Раде рекомендуют окончательно запретить курение электронных сигарет в общественных местах
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует принять в целом законопроект о защите здоровья населения от вредного воздействия табака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
В проекте предлагаются определения ряда терминов, в частности: "бездымное табачное изделие", "электронная сигарета", "новейшее табачное изделие", "жидкости, используемые в электронных сигаретах" и другие. Предлагается установить требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий относительно: содержания вредных веществ; оформления упаковки, в частности, медицинских предупреждений потребителей; ограничения реализации (продажи) и употребления; рекламирования. Также предлагается определить ответственность за нарушение установленных норм.
К законопроекту народными депутатами было подано 515 поправок, из которых 77 предлагается учесть полностью и 10 - частично, а остальные поправки - отклонить.
Во время заседания народные депутаты поддержали поправку, которой предлагается установить размер штрафов в зависимости от минимального прожиточного минимума, а не в виде фиксированной суммы.
Члены Комитета утвердили сравнительную таблицу к законопроекту и приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куряги совершенно никак не ограничивают себя, свободно дымят идя по улице либо на остановках общественного транспорта или в парадных, т.е. в абсолютно не предназначенных для это местах. На замечания других людей реагируют зачастую агрессивно. Вы считаете это нормой?
А шо обычные сигареты в Украине уже в общественных местах перестали курить, не смотря на запрет?
До сраки те запреты, если на законы все сверху донизу кладут с прибором.
Вейп, например, без табачный. В 80% даже без никотиновый.