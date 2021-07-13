Сайты президента Украины и СБУ снова подверглись DDoS-атакам, - Госспецсвязи
Официальные сайты президента Украины и Службы безопасности Украины снова подверглись DDoS-атакам. Все они нейтрализованы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети Интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Службы Виктор Жора.
Госспецсвязи наблюдает увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того - заблокировано более 250 DDoS-атак.
"Госспецсвязи призывает в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины.
а з іншого, якщо подумати, то які там вони, нафіг, українські?
Госспецсвязь - кормушка для блатных дебилов.