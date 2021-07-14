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Литва вдвічі знизила вартість довгострокових віз для українців

Литва вдвічі знизила вартість довгострокових віз для українців

Тепер віза в Литву для працевлаштування, навчання або возз'єднання із сім'єю коштуватиме не 120, а 60 євро.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив уряд", - написав він.

Кулеба подякував Литві за "дружній крок назустріч".

Литва вдвічі знизила вартість довгострокових віз для українців 01

Автор: 

віза (735) Литва (2437) Кулеба Дмитро (3604)


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60 евро для порохобота єто копейки, а для зебила єто целое состояние!!! Помните об єтом когда пойдете голосовать на следующих віборах за бубу, товарищи зебилы
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14.07.2021 16:00 Відповісти
Зеленский красава,а ты лох сиди и мечтай о порохе.
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14.07.2021 17:23 Відповісти
вальцман ты тупой так и не понял што ты тупой.бабло тебя не спасёт
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14.07.2021 17:34 Відповісти
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14.07.2021 17:39 Відповісти
А для кольорових з білорасєї взагалі безкоштовно...
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14.07.2021 21:12 Відповісти
Спасибо, Литва. Вы настоящие друзья!
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14.07.2021 23:55 Відповісти
 
 