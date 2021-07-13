Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Арсен Аваков подав у відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ", - сказано в заяві.

Аваков також подякував за роки спільної роботи команді МВС.

"Честь маю!" - дописав він.

