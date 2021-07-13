Сайти президента України і СБУ знову зазнали DDoS-атак, - Держспецзв'язок

Офіційні сайти президента України і Служби безпеки України знову зазнали DDoS-атак. Усі вони нейтралізовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу", – прокоментував ситуацію заступник Голови Служби Віктор Жора.

Держспецзв'язок спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того, заблоковано понад 250 DDoS-атак.

"Держспецзв'язок закликає у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня через кібератаки відбувся аварійний технічний збій у роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.