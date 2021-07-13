Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел", - сказано в заявлении.

Аваков также поблагодарил за годы совместной работы команду МВД.

"Честь имею!" - приписал он.