Нацбанк назвал причины роста цен в Украине
В июне 2021 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, в месячном измерении цены выросли на 0,2%. Инфляция оказалась выше, чем прогноз НБУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ.
Как отмечается в документе, под влиянием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса дорожали обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). Ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.
Кроме того, повышение стоимости услуг также ускорилось до 8,1% г/г. Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры, отдыха, страхования личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси.
Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабления обменного курса в предыдущие периоды. Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1% г/г). Административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г/г).
Как отмечается в обзоре, стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения.
"Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг. Так, в июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах. Ускорилось также подорожание алкогольных напитков, прежде всего из-за повышения цен на пиво", - добавили в НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины ожидает замедление инфляции осенью 2021 года. Этому будет способствовать постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики.
Під час виступу вчора на погоджувальній раді заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко константував, що в Україні зростають комунальні тарифи; натомість влада суттєво скоротила кількість домогосподарств, які отримують субсидії, і вкотре переносить індексацію пенсій. Він закликав негайно внести зміни у державний бюджет і збільшити кошти на виплату субсидій.
«З липня на жовтень перенесли підвищення пенсій. Індексація пенсій не проводиться взагалі, тому що вони вважають, що інфляція в країні 6%. Якщо хтось із зеленої влади вийде до крамниці чи на ринок і побачить, що ціни на харчові продукти зросли лише на 6%, то покажіть це всьому народові. Бо здається, що влада і народ живуть у різних країнах», - зазначає Петро Порошенко.
Він наголосив, що підвищення цін на 20, 30, 50% не компенсовано, як це вимагає закон: «в першу чергу найменш захищеним верствам населення, пенсіонерам».
«Всупереч тому що ви обіцяли знизити вдвічі тарифи, тарифи виросли вже зараз більше як на 60%. Ми як «Європейська Солідарність» вимагаємо зараз забрати гроші з кишень вашого «Великого крадівництва» і передати це на збільшення субсидій», - зазначив лідер партії.
«Ви на 3 мільйони домогосподарств скоротили тих, хто отримує субсидії. І зараз при цих цінах ви робите їх жебраками. Потрібно зараз внести зміни до бюджету, збільшити субсидіальний фонд і забезпечити прийняття необхідних законодавчих актів», - резюмує п'ятий Президент.
