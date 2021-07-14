Литва вдвічі знизила вартість довгострокових віз для українців

Тепер віза в Литву для працевлаштування, навчання або возз'єднання із сім'єю коштуватиме не 120, а 60 євро.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив уряд", - написав він.

Кулеба подякував Литві за "дружній крок назустріч".