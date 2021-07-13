Переговоры Зеленского и Меркель длились более четырех часов, - ОП
Переговоры в Берлине президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 4 часов.
Об этом сообщили в ОП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4 часов", – говорится в сообщении.
Подробности встречи Зеленский сообщит 13 июля.
"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30", – отметили в ОП.
Топ комментарии
+40 BMW прогрітий
показать весь комментарий13.07.2021 05:36 Ответить Ссылка
+32 Дід Трохим
показать весь комментарий13.07.2021 05:20 Ответить Ссылка
+16 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий13.07.2021 02:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почему -то при Порошенко запад нам помогал.
Посмотрели на Вовчика и поняли, что помогать бесполезно. Оно патологически хочет заглянуть в глаз Путену. А теперь еще и китайских коммуняк поздравлять собрался.
Тут уж никакой запад не поможет.
Еще только США помогают, спасибо им за это.
1. Никаких официальных документов подписано или согласовано не было.
2. Планируемый для обсуждения вопрос военного сотрудничества с Германией не обсуждался вследствие отказа министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр от встречи с Зеленским.
3. Основные моменты договоренностей об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС перенесены для решения новым составом правительства Германии
4. Вопрос о модернизации украинской ГТС и объемы финансирования этих работ перенесены для решения новым составом правительства Германии.
5. Германия отказалась обсуждать вопрос деоккупации Крыма.
6. Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайенмаера "предусматривающей вывод оккупационных войск РФ после проведения местных выборов на Донбасе и до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
7. Оказание финансовой помощи Украине в размере 2 млрд. евро перенесены для решения новым составом правительства Германии.
Внесений у базу "Миротворця" Єгор Клецов став керівником Миколаївської ТЕЦ. Він "прославився" тим, що називав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".
"Люди без совести рассказывают людям без памяти , как хорошо было жить в промёрзшем бараке , в рваных штанах и на голодный желудок!"
А ті хто народився і виріс пізніше , думають що так і було - бо їм порівнять ні з чим! Вони про "дефіцит", про черги , талони і - "нема і взять нема де!" чули від батьків і дідів , але самі на собі цього не відчували!
Це не випадковість. Наратив, що Крим не наш. Слова і справи відрізняються, тому вірити у випадковість нема сенсу. Тільки от це все відбувається за зеленої влади на найвищому рівні. Йому вже яка різниця скільки сидіти.
Не дивно, що "складку" робить Беленюк Зе-партієц. І напис зверху "Слава Україні !" теж якось у "складку" потрапив
Украина сама виновата, что стала Украиной в ноябре 2013 года по март 2014 года...,а проект Путлера "НовороSSiя" рожденный на Валдайском форуме РАБссии в 2012 года почему то сдох...,во всем виноваты Госдеп и Порошенко с добробатами и солдатами оставшимся верными Присяге на верность народу Украины...
Слава Героям!!!
с арахамией на пару ...
Да и откуда ему взяться то?? Старушка со всеми своими министрами уже на чемоданах сидит..через два месяца на работу в газпром поедет...
Ни-о-чём?
Значит это не переговоры а посиделки.
больше четырех часов!!!
Що Україні з цього "рекорду"? Який результат? На який "компроміс" пішов, що здав?