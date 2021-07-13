РУС
Переговоры Зеленского и Меркель длились более четырех часов, - ОП

Переговоры в Берлине президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 4 часов.

Об этом сообщили в ОП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4 часов", – говорится в сообщении.

Подробности встречи Зеленский сообщит 13 июля.

"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30", – отметили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине"

13.07.2021 05:36 Ответить
Так как кинули Украину 73% -ные зебилы, никто не удосужился.
Почему -то при Порошенко запад нам помогал.
Посмотрели на Вовчика и поняли, что помогать бесполезно. Оно патологически хочет заглянуть в глаз Путену. А теперь еще и китайских коммуняк поздравлять собрался.
Тут уж никакой запад не поможет.
Еще только США помогают, спасибо им за это.
13.07.2021 05:20 Ответить
Пресс-релиз от #ОПы снова будет отличаться от реальной стенограммы, как всегда?
13.07.2021 02:12 Ответить
Воот потому и один штат Калифорния принимает годовой бюджет штата который выше чем бюджет всей РАБссии... парадокс,но это так...
Як Байден скаже так и буде....,Меркель летит на отчет в Уошингтон,следом Зеля...
13.07.2021 04:44 Ответить
Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 1964Хлопці, не шуткуйте с Байденом,бо отримаєтє по сраці...
13.07.2021 04:47 Ответить
Захід кидав Україну завжди.Історично.Відкупаючись нами від русні.
13.07.2021 04:56 Ответить
Так как кинули Украину 73% -ные зебилы, никто не удосужился.
Почему -то при Порошенко запад нам помогал.
Посмотрели на Вовчика и поняли, что помогать бесполезно. Оно патологически хочет заглянуть в глаз Путену. А теперь еще и китайских коммуняк поздравлять собрался.
Тут уж никакой запад не поможет.
Еще только США помогают, спасибо им за это.
13.07.2021 05:20 Ответить
Ні одна євроблядь і мізинця не коштує наших полеглих бійців і Небесної Сотні.Шлюхі продажні
13.07.2021 05:28 Ответить
При Порошенко Запад помог Порошенко, а не нам.
13.07.2021 09:50 Ответить
Путлер написал письмо Украине типа его перевели даже на МОВУ....,скорее всего перевод Ведмедчука...,каже Тарас Березовец в своем блоге Ютьюба...,вполне может быть....,хотя крючкотворов на РАБссии хватает и без кума Путлера...
13.07.2021 04:57 Ответить
По словам Андрея Андревича Пионтковского,мнение которого очень уважаю,письмо фюрера РАБссии Украине,это хуже чем объявление войны...
13.07.2021 05:30 Ответить
Щиро дякуємо ***** за його статтю "Про історичну єдність росіян і українців". Цією маячнею, яка для підахі є "правдою", він ще раз показав, що ми принципово різні народи. Також ***** ще раз підкреслив, що московія є ворогом і головною загрозою для незалежної України та українського народу
13.07.2021 05:33 Ответить
13.07.2021 05:36 Ответить
Почти как письмо турецкому султану.
13.07.2021 06:54 Ответить
Все просто и доступно...РАБссия была врагом для Украины и 500 лет назад,с тех пор ничего не изменилось на РАБссиянской Дярёвне...Тупая,завистливая,коварная,наглая и лживая Тмутаракань...
13.07.2021 05:39 Ответить
Putin - ****** published an imperialist manifesto on July 12. He said Ukraine does not exist. Ukrainians and Russians are one people. Ukrainian lands belong to Russia. Putin's article is to Ukrainians as Hitler's "Mein Kampf" was to Jews: a declaration of war, a harbinger of genocide.
13.07.2021 05:47 Ответить
Any journalist who refers to the moskoviian Federation army of occupation in the east of Ukraine as "pro-Russian separatists" is an agent of the Putin regime. Ignorance is no excuse
13.07.2021 05:49 Ответить
По результатам рабочего визита Зеленского в Германию. То что достоверно известно на нынешнее время.
1. Никаких официальных документов подписано или согласовано не было.
2. Планируемый для обсуждения вопрос военного сотрудничества с Германией не обсуждался вследствие отказа министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр от встречи с Зеленским.
3. Основные моменты договоренностей об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС перенесены для решения новым составом правительства Германии

4. Вопрос о модернизации украинской ГТС и объемы финансирования этих работ перенесены для решения новым составом правительства Германии.
5. Германия отказалась обсуждать вопрос деоккупации Крыма.
6. Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайенмаера "предусматривающей вывод оккупационных войск РФ после проведения местных выборов на Донбасе и до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.

7. Оказание финансовой помощи Украине в размере 2 млрд. евро перенесены для решения новым составом правительства Германии.
13.07.2021 05:42 Ответить
Короче, в политическом плане немцев (и французов) пора сливать. С них толку как с козла молока. Смысл есть разговаривать только с теми кто может быть полезен.
13.07.2021 05:58 Ответить
Ну это было понятно с самого начала и даже не знаю, зачем Зеля вообще поехал в Германию накануне выборов. Это скорее минус, чем плюс в отношениях стран. Ни один канцлер не пойдет против интересов своей страны и договариваться было не о чем в принципе.
13.07.2021 06:01 Ответить
пожрать баварских колбасок, чтобы потом рассказать об этом такому же дебилу лысому.
13.07.2021 06:06 Ответить
Однако сегодня подоляки распишут итоги визита как историческую победу "найвэлычнишого".
13.07.2021 06:58 Ответить
Итого,что имеем на сегодня по итогам визита?...,Фрау Риббентроп подтвердила....,10 летний Договор Молотов-Рибентроп от 28 сентября 1939 года работает до сих пор...,прямо или косвенно но это так...
13.07.2021 05:49 Ответить
https://prm.ua/mykolaivsku-tets-ocholyv-prykhylnyk-novorosii-yehor-kletsov-shcho-pro-noho-vidomo/ Прихильник "Новоросії" Клецов очолив Миколаївську ТЕЦ.

Внесений у базу "Миротворця" Єгор Клецов став керівником Миколаївської ТЕЦ. Він "прославився" тим, що називав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".
13.07.2021 05:51 Ответить
На "Інтері" помітно почастішали покази совкових ностальгічних фільмів. ***** булькає про "єдінство". "Свати" не вилазять з "Г+Г". Клоун пресує патріотів. Активна фаза інформаційної війни.
13.07.2021 05:54 Ответить
От-от! Я теж помітив що "Інтер" завалили фільмами про "счастливую жизнь при Советской власти" !
"Люди без совести рассказывают людям без памяти , как хорошо было жить в промёрзшем бараке , в рваных штанах и на голодный желудок!"
А ті хто народився і виріс пізніше , думають що так і було - бо їм порівнять ні з чим! Вони про "дефіцит", про черги , талони і - "нема і взять нема де!" чули від батьків і дідів , але самі на собі цього не відчували!
13.07.2021 07:18 Ответить
Клован что,4 часа желал успехов пенсионерке Меркель на посту в Газпроме?
13.07.2021 05:56 Ответить
Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 7424
13.07.2021 06:02 Ответить
Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 9786
13.07.2021 06:03 Ответить
Випадковість? Була б влада проукраїнською, то можливо була випадковість. А так... Надто багато випадковості.

Це не випадковість. Наратив, що Крим не наш. Слова і справи відрізняються, тому вірити у випадковість нема сенсу. Тільки от це все відбувається за зеленої влади на найвищому рівні. Йому вже яка різниця скільки сидіти.

Не дивно, що "складку" робить Беленюк Зе-партієц. І напис зверху "Слава Україні !" теж якось у "складку" потрапив
13.07.2021 06:05 Ответить
Это не Крым, а бывшая Измаильская область, которая в составе Одесской области. партизан Ковпак был главным коммунисом эой области после "-0й мировой войны.
13.07.2021 08:17 Ответить
какая пидступненькая зрадулька.
13.07.2021 06:06 Ответить
В стиле черного Юмора...,
Украина сама виновата, что стала Украиной в ноябре 2013 года по март 2014 года...,а проект Путлера "НовороSSiя" рожденный на Валдайском форуме РАБссии в 2012 года почему то сдох...,во всем виноваты Госдеп и Порошенко с добробатами и солдатами оставшимся верными Присяге на верность народу Украины...
Слава Героям!!!
13.07.2021 06:16 Ответить
Пссс ... чувак, нє хочєш нємношко мєрітокоатії?

Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 8288
13.07.2021 06:38 Ответить
Меритокрáтія (букв.«влада достойних», від лат. meritus - достойний,і грец.κρατος - влада, правління) - принцип управління, згідно з яким керівні пости повинні займати найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального чи економічного походження
13.07.2021 06:40 Ответить
Переговоры Зеленского и Меркель длились более четырех часов, - ОП - Цензор.НЕТ 2705
13.07.2021 10:04 Ответить
Отже, підсумки спільної пресконференції у Берліні ВаЗЕлінського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель від Sharp's:
Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 5134 Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 8759
13.07.2021 06:17 Ответить
Це п'ятірочка

Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 1864
13.07.2021 06:22 Ответить
"Dies irae" (с)

Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 9040
13.07.2021 06:34 Ответить
Увага! Готуємося відбивати удар по мові 15 липня У четвер, 15 липня, у Верховній Раді буде новий наступ на мову. "Слуги народу" знову пробують вивести з-під дії мовного закону телебачення, рекламу і виборчу агітацію. Поширюємо пост і готуємось до протесту!

Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 7142
13.07.2021 06:45 Ответить
Дебил Джон Керри теперь открыто работает лоббистом РФ. То же Меркель себе думает.
13.07.2021 06:46 Ответить
Взагалі там розмови було хвилин на п'ятнадцять. Решту часу Меркель намагалася второпати, що верзе оте чудило.
13.07.2021 06:47 Ответить
им кажется, что зезе им тарифы в два раза снижает,
с арахамией на пару ...
13.07.2021 07:04 Ответить
на выходе - ноль... зачем оно ездило в Германию? чтобы очередной раз услышать о формуле штаномюлера, от которой надо просто оказываться?
13.07.2021 06:58 Ответить
Какая разница сколько длились переговоры...если нет ни какого результата??
Да и откуда ему взяться то?? Старушка со всеми своими министрами уже на чемоданах сидит..через два месяца на работу в газпром поедет...
13.07.2021 07:33 Ответить
Не скажи, ОПа учится у кремля, они там считают до секунды, думая про значимость своего лидера
13.07.2021 08:54 Ответить
Какие должны быть результаты? Политический вес несоизмерим. Думаю, что это было нравоучение перед встречей с Байденом, причем согласованное с Госдепом.
13.07.2021 07:45 Ответить
Почесали язики і розійшлись.
13.07.2021 07:49 Ответить
Авакова посадят за геноцид?
13.07.2021 07:56 Ответить
4 год. переговорів! ЗЄ заслужив 2-тижневу реабілітацію "рускрязичной чєлюсті"(в Омані)
13.07.2021 08:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/27028 Какой бы не был Зеленский, но он президент. Встречи такого уровня, готовятся заранее, обсуждаются вопросы, повестка дня, работают сотни человек, и потом встреча. 4 часа, это очень много, значит тема серьезная. Почему не по телефону? Значит тема серьезная, и секретная. По телефону и Порошенко Лексус с Вованом разводили.
13.07.2021 08:04 Ответить
Він самозакоханий блазень, піарщик і популіст. Президентом України він так і не став.
13.07.2021 08:28 Ответить
бабка порезвилась на славу перед пенсией в "грязьпроме".
13.07.2021 08:06 Ответить
"Бабка" еще долго будет одним из влиятельнейших политиков ЕС
13.07.2021 08:08 Ответить
все ее влияние закончится одновременно с началом работы в "грязьпроме". имеется в виду официальное начало, так-то она там уже давненько столуется.
13.07.2021 08:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/211569 Ты ее туда определил? Чего сам не идешь?
13.07.2021 08:48 Ответить
ее жадность туда ее определила. я тут причем?
13.07.2021 13:23 Ответить
Переговоры Зеленского с Меркель длились более 4 часов, - ОП - Цензор.НЕТ 2373
13.07.2021 08:13 Ответить
І ЄС і США будуть допомагати Україні вистояти проти раші, але вони не бажають мати справу з блазнем-брихуном-клоуном. Вони ним гидують. Після можливої зустрічі з Байденом блазень забажає змінити політичну орієнтацію України на Китай або рашу. Ідеальний вихід для нього та України - відставка та перезагрузка влади в Україні.
13.07.2021 08:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/463847 І ЄС і США НЕ будуть допомагати Україні вистояти проти раші
13.07.2021 08:50 Ответить
О чем договорились?
Ни-о-чём?
Значит это не переговоры а посиделки.
13.07.2021 08:45 Ответить
И шо в итоге?
13.07.2021 08:50 Ответить
от развратники!
больше четырех часов!!!
13.07.2021 08:58 Ответить
ЗЕ не смог выдавить ничего, кроме "гутен так", а Меркель терпеливо ждала, чего же он хочет?
13.07.2021 09:08 Ответить
4 часа и по итогу очередное «ничего»! Главное что началось строительство дороги Киев-Кишинёв. И не важно что оно началось в Закарпатской области, главное что не порох!
13.07.2021 09:14 Ответить
после почти 10 лет войны с паРашей украинцы уже давно убедились, что вся Украина для Запада - никто. никто - как государство, не важно, кто там ********** в данный момент времени. и достойно это государство только обеспокоенности и озабоченности, а также всего того, что не в ущерб потоку бабла из паРашы.
13.07.2021 13:28 Ответить
два агента Пу передали друг другу ЦУ
13.07.2021 10:30 Ответить
Офігеть. Це особистий рекорд Бубочки.
Що Україні з цього "рекорду"? Який результат? На який "компроміс" пішов, що здав?
13.07.2021 10:43 Ответить
Переговоры Зеленского и Меркель длились более четырех часов, - ОП - Цензор.НЕТ 2076
13.07.2021 11:25 Ответить
