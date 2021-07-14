У ТЭС нет средств на закупку угля и ремонт, - экс-министр энергетики
Тепловые электростанции не имеют средств для закупки угля и проведение ремонтной кампании.
Об этом сообщил экс-министр энергетики Иван Плачков, информирует Цензор.НЕТ.
"У тепловых электростанциях у них нет денег, у них нет денег даже отремонтировать оборудование, не говоря уже о покупка угля, так как цена на рынке она искусственно обваленна", - сообщил экс-министр в эфире телеканала "Украина24".
Он отметил, что на складах ТЭС сейчас находится лишь 1,1 млн тонн угля. "Это очень мало, особенно накануне отопительного сезона", - подчеркнул Плачков.
Напомним, по состоянию на начало июля каждыя третья ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС совсем остановлена. Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.
За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп. / КВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным "Донбассэнерго").
Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".
По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.
Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так что да, ты, и другие любители простых, но неверных решений, вы в данном случае пролетаете со своими идеями.
Пєсєц ... У чиїй власності ці ТЕЦ ?? Що це за плач Плачкова ??
Приватне підприємство. Роботу забезпечує власник (група власників). Якщо не може - продає, або банкротить. тоість у модернізацію нічого не вкладали, а купували палаци.
Тільки не розказуйте казки.
Рішенням акціонерів девіденди направляються на розвиток ОФ. Було б бажання.
Зеленая коррумпированная мразь опять отшутится, а Ермак купит себе "Мерседес" 2025 года выпуска(которые ещё не выпускаются)..
Їх 73% не для того обирали.
https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date, https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/458/sortby/date. Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
PS И да, Плачков - тоже ну вот никак не связан с Ахметкой. Ага-ага.
Не замечал в своих ПЛАТЕЖКАХ снижения ТАРИФА на электроэнергию!
Коломойский, Ахметов, Пинчук, Григоришин, ...?
И не надо рассказывать, что это "ЦН" так новости редактирует
==============
Обвал цен, это когда цены падают. Упала цена на уголь. Радуйтесь. Или вы опять всё украли и накурились дури?
Другого выхода нет.
А для кого последняя, а для кого крайняя, пока не понятно.
Може тоді зевиборці порозумнішаюсть...
Нету пэти и некому для ахмета деньги с народа собрать, беда.
Та и у косюка бизнес загибается без дотаций от пэти в сотни миллионов.
Кербит борется с олигархами
Дайте нормально функціонувати АЕС України, тим паче що тепер паливо для АЕС не зав'язане на східних ординців, і полігон для утилізації ядерних відходів тепер є свій.
Ядерна енергетика є найдешевшою з проміж усіх інших видів для населення.
не нужны - но зарплату ДАВАЙ!