому що вони вважають, що інфляція в країні 6%. Якщо хтось із зеленої влади вийде до крамниці чи на ринок і побачить, що ціни на харчові продукти зросли лише на 6%, то покажіть це всьому народові. Бо здається, що влада і народ живуть у різних країнах», - зазначає Петро Порошенко.
Він наголосив, що підвищення цін на 20, 30, 50% не компенсовано, як це вимагає закон: «в першу чергу найменш захищеним верствам населення, пенсіонерам».
«Всупереч тому що ви обіцяли знизити вдвічі тарифи, тарифи виросли вже зараз більше як на 60%. Ми як «Європейська Солідарність» вимагаємо зараз забрати гроші з кишень вашого «Великого крадівництва» і передати це на збільшення субсидій», - зазначив лідер партії.
«Ви на 3 мільйони домогосподарств скоротили тих, хто отримує субсидії. І зараз при цих цінах ви робите їх жебраками. Потрібно зараз внести зміни до бюджету, збільшити субсидіальний фонд і забезпечити прийняття необхідних законодавчих актів», - резюмує п'ятий Президент.
