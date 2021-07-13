РУС
Нацбанк назвал причины роста цен в Украине

В июне 2021 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, в месячном измерении цены выросли на 0,2%. Инфляция оказалась выше, чем прогноз НБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ.

Как отмечается в документе, под влиянием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса дорожали обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). Ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.

Кроме того, повышение стоимости услуг также ускорилось до 8,1% г/г. Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры, отдыха, страхования личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси.

Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабления обменного курса в предыдущие периоды. Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1% г/г). Административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г/г).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цен на продтовары вызвано аномальной ценой сахара: президента просят вмешаться

Как отмечается в обзоре, стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения.

"Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг. Так, в июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах. Ускорилось также подорожание алкогольных напитков, прежде всего из-за повышения цен на пиво", - добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает замедление инфляции осенью 2021 года. Этому будет способствовать постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики.

инфляция (831) НБУ (4843) цены (2299)
Топ комментарии
+36
Какая прелесть! Причина роста цен - рост потребительского спроса. То есть люди стали больше покупать еду и поэтому выросли цены!!! Потрясающее исследование и изумительная логика!
13.07.2021 10:53 Ответить
+18
Порожній бюджет ...причина.
Але першопричина це воровита невдаха в кріслі президента.
13.07.2021 10:52 Ответить
+17
причина одна - зеленский и те, кто его дергают за бейцы. Других причин нет.
13.07.2021 10:54 Ответить
Порожній бюджет ...причина.
Але першопричина це воровита невдаха в кріслі президента.
13.07.2021 10:52 Ответить
Да да, и вот именно поэтому, сахар в Киеве в 2 раза дороже чем в Лондоне.
13.07.2021 10:53 Ответить
Какая прелесть! Причина роста цен - рост потребительского спроса. То есть люди стали больше покупать еду и поэтому выросли цены!!! Потрясающее исследование и изумительная логика!
13.07.2021 10:53 Ответить
Трускавец детектед
13.07.2021 11:44 Ответить
причина одна - зеленский и те, кто его дергают за бейцы. Других причин нет.
13.07.2021 10:54 Ответить
А як же Порошенко...?
13.07.2021 10:54 Ответить
Щас... А, вот - сахар подорожал, бо его скупил порох на шикаладки
13.07.2021 11:45 Ответить
Во г...д!
13.07.2021 12:12 Ответить
При ставках по депозитам 6-6,5% даже вклады в банке обесцениваются. Докерувались ЗЕскоты!
13.07.2021 10:58 Ответить
Реальный кейс. У моей знакомой пару тыс баксов на депозите, она за прошлый год мало того, что нифига не заработала, так с нее еще содрали денег за обслуживание карточки.
13.07.2021 11:23 Ответить
...а те що виробництво падає? Ні слова! Молоко, олія, гречка, мясо... - нікому втрощувати, бо обберуть паразити. Чому нічого не будуємо? Невміємо, - тільки красти. То ще падіння початок ... Робити невігідно, судить, оббирати, красти ... вигідно!
13.07.2021 10:59 Ответить
Еврейский менеджмент во всей красе.
13.07.2021 11:13 Ответить
Зеля таки из этих?
13.07.2021 11:46 Ответить
Наркоші керують країною.
13.07.2021 11:06 Ответить
Как отмечается в документе, под влиянием высоких мировых цен на продовольствие БЛА БЛА БЛА
А где конкретно в мире что то подорожало ?
Желательно без стран бывшего совка
13.07.2021 11:08 Ответить
Да везде. Выросли мировые цены на зерно, руду, сталь, газ и нефть. А рост цен на зерно ведёт к росту цен на мясо и яйца. Это пока удерживает гривну от падения. Конкретно в наших условиях на рост цен может влиять падение производства, поскольку проще не производить что либо, а вложить средства в покупку ОГВЗ.
13.07.2021 11:34 Ответить
устойчивый спрос на подсолнечное масло вот оно и растет,что они курят???????
13.07.2021 11:17 Ответить
зачем столько букв ? можно и несколькими словами сформулировать . в общем как обычно думали шо пронесет а оно не пронесло . но надежда все еще остается
13.07.2021 11:19 Ответить
Шо выбрали то и хаваем.
Нармас, зато ржем, ха ха.
Дыбилы зеленые ***.
13.07.2021 11:19 Ответить
Просто зеленые рагуля безбожно тырят наши деньги поэтому и цены ростут.
13.07.2021 11:20 Ответить
Бредовые пояснения.
Причина одна - цирк у власти.
13.07.2021 11:21 Ответить
Текст писал какой то хитрозадый ученик гетьмановича сына чикатилы,анализа нуль,сто процентный подхалимаж перед вороватым правительством.
13.07.2021 11:35 Ответить
я ні на що не натякаю
просто нехай це тут повисить
Нацбанк назвал причины роста цен в Украине - Цензор.НЕТ 576
13.07.2021 11:37 Ответить
Цены растут, потому что люди согласны покупать по завышенным ценам... Вы где-нибудь слышали возмущения на постоянное подорожание лекарств? И растущие цены на энергоносители провоцируют рост остальных цен на всё...
13.07.2021 11:45 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/12/petro-poroshenko-vymagayemo-groshi-z-velykogo-kradivnycztva-spryamuvaty-na-subsydiyi-ta-indeksacziyu-pensij/ П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко про причини та наслідки інфляції, зростання цін на товари і комунальні послуги
Під час виступу вчора на погоджувальній раді заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко константував, що в Україні зростають комунальні тарифи; натомість влада суттєво скоротила кількість домогосподарств, які отримують субсидії, і вкотре переносить індексацію пенсій. Він закликав негайно внести зміни у державний бюджет і збільшити кошти на виплату субсидій.
«З липня на жовтень перенесли підвищення пенсій. Індексація пенсій не проводиться взагалі, тому що вони вважають, що інфляція в країні 6%. Якщо хтось із зеленої влади вийде до крамниці чи на ринок і побачить, що ціни на харчові продукти зросли лише на 6%, то покажіть це всьому народові. Бо здається, що влада і народ живуть у різних країнах», - зазначає Петро Порошенко.
Він наголосив, що підвищення цін на 20, 30, 50% не компенсовано, як це вимагає закон: «в першу чергу найменш захищеним верствам населення, пенсіонерам».
«Всупереч тому що ви обіцяли знизити вдвічі тарифи, тарифи виросли вже зараз більше як на 60%. Ми як «Європейська Солідарність» вимагаємо зараз забрати гроші з кишень вашого «Великого крадівництва» і передати це на збільшення субсидій», - зазначив лідер партії.
«Ви на 3 мільйони домогосподарств скоротили тих, хто отримує субсидії. І зараз при цих цінах ви робите їх жебраками. Потрібно зараз внести зміни до бюджету, збільшити субсидіальний фонд і забезпечити прийняття необхідних законодавчих актів», - резюмує п'ятий Президент.
13.07.2021 12:13 Ответить
дорожало всё, не только жрачка
13.07.2021 13:42 Ответить
ыыы, зрада.
при папереднике фсё только дешевело всегда.
13.07.2021 17:03 Ответить
 
 