Переговоры Зеленского и Меркель длились более четырех часов, - ОП

Переговоры в Берлине президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 4 часов.

Об этом сообщили в ОП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4 часов", – говорится в сообщении.

Подробности встречи Зеленский сообщит 13 июля.

"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30", – отметили в ОП.

