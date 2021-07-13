В Киеве состоится допремьерный показ документального фильма "Вітер зі Сходу"

В пятницу, 16 июля, в Доме кино в Киеве состоится допремьерный предпоказ документально-публицистического фильма "Вітер зі Сходу".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Авторы ленты пытаются найти ответы на вопросы: "Как война отзывается в мирной жизни? Как переплавляется она в сознании творческого человека?"

"В картине два мира - мир и война, но мир - это театр, где происходит подготовительная репетиционная работа, а война - также театр, но на войне. Есть еще один мир, который стоит особняком - это спектакль, который играют актеры, переосмысливая свой опыт соприкосновения к войне и тексты Александра Довженко, а также современных украинских авторов. Объединяют эти миры интервью с людьми, с теми, кто присоединялся к актерским выездам на восток, с военнослужащими, которые принимали актеров и становились зрителями непосредственно на передовой", - говорится в анонсе к фильму.

Отмечается, что фильм долго ждал премьеры, поэтому накануне празднования 30-летия Независимости Украины и непосредственно в день рождения народной артистки Украины, Героя Украины Ады Роговцевой он наконец выходит на экран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вже за все перед Богом прощені, Линуть ангели-дембеля… Засинайте спокійно, хлопчики, Це навіки ваша земля", - Ада Роговцева читает стихи, посвященные памяти погибших украинских воинов. ВИДЕО

Актерский состав:

Народная артистка Украины, Герой Украины Ада Николаевна Роговцева

Заслуженный артист Автономной республики Крым Ахтем Сеитаблаев

Народная артистка Украины Лариса Руснак

Заслуженная артистка Украины Светлана Орличенко

Владимир Маляренко

Богдан Жданов

Авторы сценария: Екатерина Степанкова, Осана Павлова, Виолетта Киртока

Режиссер-постановщик: Екатерина Степанкова в сотрудничестве с Оксаной Павловой

Оператор-постановщик: Алексей Степанков-Ткаченко

Режиссер монтажа: Евгений Титаренко

Художник-постановщик: Тарас Ткаченко

Художник по костюмам: Ирина Горшкова

Художник по свету: Николай Орлов

Композитор: Иван Оглоблин

Звукорежиссер: Максим Продан

Продюсерская комапния ППК К-МЕДИА ПЛЮС

Генеральный продюсер: Виктор Самойленко

Продюсеры: Мария Таргонская, Виктория Жиленкова, Богдан Жданов, Наталья Хазан

Бесплатные билеты на мероприятие можно получить по ссылке: https://teeko.io/event/viter-zi-shodu

Аккредитация представителей СМИ на мероприятие по ссылке: https://cutt.ly/hmOZpqE