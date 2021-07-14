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У ТЭС нет средств на закупку угля и ремонт, - экс-министр энергетики

У ТЭС нет средств на закупку угля и ремонт, - экс-министр энергетики

Тепловые электростанции не имеют средств для закупки угля и проведение ремонтной кампании.

Об этом сообщил экс-министр энергетики Иван Плачков, информирует Цензор.НЕТ.

"У тепловых электростанциях у них нет денег, у них нет денег даже отремонтировать оборудование, не говоря уже о покупка угля, так как цена на рынке она искусственно обваленна", - сообщил экс-министр в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что на складах ТЭС сейчас находится лишь 1,1 млн тонн угля. "Это очень мало, особенно накануне отопительного сезона", - подчеркнул Плачков.

Напомним, по состоянию на начало июля каждыя третья ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС совсем остановлена. Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.

За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп. / КВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным "Донбассэнерго").

Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.

Автор: 

ТЭС (280) энергетика (2566) Плачков (22)


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Топ комментарии
+20
А на флаги и стройку-века вместе с президентской школой есть.
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14.07.2021 18:44
+19
Хай Ахметов продает супер дорогой дворец во франции, там всеи Тес хватит и останется
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14.07.2021 18:45
+18
а ублюдки Зеленский, Баканов, Венедиктова не замечают махинации Сракомойского на рынке э/э.. просто потом, 1 кв/ч будет стоить 5 грн и все выдохнут..
Зеленая коррумпированная мразь опять отшутится, а Ермак купит себе "Мерседес" 2025 года выпуска(которые ещё не выпускаются)..
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14.07.2021 18:45
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Правила форума Совет форумчан
А на флаги и стройку-века вместе с президентской школой есть.
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14.07.2021 18:44 Ответить
Та да. Докерувалась зеленая пошесть до ручки до полного развала экономики.
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14.07.2021 19:04 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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14.07.2021 19:08 Ответить
А шо ж так? Тарифы же растут или снова все в оманские дороги ушло?
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14.07.2021 18:45 Ответить
Хай Ахметов продает супер дорогой дворец во франции, там всеи Тес хватит и останется
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14.07.2021 18:45 Ответить
Пусть Беня вдвоём с Ахметкой скинутся. Они грабят энергосистему не покладая рук.
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14.07.2021 19:12 Ответить
В чужой кошелек любитель позаглядывать? Ахметов тот ещё тип, это понятно, но деньги предприятий Ахметова и деньги лично Ахметова - это разные деньги. Ты будешь смеяться, но даже просто продать дворец и этими деньгами заткнуть дыры в кешфлоу своих предприятий Ахметов не может - это не позволяет сделать украинское законодательство. Да, можно влить их в качестве увеличения уставного фонда, но это реально сложно и долго. И, подозреваю, потребует разрешения от Антимонопольного комитета. И всё равно надолго не поможет. Так что я уверен, что следующей стадией будет остановка этих ТЭС и всё будет порезано на металл, он как раз сильно подорожал.
Так что да, ты, и другие любители простых, но неверных решений, вы в данном случае пролетаете со своими идеями.
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14.07.2021 19:15 Ответить
Теплові електростанції не мають коштів для закупівлі вугілля і проведення ремонтної кампанії.

Пєсєц ... У чиїй власності ці ТЕЦ ?? Що це за плач Плачкова ??
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14.07.2021 19:41 Ответить
В собственности Ахметова, а что? Но это никак не отменяет тот факт, что эти ТЭС, с их допотопным оборудованием, с текущими ценами на уголь и на электроэнергию скорее всего будут просто порезаны на металл.
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14.07.2021 19:44 Ответить
И при этом по данным регуляторов суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины при этом являются самыми большими в Европе.
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14.07.2021 19:50 Ответить
Ну так сами себе нарегулировали и надотировали. Из наших налогов, кстати, так что это всё наши деньги.
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14.07.2021 19:52 Ответить
З Вашого боку, схоже, це банальний троллінг.
Приватне підприємство. Роботу забезпечує власник (група власників). Якщо не може - продає, або банкротить. тоість у модернізацію нічого не вкладали, а купували палаци.
Тільки не розказуйте казки.
Рішенням акціонерів девіденди направляються на розвиток ОФ. Було б бажання.
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14.07.2021 19:51 Ответить
Ну так я и говорю - обанкротят и порежут на металл. Ну или потребуют ещё больше государственных субсидий и кредитов под госгарантии, которых никто отдавать не собирается. Когда у тебя ручной президент и ручной кабмин - можно всё, к чему эта ложная скромность?
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14.07.2021 19:55 Ответить
Головне, що яхта у рижого гуділи *******. Хатинка під Києвом, правда циганського барокко, але обладнана *******!
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14.07.2021 20:43 Ответить
Ці гроші вкрадені в народу України. Ахметов злочинець, як і ти, хто захищає за гроші свого царька.
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14.07.2021 20:32 Ответить
и я хотел сказать хай (дачу) у жабоедов продаст и деньги будут на ремонт паровых котлов.
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15.07.2021 09:11 Ответить
а ублюдки Зеленский, Баканов, Венедиктова не замечают махинации Сракомойского на рынке э/э.. просто потом, 1 кв/ч будет стоить 5 грн и все выдохнут..
Зеленая коррумпированная мразь опять отшутится, а Ермак купит себе "Мерседес" 2025 года выпуска(которые ещё не выпускаются)..
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14.07.2021 18:45 Ответить
А чого вони мають їх помічати?
Їх 73% не для того обирали.
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14.07.2021 20:18 Ответить
На нет и суда нет. Правда, зебобики? С другой стороны, зебобики осенью станут шахтерами и дружно пойдут добывать уголь из клоуна. Хватит не для всех, но счастливчикам станет теплее
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14.07.2021 18:45 Ответить
А хто небуть може пояснити Шо таке маніпуляції на ринкЄ? В нас шо безвладдя? Де оте довбане НКРЄ?
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14.07.2021 18:48 Ответить
На жаль в Україні немає україніської державної влади !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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14.07.2021 19:10 Ответить
Тут подробно.

https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date, https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/458/sortby/date. Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
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14.07.2021 19:13 Ответить
Там прикол в том, что махинациями как раз и заняты чиновники этой самой НРКЭ. Они сами себя и регулируют и контролируют. Очень удобно.
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14.07.2021 19:17 Ответить
Там подставные холуи Бени и Ахметки. Вы верите, что у чиновника может быть фирма с 15 млрд. грн. оборотом? Это зиц-председатели Фуксы.
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14.07.2021 19:21 Ответить
У украинского чиновника ? Запросто. У нас это не только возможно, но и наиболее вероятно. Потому что у нас в чиновники и идут те, кто нормально заставить работать свои деньги не может, только через мутные коррупционные схемы. Нормальный человек организовывает свой бизнес так, чтобы с государством он не пересекался нигде и никак. А тупые уроды - организуют однодневные фирмы-прокладки, чтобы через госзаказы и госрегулирование дать самому себе преференции и получить прибыль, обдирая доверчивых граждан, которые сами их туда же и выбрали. Под лозунгом борьбы с "барыгами", хе-хе.
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14.07.2021 19:38 Ответить
Там основные дельцы на рынке -- Юнайтед Энерджи, Синтез Ойл и Д.Трейдинг. А это Беня и Ахметка. Беня вообще абсолютно все привык делать чужими руками.
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14.07.2021 19:43 Ответить
Да, но они создают свою "челядь" - людей, которым дали заработать и теперь держат на коротком поводке. И которые теперь будут насмерть стоять за интересы Бени с Ахметкой.
PS И да, Плачков - тоже ну вот никак не связан с Ахметкой. Ага-ага.
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14.07.2021 19:47 Ответить
Шмыгаль, Буславец, Герус, Галущенко и т.д. Бдят интересы хозяев.
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14.07.2021 19:55 Ответить
ета всьо тяжолоє наследствіє баригі. вава здєсь нє вінават, савсєм нє вінават
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14.07.2021 18:49 Ответить
Значить треба повністю знищити відновлювальну енергетику і підвищити тарифи на електрику!
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14.07.2021 18:51 Ответить
_Эту пестню бандиты завели к грабежу народа, если вы ещё не поняли. В смысле пуще прежнего!
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14.07.2021 18:51 Ответить
угля нет..все ушло на майнинг криптовалти...тому и цена растет на эл.энергию..
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14.07.2021 18:51 Ответить
"Цена обвалена" - я что-то пропустил?!
Не замечал в своих ПЛАТЕЖКАХ снижения ТАРИФА на электроэнергию!
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14.07.2021 18:53 Ответить
так это потаму что ваша фамилия не коломойский....
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14.07.2021 18:58 Ответить
А может потому, что у посредника ОблЭнерго фамилии:
Коломойский, Ахметов, Пинчук, Григоришин, ...?
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14.07.2021 19:12 Ответить
Так за гешефт Бене и Ахметке с их холуями кто-то ведь должен платить.
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14.07.2021 19:16 Ответить
Зато в платежках Коломойского цена за киловатт в районе 50-ти копеек. Мы всей страной сбрасываемся, чтобы Коломойскому было хорошо. А всё потому, что Беня удачно вложился, купив себе ручного президента...
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14.07.2021 19:19 Ответить
Удачная инвестиция в движимое и говорящее имущество.
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14.07.2021 19:22 Ответить
Куда не кинь - всюду клин. Как не вопрос - так поднай жпа.
И не надо рассказывать, что это "ЦН" так новости редактирует
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14.07.2021 18:53 Ответить
вместо того чтобы заводить дела на пороха не надо было разрушать работающую схему ротердам+, потому что сами наладить ниче зелибобики не способны
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14.07.2021 18:54 Ответить
_Почему вы себе придумали что они пришли чтобы что-то наладить? Потому что они вам так сказали, что ли?
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14.07.2021 19:03 Ответить
Так Роттердам (+) обеспечивал цену угля намного дешевле, чем сейчас не при "барыгах"

У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики - Цензор.НЕТ 2718
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14.07.2021 19:18 Ответить
Весь мир насилья мы разрушим...
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14.07.2021 21:33 Ответить
ну шо козли зелены.. сделали украинцев...теперь придется делать вас.. роли разписаны... весь квартал на зону..от режисера до дебила юзика.
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14.07.2021 18:54 Ответить
К сожалению этого не будет, ведь у нас столько долбо.бов, что они Зечку Квартальную протянут на второй срок. Есть информация, что каждый день эти ублюдки мониторят настроение эЛОХтората. Пока Зебуин находится на первом месте, для недопущения падения рейтинга вкидываются мелкие "зеперемоги". На ряду с опусканием конкурентов эта схема вполне действенна. У них уже есть ряд сценариев в случае резкого падения рейтинга Карликового Хриплокрыса, вплоть до лоховских разводов которые поднимут ненадолго его на первое место, типа отмены растаможки авто, единоразовой финансовой помощи всем малоимущим пенсионерам, обещание материальной помощи на зимний период тем семьям доход которых не превышает определенную сумму, уменьшение налога на зарплату, уменьшение НДС и еще десятки лоховских подачек которые вызовут краткосрочный импульс роста поддержки "мудрым" наридом рейтинга Зелупы.
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14.07.2021 19:17 Ответить
"У тепловых электростанциях у них нет денег, у них нет денег даже отремонтировать оборудование, не говоря уже о покупка угля, так как цена на рынке она искусственно обваленна", - сообщил экс-министр в эфире телеканала "Украина24".Источник: https://censor.net/ru/n3277144
==============
Обвал цен, это когда цены падают. Упала цена на уголь. Радуйтесь. Или вы опять всё украли и накурились дури?
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14.07.2021 18:55 Ответить
Обвал цен на электроэнергию на оптовом рынке. Потому что Коломойский и Пинчук так хотят. Но они ведь ни разу не олигархи, неее. А вы, лохи, будете платить, и ещё и больше. Коломойский киловатт будет покупать по 50 копеек, а вы по 3.64 грн. Эпоха бедности закончилась. Список людей, у кого она закончилась, запрашивайте в партии "Слуга Народа".
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14.07.2021 19:25 Ответить
По большому счету мне похер сколько стоит килловат, что 1,68, что 3,64, что 15 грн или больше. Хоть доллар киловатт. Доходы позволяют оплачивать. Могу и солнечную себе поставить при желании. Моя проблема в придурочных зебобцах и дебилов у власти, которые даже сформулировать мысль не в состоянии и которые страну тянут то в РФ в и как на днях выяснилось уже и в Китай.
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14.07.2021 20:04 Ответить
Ой ***, а кто же это сделал вместе?
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14.07.2021 18:57 Ответить
это как у ахметки деньги закончились??
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14.07.2021 18:57 Ответить
Ага, все на дворцы потратил
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14.07.2021 19:36 Ответить
Шо, опять? Закройте их нафиг!
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14.07.2021 18:58 Ответить
Нужно Наблюдательный Совет создавать.
Другого выхода нет.
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14.07.2021 18:58 Ответить
Проклятые Свынарчуки. Не дают бубочке навести порядок в стране.
У ТЭС нет средств на закупку угля и ремонт, - экс-министр энергетики - Цензор.НЕТ 3289
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14.07.2021 19:01 Ответить
Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь там.(Ваш Бубачка)
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14.07.2021 19:05 Ответить
всё бало ушло охметову на дворец ...
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14.07.2021 19:08 Ответить
У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики - Цензор.НЕТ 6620
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14.07.2021 19:09 Ответить
...ОПОЙ чувствую, что Зеленского и всю Украину ожидает очень "весёлая" зима.
А для кого последняя, а для кого крайняя, пока не понятно.
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14.07.2021 19:09 Ответить
Певно будемо сидіти цю зиму без світла і опалення.
Може тоді зевиборці порозумнішаюсть...
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14.07.2021 19:10 Ответить
"Мудрий нарід" ніяка хвороба чи катаклізми не злякають ,він лишиться вірним власним традіціям !!!)))
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14.07.2021 19:13 Ответить
Почесне звання ЗЕБІЛ це назавжди.
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14.07.2021 19:14 Ответить
У нас як завжди, якщо "ринкова" ціна підвищується - тут як тут і подальші підвищення тарифів. А коли ринкова ціна низька - то ой, вибачте, у нас немає грошей на ремонт.
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14.07.2021 19:10 Ответить
Їжте зебілоїди,не обляпайтесь !!! Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!!)))
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14.07.2021 19:14 Ответить
Хочу напомнить что ТЕЦ и ТЕС и угольная промышленность принадлежит Ахметову который взял международные кредиты на обеспечение этих объектов углем под гарантии погашения кредитов Украиной а не под залог своего имущества.Теперь налогоплательщики страны выплачивают кредиты а на местах ни угля ни денег.Так что перед тем как кому-то ставить претензии разберитесь в сути вопроса,а лучше спросите у Ахметова куда подевались кредитные деньги и где уголь.
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14.07.2021 19:13 Ответить
І куда дивилась зелена пліснява,надаючи державні гарантіі !!!)))
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14.07.2021 19:16 Ответить
Туда же куда и соевая паста- в мешок с деньгами.
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14.07.2021 19:29 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!)))
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14.07.2021 19:31 Ответить
А ось це вже запитання до ЗЕленої влади,як та чому вони зробили гарантом повернення кредитів Україну якщо вони були призначені приватній людині яка може =х сама їх оплатити?Та хто конкретно приймав участь у цій афері.
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15.07.2021 00:22 Ответить
А я про що???)))
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15.07.2021 00:25 Ответить
Ветряные мельницы вместе со своим Ахметовым крутите бл***. Докрутились со своей *зеленой енергией*? Теперь посмотрим как самая солнечная и самая ветровая страна в мире Украина перейдет на *зеленую енергию* Что там ваши эксперды которые 7 лет пропихивали ету х***ню на ето скажут?
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14.07.2021 19:15 Ответить
Я даже представить не могу каким нужно быть врагом Украины чтобы дать под прихватизацию стратегическую енергетику страны бандитам.
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14.07.2021 19:16 Ответить
Увы, но кроме этих бандитов, других не было. Фразы типа "а не надо было вообще приватизировать" можешь сразу засунуть в одно место - без приватизации они давно бы уже загнулись, как загнулись другие неприватизированные предприятия. Государство не может и не умеет управлять бизнесом. Это государство, по крайней мере. Но другого у нас и нет, так что выбора то особо и не было.
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14.07.2021 19:30 Ответить
Головний атрибут держави ,це державна влада ,але в Україні нема української державної влади ,є лише зелена пліснява ,лялькова імітація кремлівського балагана !!!)))
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14.07.2021 19:34 Ответить
Так мы же сами их туда и выбрали. Чего теперь плакаться? Радуйтесь!
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14.07.2021 19:41 Ответить
А я про що !! Обрали Голобородька ,головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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14.07.2021 19:49 Ответить
Не загнулись бы. Если директор да***б не умеет или не хочет управлять предприятием то его выгоняют и берут нового, а не отдают етому же директору предприяти за 1 грн под прихватизацию. Почти 95% предприятий отданых под прихватизацию были порезаны и закрыты. Ах, да, некоторые предприятия- гиганты Ахметов выжав как лимон продал обратно государству вместе с долгами разгребать ето говно.
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14.07.2021 22:32 Ответить
Загнулись, загнулись. И да, насчёт "берут нового" - новый будет такой же да**б, если не хуже, и при том ещё и с нуля будет вникать в специфику именно этого предприятия, пока за его спиной всё вкусненькое будут растаскивать его подчиненные, а отдел снабжения наворачивать себе хатынки в Испании и Италии через откаты. Кого тут лечишь, между "так должно быть" и "так было, есть и будет" дистанция огромного размера?
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15.07.2021 10:18 Ответить
тільки дійшло
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14.07.2021 19:17 Ответить
Ой, а шо случилось? Рыжая сjка Ахметка поиздержалась? Все денежки потратила на дворцы, а теперь нет за шо купить уголька? Будет требовать вливаний из бюджета?
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14.07.2021 19:35 Ответить
Во дела.
Нету пэти и некому для ахмета деньги с народа собрать, беда.
Та и у косюка бизнес загибается без дотаций от пэти в сотни миллионов.
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14.07.2021 19:37 Ответить
Та да, куры у косюка не несутся без дотаций, срочно ему дотации на пару ярдов надо выписать в поддержку несушек, как петя делал, иначе хана
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14.07.2021 19:41 Ответить
У ТЭС нет средств на закупку угля/ Для государственных ТЭС уголь покупает Центрэнерго . 2020 год: Центрэнерго заключило контракт на поставку угля по цене 1480 грн за тонну. На Углегорскую ТЭС уже отгружена партия угля по этой цене .Почему сейчас у Центрнерго нет денег. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского / Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
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14.07.2021 19:40 Ответить
Зато у ахметки состояние увеличилось в три раза,
Кербит борется с олигархами
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14.07.2021 19:45 Ответить
Атомные положили,тепловые положили - так что останется?
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14.07.2021 19:49 Ответить
Свечки и дрова.
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14.07.2021 19:57 Ответить
Зимой будет весело. Особенно, если не дай бог какой блок АЭС выйдет из строя. Зеленки на тараканньей энергии подвиснут + кацапской. А угольные ТЕС в лом, да и газовые следом. Зачем нам вообще энергетика. Включили - подали на 2 часа утром и 2 вечером и хорош. Видосики гундосика посмотрели и в люлечку.
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14.07.2021 20:00 Ответить
Сто лет назад кодлан где то Бланка уничтожил УНР. Сейчас Украину уничтожают Путин и кодлан Коломойского.
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14.07.2021 20:02 Ответить
Путин Коломойскому глаз не выклюет - своим надо всегда помогать.
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14.07.2021 23:53 Ответить
Здесь явная заитересованность Плачкова, Энергоатом тоже еле концы с концами сводит, но Плачков про него не вспоминает.
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14.07.2021 20:51 Ответить
Атомные станции оже по этому поводу останавливают? А потом говорят, что виновата зелёная энергетика.
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14.07.2021 22:01 Ответить
Нет угля и денег - это хорошо - АЭС производят электричество по доступной цене.
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14.07.2021 22:22 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !)
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14.07.2021 23:04 Ответить
Вугільні ТЕС - пережиток 19-20-го століть.
Дайте нормально функціонувати АЕС України, тим паче що тепер паливо для АЕС не зав'язане на східних ординців, і полігон для утилізації ядерних відходів тепер є свій.
Ядерна енергетика є найдешевшою з проміж усіх інших видів для населення.
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15.07.2021 11:39 Ответить
Дешевый уголь покупать, шахтеров нафиг и перепрофилироварть.Они давным давно никому
не нужны - но зарплату ДАВАЙ!
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15.07.2021 15:32 Ответить
 
 