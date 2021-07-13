УКР
Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Арсен Аваков подав у відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ", - сказано в заяві.

Аваков також подякував за роки спільної роботи команді МВС.

"Честь маю!" - дописав він.

Аваков подав у відставку 01

Автор: 

Аваков Арсен (2191) МВС (3534) відставка (1485)
+101
Аваков подал в отставку - Цензор.НЕТ 7205
13.07.2021 18:11 Відповісти
+99
Аваков подал в отставку - Цензор.НЕТ 4821
13.07.2021 18:09 Відповісти
+53
по поводу "честь маю" я имею большие сомнения!!!!
13.07.2021 18:11 Відповісти
А рашке это зачем? Зелёнка для них очень выгодна тем, что производит хаос и разрушение с избытком, чего ***** и нужно. Даже какой-нибудь одиозный рыг у руля можем быть менее выгоден мордору т.к. может начать воровать с прибыли, поддерживая на минималке кормовую базу. Зелёные же воруют с убытков, разрушая экономику страны. Кацапам только этого и надо. Как по мне текущая власть для них очень выгодна.
14.07.2021 10:38 Відповісти
Ой какой ужос. Только вот непонятно - если бы у нас были "хаос и разрушение", почему тогда вы здесь живете? Обычно если в стране "хаос и разрушение", то у человека нет времени сидеть и написывать страшные комменты на цомпутере. У него совсем другие потребности.
19.07.2021 10:30 Відповісти
Вот такие тупые как ты с таким бредом и руководят нами. Только едят не попкорн, а красную и черную икру.
А с рашкой ты вообще насмешил, клоун. Читай пост https://censor.net/ru/user/482729
Он все четко разложил по полочкам, если твой ум будет способен это понять.
14.07.2021 11:35 Відповісти
Ну во-первых, клоуном ты называй твоего папу. Во-вторых, мало что понял из твоего коммента. Ты наверное пьяное, или еще что.
19.07.2021 10:28 Відповісти
Не, ну каков нюх!) Вовремя смыться нужно уметь)
13.07.2021 20:03 Відповісти
когда народ будут пздить на очередном Майдане вспомните Авакова.
https://www.youtube.com/watch?v=tyJGA0IRNvQ
14.07.2021 16:37 Відповісти
Все таки решил стать премьером.
13.07.2021 20:09 Відповісти
...возвращайся в свой сказочный лес (с)
13.07.2021 20:12 Відповісти
Алилуя!
13.07.2021 20:23 Відповісти
Аваков подав у відставку - Цензор.НЕТ 3245
13.07.2021 20:24 Відповісти
Тыыпартреетпирипууутал. ТЮшныыйтутдолжииинбыыыть.
13.07.2021 20:48 Відповісти
Фапаете на кондитера Ну-ну...
13.07.2021 20:51 Відповісти
Да уж....
Почитал каменты.... ужас.... реально 73,5% идиотов в стране....
Все хи хи да ха ха... А ведь на самом деле все теперь очень стало печально для Украины в целом... Аваков был единственная фигура, который мог реально посадить государственного преступника на 15 лет за государственную измену. Но он на это не пошел. Почему? Все наивно сочиняют про компромат... вы серьезно? Какой-то вонючий компромат мог сковырнуть главу настоящей империи??? нет конечно. Как вы думаете Аваков обеспечил себя и свои 5 поколений? Ну конечно. И вдруг внезапный уход в стиле достали и да завались здесь все...
Теперь мы получаем в стране полную тоталитарную власть промосковского шпиона и государственного изменника, который то свою родину проституткой обзовет, то в очи Путину молится.... С сумасшедшим упадком экономики и чудовищным ростом тарифов в карман олигархов. А стадо в 73% будет скакать и радостно хлопать в ладоши покупая подсолнечное
по цене оливкового первого холодного отжима... Цены на все выросли на 46%! Сахар был по 12 стал по 25 грн, молоко с 13 до 26, хлеб с 13 до 16, и так во всем.... электроэнергия теперь ровно по цене в германии... но при зарплате ровно в 8 раз меньше..., И вообще почему Зеленский считает что мы обязаны покупать электроэнергию на солнечной станции Пинчука или Ахметова? А я вот хочу купить на Запорожской АЭС или Криворожской ТЭС...
В общем реально грустные перспективы в особенности осознавая что ровно через три года этот очень умный народ по скачет голосовать за Дупкина, Бойко, Рабиновича, Тигипко, Шуфрича, Садового, и конечно за промоскальську Иулию....
Господи, где мой билет на самолет куда-нибудь на Филипины, в Намибию, Вьетнам или Мозамбик....
13.07.2021 20:31 Відповісти
Добавить нечего.
13.07.2021 20:34 Відповісти
Але міністр мвд нікого не садить, це справа судів та прокурорів. Одна з основних задач міністра мвд захищати режим силою водометів та кийків, захищаючи його від силового захоплення і він діяв напрочуд вдало, ніяк давав нам крові, на яку ми провокували силовиків, тому що він був майданцем і знав, що якщо сьогодні побити 100 розлючених, завтра вийде 100 тисяч розлючених )
Якщо наступний буде більш безбашений, то це піде тільки нам на користь, адже силова зміна влади, це найкоротший шлях до порятунку країні. Коротшим буде хіба що вбивство зеленського.
13.07.2021 21:14 Відповісти
и кого рюкзакевич посадил? есть вообще хоть какие-то примеры его "успешной" борьбы с преступностью?
14.07.2021 07:12 Відповісти
Оскорблят украинцев-это в стиле пороховатнико на пару с ватниками.
14.07.2021 09:20 Відповісти
Коли мій народ -українці,вибирає в президента дважди зека і лоха -шута,який ненавидить все українське----то на превеликий жаль я називаю свій народ-----ВЕЛИКЕ БИДЛО,
14.07.2021 09:31 Відповісти
Очень показательно как местные комментаторы оскорбляют украинцев.Заскринил.
14.07.2021 09:43 Відповісти
Ну и что это, что это за народное творчество?
14.07.2021 10:05 Відповісти
Напевно, саме тому, що ви так сильно любите все українське зокрема, українську мову, у вас в тексті на 2 рядки 3 помилки?
14.07.2021 15:41 Відповісти
Поддерживаю . Тут коментят в основном малолетки до которых не доходит что все изменения и нововведения на данный момент ведут только к ухудшению состояния страны . По поводу цены электроэнергии в Германии/Украине вы не правы , в Германии средняя 0.29€ за кВт , надеюсь пересчитаете по курсу сами , Украине до немецких тарифов как до луны .
14.07.2021 12:41 Відповісти
Ось тепер подивимось як вся ця порностудія начне розпадатися.
Першого Ілюшу на *уй надінуть,далі тоша підрило,а там і голубки з поліції.....
13.07.2021 20:43 Відповісти
********** уже давно хотел подчинить себе на прямую Нацгвардию и полицию. Теперь он это сделает легко.
13.07.2021 21:04 Відповісти
Вони йому допоможуть, як мертвому припарка.
13.07.2021 21:11 Відповісти
Ну и зря, думаю что теперь на его место придет очередной какой нибудь обосцанный придурок.
13.07.2021 21:11 Відповісти
Для відставки "чорта" потрібні серйозні аргументи. "Чорт" добровільно НІКОЛИ не пішов би у відставку.1. Отрима шалені дивіденти.2. Якась підкилимна "зелена" гра. Друге гірше і небезпечніше для України.А на рахзунок "Честь имею",так ти падло ніколи цієї честі не мав іне букдекш мати,бо ти продажне ПАДЛО!
13.07.2021 21:16 Відповісти
Все просто.
Аваков буде йти на мера Харкова.
Монастирський - людина Авакова і сідає на його місце.
Зелені із бубочкою просто мовчки спостерігають за цими тєлодвіженіямі...
14.07.2021 00:27 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3276945/kandidat_na_doljnost_glavy_mvd_monastyrskiyi_vydal_kive_spravku_o_vajnosti_ego_dissertatsii_dokument
14.07.2021 01:15 Відповісти
Арсен -не забудь забрати з собою Тоню Тарєлкіну-любімую женсчіну_ бо їсть багато-Монастирський не прокорме!
13.07.2021 21:18 Відповісти
Надоїло нести відповідальність за тупу, продажну і безвідповідальну команду блазнів, чи Зе завчасно розпочав підготовку до ,,повної підтримки виборцями" на наступних виборах? Це крок до режиму a la Lukachenco.
13.07.2021 21:20 Відповісти
ОН С ОШИБКОЙ ПРОСТО НАПИСАЛ !!! А В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОН ЧЕСАТЬ МАЄ !)
13.07.2021 21:29 Відповісти
По данным ZN.UA, в 2019 году при формировании нового правительства Авакову в споре с Зеленским удалось отстоять не только право самостоятельно подобрать себе заместителей, но и подчинение Национальной гвардии МВД.Впоследствии https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-nazval-avakova-odnim-iz-samyh-effektivnyh-chlenov-pravitelstva-346927_.html Зеленский неоднократно отмечал эффективность Авакова как главы МВД и https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-schitaet-avakova-moschnym-ministrom-354840_.html называл его «мощным министром» .Однако на недавней пресс-конференции Зеленский заявил, что https://zn.ua/UKRAINE/zelenskij-dopuskaet-otstavku-avakova-za-dela-antonenko.html Авакову следует покинуть пост министра, если окажется, что фигурантам «дела Шеремета» были необоснованно предъявлены обвинения.
Авакова надо в СИЗО, на 505 дней! чтобы ощутил, как оно
13.07.2021 21:32 Відповісти
А чому б так само до СІЗО і на такий самий термін не запроторити зЕ, який ВИСТУПАВ на тій самій прес-конференції і НАЗВАВ ВИННИМИ Антоненка і інших "фігурантів" "справи Шеремета"? А неподалік "поселити" отих суддів, що обирали запобіжний захід у вигляді арешту...
13.07.2021 22:19 Відповісти
Аваков подав у відставку - Цензор.НЕТ 3104
14.07.2021 07:15 Відповісти
блин....и на вертолетах аирбасс не успел допилить...жаль
13.07.2021 21:41 Відповісти
Как не допилил. Контракты заключены. Деньги уже уплачены.
14.07.2021 08:05 Відповісти
враження двоякі. а о що тепер ментура зовсім покриється зеленою пліснявою це точно
13.07.2021 21:52 Відповісти
добровольцы еще помнят про Билого,Лесника...дело шеремето.не спрячется гнус.
отставка-арест-суд/самосуд бэбэбэкова.
и да,мусора-не люди.
13.07.2021 21:54 Відповісти
Интересно, кто теперь будет министром? Сивохо? Еще какая то паскуда из "95 квартала"? Может Захарченко из РФ вызовут твари?
13.07.2021 22:20 Відповісти
Перевод на должность повыше?
13.07.2021 22:22 Відповісти
чо, на слабое место Зели наступил - на кошелек?
13.07.2021 22:28 Відповісти
на лямку рюкзака он наступил
14.07.2021 07:09 Відповісти
премьєр - міністром готується стати !
13.07.2021 22:47 Відповісти
нннда... а арсенчиг шахматист по натуре и считает на несколько ходов вперод... шота пахнуло
керосином..... месяц по кзоту отсидит и до 24.08 шасть в кущери.... ятутнепричом.....
13.07.2021 22:50 Відповісти
Баран(бе-бе-бе).Українською "Маю честь".
13.07.2021 22:58 Відповісти
Хорошая новость, плохая это то что этот черт не ответил за убийство Сашка билого
13.07.2021 22:59 Відповісти
Подлатался на должности на две жизни-пора и честь знать. Время рвать когти с тонущей зелёной лодки.
13.07.2021 23:30 Відповісти
Никогда б ни подумал. Я счтал что он будет в кресле министра вечно...
13.07.2021 23:51 Відповісти
упырь решил вовремя свинтить с семьей на свои итальянские виноградники
14.07.2021 00:00 Відповісти
Кажется, Борисович послал Александровича)))
14.07.2021 00:23 Відповісти
Любителей банды соевых мародеров не поймешь, то все время хаили Авакова какой он плохой помог убрать мальдивского дезертира от власти, теперь ноют как все плохо.
14.07.2021 00:43 Відповісти
Надо бы уточнить, кому честь сдавала мазки.
14.07.2021 01:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=peLquwn7yyc

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - АНГЕЛА, ЯК Я
14.07.2021 02:17 Відповісти
Арест генерала Павловского,отставка Авакова...все это звенья одной цепи...,Украина стала Скрепоносной Мавзолейной....с лишней хромосомой ,а поп Гундяй освятит это действо.... 73 % баранов так решили
14.07.2021 03:27 Відповісти
Как показательно-пороховатники на пару с ватниками оскорбляют украинцев.
14.07.2021 09:19 Відповісти
Ті кого він захищав та кришував цого йому не пробачать.Чує мое серце що він помре не своєю смертю.
14.07.2021 06:30 Відповісти
Про "честь маю", це він загнув.)))))))))
14.07.2021 06:44 Відповісти
Он стоил Украине 7 потерянных лет в реформах, деньгах и здравом смысле..
14.07.2021 07:06 Відповісти
Шапошников от радости наверное натесался как какой-то русский))
столько лет упорно боролся с Аваковым и вот поборол. даже странно шо тот не выложил ему с 5млн. евро шоб не зашкваривал его. даже сенаторам и "конгресситам" рассылал сотни писем с жалобами на "честь мающего"("честь" это кличка его собачки или страуса? )
14.07.2021 07:21 Відповісти
Ківа залишиться сиротою
Аваков подав у відставку - Цензор.НЕТ 8987
14.07.2021 08:16 Відповісти
Напишет 2 докторскую, после такого стресса.
14.07.2021 16:23 Відповісти
а может банальное "исход с тонущего корабля" ?
14.07.2021 08:43 Відповісти
думаю, что когда аваков помогал Каламойскому-Зеленскому прийти к власти, он не представлял себе, какие последствия для Украины это будет иметь. Поэтому и авакову, и Яценюку (и прочим обиженным на Пороха), теперь надо вовремя соскочить с темы Зеленского, чтобы с ним не ассоциироваться. ))) А вдруг избиратель забудет про их "подвиги" )))
14.07.2021 08:58 Відповісти
что-что, а чуйка у сабакова работает на все 100, только позавидовать можно. раз он намазал лыжи салом, значит мы на пороге грандиозного шухера.
14.07.2021 08:47 Відповісти
А может, нам из него ездовую собаку сделать? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар? Огород на нем будем окучивать? Эй, ты, Арик, хочешь, мы из тебе ездовую собаку сделаем, а?
14.07.2021 10:04 Відповісти
Все пізнається в порівнянні В нас буде можливість це зробити. Але мій досвід показує,що це зроблять тільки думаючі і розумні,а лохі і "какая разніца" це не зрозуміють На жаль буде набагато гірше для людей і для держаи УКРАЇНА в цілому.
14.07.2021 09:39 Відповісти
Аваков написав "безчесному чи без честному"?
14.07.2021 10:03 Відповісти
ну шо цензорята среди самых читаемых вот этого нет даже близко
https://censor.net/ru/blogs/3276742/***********************************************************

- прочитало 3300 при онлайне от 20 до 30 тыс..... таки дела..... то есть дела кэпськи.... по при-
кидам к носу цензор читают ок. 50.000 путь даже половина перечислит пусть даже по 100гр.
это на минуточку 2.5 ляма в гривнах или почти 100.000 в баксах но этого нет даже близко во-
лонтёры вынуждены клянчить по второму разу..... можно один вечер остаться без пива с ореш
ками или это ацкие ломки ???
14.07.2021 11:50 Відповісти
Некдобру это. У Авакова чуйка хорошая. Видать осел совсем все завалил окончательно и Арсен решил вовремя отскочить в сторону.
14.07.2021 13:53 Відповісти
Скипнет в Италию на свою виллу с наварованным и адью дефективные
14.07.2021 13:56 Відповісти
шобэ **** твои детки поумерали -- ***** мусорской нажимай на педаль (как тебя *****аста учили ) вытирай комменты падаль ...в погонах
дети твои уже умерли , ты просто пока не понял
14.07.2021 15:25 Відповісти
Перші вояжі за рубіж одоробали супроводжувались Аваковим......але тепер......бо в дурня не розум а розуміще,не яйця а яйцища .і.тд......а тепер соромище на увесь світ....
19.07.2021 09:32 Відповісти
ще 18,06 подляк заявляв "https://censor.net/ru/news/3272345/informatsiya_ob_otstavke_avakova_konspirologiya_i_feyik_op". Он воно як...
14.08.2021 12:19 Відповісти
