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Литва вдвое снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев

Литва вдвое снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев

Теперь виза в Литву для трудоустройста, обучения или воссоединения с семьей будет стоить не 120, а 60 евро.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Со €120, как предлагала литовская сторона, до €60. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство", - написал он.

Кулеба поблагодарил Литву за "дружественный шаг навстречу".

Литва вдвое снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев 01

Автор: 

виза (1239) Литва (2496) Кулеба Дмитрий (2880)


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60 евро для порохобота єто копейки, а для зебила єто целое состояние!!! Помните об єтом когда пойдете голосовать на следующих віборах за бубу, товарищи зебилы
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14.07.2021 16:00 Ответить
Зеленский красава,а ты лох сиди и мечтай о порохе.
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14.07.2021 17:23 Ответить
вальцман ты тупой так и не понял што ты тупой.бабло тебя не спасёт
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14.07.2021 17:34 Ответить
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14.07.2021 17:39 Ответить
А для кольорових з білорасєї взагалі безкоштовно...
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14.07.2021 21:12 Ответить
Спасибо, Литва. Вы настоящие друзья!
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14.07.2021 23:55 Ответить
 
 