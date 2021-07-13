УКР
Новини
745 13

Сайти президента України і СБУ знову зазнали DDoS-атак, - Держспецзв'язок

Офіційні сайти президента України і Служби безпеки України знову зазнали DDoS-атак. Усі вони нейтралізовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу", – прокоментував ситуацію заступник Голови Служби Віктор Жора.

Держспецзв'язок спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того, заблоковано понад 250 DDoS-атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень було заблоковано понад 60 тис. атак на держінформресурси, - Держспецзв'язок. ІНФОГРАФІКА

"Держспецзв'язок закликає у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня через кібератаки відбувся аварійний технічний збій у роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

Автор: 

кіберзлочин (814) Держспецзв’язок (364) DDOS-атака (38)
Топ коментарі
13.07.2021 16:42 Відповісти
13.07.2021 16:48 Відповісти
13.07.2021 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Атаки- это мелочи, дайте знать о конопле, голосовали или перенесли голосование, нигде не слышно.
13.07.2021 16:42 Відповісти
13.07.2021 16:42 Відповісти
В що буде вдягнений зепідор на День Незалежності?
13.07.2021 16:43 Відповісти
13.07.2021 16:43 Відповісти
з одного боку, це має викликати співчуття, бо й президент, й СБУ - українські
а з іншого, якщо подумати, то які там вони, нафіг, українські?
13.07.2021 16:48 Відповісти
13.07.2021 16:48 Відповісти
Это порохоботы. 100%.
13.07.2021 16:50 Відповісти
13.07.2021 16:50 Відповісти
армян у армяна канал нє купіл, вах...

Сайты президента Украины и СБУ снова подверглись DDoS-атакам, - Госспецсвязи - Цензор.НЕТ 6291
13.07.2021 16:52 Відповісти
13.07.2021 16:52 Відповісти
Сайты президента Украины и СБУ снова подверглись DDoS-атакам, - Госспецсвязи - Цензор.НЕТ 3151
13.07.2021 16:53 Відповісти
13.07.2021 16:53 Відповісти
Говнарей дедосят, вот те на
13.07.2021 16:56 Відповісти
13.07.2021 16:56 Відповісти
Лучше бы Бубочку пятеро здоровых негров всю ночь дидосили!
13.07.2021 17:04 Відповісти
13.07.2021 17:04 Відповісти
у гришина телефон забулы надыбать...
13.07.2021 17:19 Відповісти
13.07.2021 17:19 Відповісти
Не удивительно.
Госспецсвязь - кормушка для блатных дебилов.
13.07.2021 17:24 Відповісти
13.07.2021 17:24 Відповісти
Нужно позвонить Путину и выразить обеспокоенность, так Байден обычно делает
13.07.2021 18:00 Відповісти
13.07.2021 18:00 Відповісти
Це як віночок на голову Януковича - предвісники бувають різні
13.07.2021 22:02 Відповісти
13.07.2021 22:02 Відповісти
03.08.2021 18:57 Відповісти
 
 