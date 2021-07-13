РУС
Новости
Раде рекомендуют окончательно запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует принять в целом законопроект о защите здоровья населения от вредного воздействия табака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В проекте предлагаются определения ряда терминов, в частности: "бездымное табачное изделие", "электронная сигарета", "новейшее табачное изделие", "жидкости, используемые в электронных сигаретах" и другие. Предлагается установить требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий относительно: содержания вредных веществ; оформления упаковки, в частности, медицинских предупреждений потребителей; ограничения реализации (продажи) и употребления; рекламирования. Также предлагается определить ответственность за нарушение установленных норм.

К законопроекту народными депутатами было подано 515 поправок, из которых 77 предлагается учесть полностью и 10 - частично, а остальные поправки - отклонить.

Во время заседания народные депутаты поддержали поправку, которой предлагается установить размер штрафов в зависимости от минимального прожиточного минимума, а не в виде фиксированной суммы.

Члены Комитета утвердили сравнительную таблицу к законопроекту и приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.

ВР (29396) комитет (562) курение (246) электронные сигареты (46)
Топ комментарии
+4
Никотиновая наркомания ничем не отличается от любой другой наркомании.
13.07.2021 13:03 Ответить
+4
А из медецинским канабисом будет разрешено?
13.07.2021 13:06 Ответить
+4
Основная проблема заключается в том, что курящим абсолютно наплевать на окружающих, их совершенно не волнует то, что другие люди не хотят дышать их вонючим дымом.
13.07.2021 13:13 Ответить
13.07.2021 13:03 Ответить
Ну тогда кофе и шоколад не забудьте запретить....
показать весь комментарий
13.07.2021 13:05 Ответить
Да и петрушку тоже...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:07 Ответить
Надіюсь до кропу не доберуться- зловживаю в багатьох стравах🤫🥩🥗🍲
показать весь комментарий
13.07.2021 13:30 Ответить
Употребление кофе и шоколада не навязывает окружающим "пассивное употребление" этих продуктов. А никотиновая наркомания навязывает. И нарушает как минимум две статьи Конституции Украины.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:34 Ответить
Это кто Вам это навязывает? И главное каким образом?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:42 Ответить
Когда никотиновый наркоман распространяет дым и смрад вокруг себя, и он попадает в личн6ое пространство других граждан. В этот момент он навязывает.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:45 Ответить
А алкоголь не нужно запретить? Знаете сколько преступлений совершается под его воздействием... Демократическое общество, в котором все так мечтают жить, подразумевает право на выбор. И думаю что запрещать все в стиле коммунистической партии не совсем вписывается в демократические принципы. И более правильным будет правильно воспитывать детей, в том числе и в школах, рассказывая какой вред может им принести тот или иной выбор....
показать весь комментарий
13.07.2021 13:54 Ответить
В идеале и алкоголь. Но его умеренное употребление не создает неудобств другим людям, а никотиновая наркомания создает.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:55 Ответить
13.07.2021 13:13 Ответить
Совершенно верно. При чем, их действия нарушают как минимум две статьи Конституции, но это никого не волнует. А должно.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:30 Ответить
Иными словами более 60% курящих украинцев уже и так ограничеными местами для курящих должны считаться из теми некурящими которые лезут в места разрешенные для курения.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:34 Ответить
Как минимум, никотиновые наркоманы должны позаботиться, чтоб смрад и дым, который они продуцируют, не "лез" (как вы выражаетесь) за пределы мест, разрешенных для этой наркомании, а дома - за пределы их личного пространства в личное пространство других граждан Украины.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:36 Ответить
Сльозу аж пробило, и так ограниченными местами для курящих, где же это места такие есть?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:45 Ответить
Серьезно, может Вы из дома не выходите? Все с точностью до наоборот.
Куряги совершенно никак не ограничивают себя, свободно дымят идя по улице либо на остановках общественного транспорта или в парадных, т.е. в абсолютно не предназначенных для это местах. На замечания других людей реагируют зачастую агрессивно. Вы считаете это нормой?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:46 Ответить
Правильно. У нас дурь всех дурных будет лечить в общественных местах - так сказал великий зе. От же ж наркоманы конченные.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:05 Ответить
13.07.2021 13:06 Ответить
Я и моя молодая команда, разрешим.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:46 Ответить
Забороньте Зелі кокс нюхати в креслі президента України,бо наслідки вже катастрофічні.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:11 Ответить
А якщо вони будуть з медичним канабісом?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:21 Ответить
Думаю скоро протащат легалайз кокаина
показать весь комментарий
13.07.2021 13:26 Ответить
...фу, какя гадость! А, ну быстро придумайте, кальян-саксофон. Во, было-бы грандиозно в киевском метро тысячи саксофонистов разом
показать весь комментарий
13.07.2021 14:09 Ответить
даходят на понтах эти уроды везде в наколках и дымят этойгадостьютипа крутой фу..
показать весь комментарий
13.07.2021 15:12 Ответить
Прикольно.
А шо обычные сигареты в Украине уже в общественных местах перестали курить, не смотря на запрет?

До сраки те запреты, если на законы все сверху донизу кладут с прибором.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:16 Ответить
А причем здесь "табачные"?
Вейп, например, без табачный. В 80% даже без никотиновый.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:14 Ответить
что сигареты, что эта дрянь - воняет одинаково. Вам нравится когда с вами в общественном месте тусуется вонючий бомж? От курящих ничем не лучше пахнет, чесслово, сразу ассоциация с вонючим деревенским сортиром.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:45 Ответить
 
 