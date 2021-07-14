Переход Украины на "зеленый аммиак" дорогой, но открывает огромные перспективы, – вице-президент Союза химиков Гольченко

По инициативе Союза химиков Украины и Федерации работодателей Украины в Минэкономики обсуждались варианты реализации новых экологических требований Евросоюза по сокращению выбросов СО2 в украинской химической индустрии. Речь о так называемой инициативе Green Deal и СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism – стратегия ЕС по уменьшению выбросов СО2)

Данную информацию журналистам Hubs озвучил вице-президент Союза химиков Игорь Гольченко.

"Мы обсуждали инициативы ЕС по сокращению выбросов СО2, СВАМ, и превентивные шаги, которые дадут возможность украинской химической индустрии подготовиться и адаптироваться под новые внешние факторы", – заявили в Союзе.

По его словам, с введением ЕС карбонового налога все просто: хочешь торговать на европейском рынке – инвестируй в сокращение выбросов. Иначе – платишь карбоновый налог. Размер карбонового налога будет таким, что предприятию выгоднее модернизировать производство и снизить выбросы. В Союзе поясняют, что все зависит от того, каким путем развития идти. Украинский бизнес предлагает кардинально поменять подходы к производству.

"В нашем случае – это постепенный переход на так называемый "зеленый аммиак". Это дорого, но это открывает нам огромные перспективы. Украина получает "зеленые квоты" по СО2, которые можно продавать, обменивать. Сельское хозяйство получит "зеленые удобрения". Ему не придется платить "карбоновый налог", продавая зерно, муку и т. д.", – рассказывает Гольченко.

По информации Гольченко, в рамках Green Deal бизнес проектирует, строит планы, ищет деньги и ведет переговоры. В работе уже находится перспективный проект с Национальной академией наук. Речь идет о возможности производства в Украине зеленого аммиака, который будет производиться буквально из воды и воздуха. На выходе цена такого аммиака может оказаться ниже цены аммиака, который производится из природного газа.

В свою очередь бизнес ожидает, что государство решит ряд важных экономических инициатив для защиты рынка. Сейчас украинские производители оказались в открытом рынке с ЕС и ЕАЭС по импорту, но при ограниченных возможностях экспортировать свою продукцию на эти же рынки.

Кроме того, украинские предприятия оказались в сложной ситуации после введения американских и европейских санкций против Беларуси.

"Санкции против Беларуси уже сильно влияют на украинский рынок. Предприятия "Гродноазот" и "БНХ" попали в Specially Designated Nationals List, санкционный список США. На практике с ними уже сейчас отказываются работать американские компании… Рынок ЕС для белорусов также сужается. На территории ЕАЭС все занято российскими производителями… Все, что белорусские компании не могут продать на западные рынки, уже идет в Украину… Белорусские производители в мае и июне уже ввезли на рынок вдвое больше удобрений КАС и NPK, чем в апреле", – рассказал Игорь Гольченко.

Он уточнил, что это на первый взгляд может быть неплохо для аграриев. Но снижение цены на рынке для химиков влечет минус по выручке, и как результат отсутствие денег на инвестиции в тот же "зеленый аммиак". Краткосрочный эффект от низкой цены сменяется замедлением всей экономики.

"Мы общаемся со всеми украинским производителями и большинство из них уже дают негативные сигналы. Возрастают риски сокращения производств. К нам обращаются областные госадминистрации с вопросами – каким будет производство, каким будет фонд оплаты труда и т. д.", – описывает риски Гольченко.

Поэтому, химики хотели бы видеть обновленное соглашение о Зоне свободной торговли Украина-ЕС именно с учетом нескольких инициатив: промышленный "безвиз" для украинских стратегических отраслей; отмена квотирования на продукты сельского хозяйства в ЕС; единый рынок Украина-ЕС. Также должна быть защита против агрессивного импорта производителей из РФ и Беларуси.

В частности, как рассказал Гольченко, химики просят Минэкономики ввести ограничения на импорт белорусских NP удобрений (азотно-фосфорных).

"31 марта 2021 года мы подали антидискриминационное заявление по хлористому калию в интересах государственного "Сумыхимпром" и ДЗМУ… Ограничения на ввоз белорусского NP позволят частично вернуть украинский рынок сложных удобрений украинским производителям", – проинформировал он.