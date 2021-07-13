Раде рекомендуют окончательно запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует принять в целом законопроект о защите здоровья населения от вредного воздействия табака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В проекте предлагаются определения ряда терминов, в частности: "бездымное табачное изделие", "электронная сигарета", "новейшее табачное изделие", "жидкости, используемые в электронных сигаретах" и другие. Предлагается установить требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий относительно: содержания вредных веществ; оформления упаковки, в частности, медицинских предупреждений потребителей; ограничения реализации (продажи) и употребления; рекламирования. Также предлагается определить ответственность за нарушение установленных норм.

К законопроекту народными депутатами было подано 515 поправок, из которых 77 предлагается учесть полностью и 10 - частично, а остальные поправки - отклонить.

Во время заседания народные депутаты поддержали поправку, которой предлагается установить размер штрафов в зависимости от минимального прожиточного минимума, а не в виде фиксированной суммы.

Члены Комитета утвердили сравнительную таблицу к законопроекту и приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.

