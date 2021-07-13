Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ
Арсен Аваков подав у відставку з поста міністра внутрішніх справ.
Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ", - сказано в заяві.
Аваков також подякував за роки спільної роботи команді МВС.
"Честь маю!" - дописав він.
А с рашкой ты вообще насмешил, клоун. Читай пост https://censor.net/ru/user/482729
Он все четко разложил по полочкам, если твой ум будет способен это понять.
https://www.youtube.com/watch?v=tyJGA0IRNvQ
Почитал каменты.... ужас.... реально 73,5% идиотов в стране....
Все хи хи да ха ха... А ведь на самом деле все теперь очень стало печально для Украины в целом... Аваков был единственная фигура, который мог реально посадить государственного преступника на 15 лет за государственную измену. Но он на это не пошел. Почему? Все наивно сочиняют про компромат... вы серьезно? Какой-то вонючий компромат мог сковырнуть главу настоящей империи??? нет конечно. Как вы думаете Аваков обеспечил себя и свои 5 поколений? Ну конечно. И вдруг внезапный уход в стиле достали и да завались здесь все...
Теперь мы получаем в стране полную тоталитарную власть промосковского шпиона и государственного изменника, который то свою родину проституткой обзовет, то в очи Путину молится.... С сумасшедшим упадком экономики и чудовищным ростом тарифов в карман олигархов. А стадо в 73% будет скакать и радостно хлопать в ладоши покупая подсолнечное
по цене оливкового первого холодного отжима... Цены на все выросли на 46%! Сахар был по 12 стал по 25 грн, молоко с 13 до 26, хлеб с 13 до 16, и так во всем.... электроэнергия теперь ровно по цене в германии... но при зарплате ровно в 8 раз меньше..., И вообще почему Зеленский считает что мы обязаны покупать электроэнергию на солнечной станции Пинчука или Ахметова? А я вот хочу купить на Запорожской АЭС или Криворожской ТЭС...
В общем реально грустные перспективы в особенности осознавая что ровно через три года этот очень умный народ по скачет голосовать за Дупкина, Бойко, Рабиновича, Тигипко, Шуфрича, Садового, и конечно за промоскальську Иулию....
Господи, где мой билет на самолет куда-нибудь на Филипины, в Намибию, Вьетнам или Мозамбик....
Якщо наступний буде більш безбашений, то це піде тільки нам на користь, адже силова зміна влади, це найкоротший шлях до порятунку країні. Коротшим буде хіба що вбивство зеленського.
Першого Ілюшу на *уй надінуть,далі тоша підрило,а там і голубки з поліції.....
Аваков буде йти на мера Харкова.
Монастирський - людина Авакова і сідає на його місце.
Зелені із бубочкою просто мовчки спостерігають за цими тєлодвіженіямі...
Авакова надо в СИЗО, на 505 дней! чтобы ощутил, как оно
отставка-арест-суд/самосуд бэбэбэкова.
и да,мусора-не люди.
керосином..... месяц по кзоту отсидит и до 24.08 шасть в кущери.... ятутнепричом.....
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - АНГЕЛА, ЯК Я
столько лет упорно боролся с Аваковым и вот поборол. даже странно шо тот не выложил ему с 5млн. евро шоб не зашкваривал его. даже сенаторам и "конгресситам" рассылал сотни писем с жалобами на "честь мающего"("честь" это кличка его собачки или страуса? )
https://censor.net/ru/blogs/3276742/***********************************************************
- прочитало 3300 при онлайне от 20 до 30 тыс..... таки дела..... то есть дела кэпськи.... по при-
кидам к носу цензор читают ок. 50.000 путь даже половина перечислит пусть даже по 100гр.
это на минуточку 2.5 ляма в гривнах или почти 100.000 в баксах но этого нет даже близко во-
лонтёры вынуждены клянчить по второму разу..... можно один вечер остаться без пива с ореш
ками или это ацкие ломки ???
дети твои уже умерли , ты просто пока не понял