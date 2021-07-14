Литва вдвое снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев

Теперь виза в Литву для трудоустройста, обучения или воссоединения с семьей будет стоить не 120, а 60 евро.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Со €120, как предлагала литовская сторона, до €60. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство", - написал он.

Кулеба поблагодарил Литву за "дружественный шаг навстречу".