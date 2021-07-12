Делать третью прививку вакциной Pfizer разрешили в Израиле

Третью прививку смогут получить люди со слабым иммунитетом. Ранее в Израиле заявляли, что эффективность Pfizer в связи с распространением "дельта"-штамма коронавируса снизилась до 64%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Третью дозу вакцины будут колоть через 8 недель после получения второй.

Также медики считают, что ее следует вводить не ранее, чем через четыре недели после второй прививки, однако можно делать это и позже.

По данным Worldometers, по состоянию на 12 июля в Израиле обнаружили более 846,3 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19 (тридцать второе место в мире), умерли из-за последствий болезни более 6,4 тысячи человек, выздоровели - более 835,7 тысячи человек. По данным Ourworldindata, по состоянию на 11 июля в стране от коронавируса вакцинировано более 5,7 млн человек (что составляет 66,2% населения Израиля).

