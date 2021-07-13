РУС
Сайты президента Украины и СБУ снова подверглись DDoS-атакам, - Госспецсвязи

Официальные сайты президента Украины и Службы безопасности Украины снова подверглись DDoS-атакам. Все они нейтрализованы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети Интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Службы Виктор Жора.

Госспецсвязи наблюдает увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того - заблокировано более 250 DDoS-атак.

"Госспецсвязи призывает в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины.

киберпреступление (765) Госспецсвязь (181) DDOS-атака (38)
+1
Атаки- это мелочи, дайте знать о конопле, голосовали или перенесли голосование, нигде не слышно.
13.07.2021 16:42 Ответить
+1
з одного боку, це має викликати співчуття, бо й президент, й СБУ - українські
а з іншого, якщо подумати, то які там вони, нафіг, українські?
13.07.2021 16:48 Ответить
+1
Это порохоботы. 100%.
13.07.2021 16:50 Ответить
Атаки- это мелочи, дайте знать о конопле, голосовали или перенесли голосование, нигде не слышно.
13.07.2021 16:42 Ответить
В що буде вдягнений зепідор на День Незалежності?
13.07.2021 16:43 Ответить
з одного боку, це має викликати співчуття, бо й президент, й СБУ - українські
а з іншого, якщо подумати, то які там вони, нафіг, українські?
13.07.2021 16:48 Ответить
Это порохоботы. 100%.
13.07.2021 16:50 Ответить
армян у армяна канал нє купіл, вах...

Сайты президента Украины и СБУ снова подверглись DDoS-атакам, - Госспецсвязи - Цензор.НЕТ 6291
13.07.2021 16:52 Ответить
Сайты президента Украины и СБУ снова подверглись DDoS-атакам, - Госспецсвязи - Цензор.НЕТ 3151
13.07.2021 16:53 Ответить
Говнарей дедосят, вот те на
13.07.2021 16:56 Ответить
Лучше бы Бубочку пятеро здоровых негров всю ночь дидосили!
13.07.2021 17:04 Ответить
у гришина телефон забулы надыбать...
13.07.2021 17:19 Ответить
Не удивительно.
Госспецсвязь - кормушка для блатных дебилов.
13.07.2021 17:24 Ответить
Нужно позвонить Путину и выразить обеспокоенность, так Байден обычно делает
13.07.2021 18:00 Ответить
Це як віночок на голову Януковича - предвісники бувають різні
13.07.2021 22:02 Ответить
03.08.2021 18:57 Ответить
 
 