У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики

Теплові електростанції не мають коштів для закупівлі вугілля і проведення ремонтної кампанії.

Про це повідомив ексміністр енергетики Іван Плачков, інформує Цензор.НЕТ.

"У теплових електростанціях у них немає грошей, у них немає грошей навіть відремонтувати обладнання, не кажучи уже про купівля вугілля, тому що ціна на ринку вона штучно обвалена", - повідомив ексміністр в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що на складах ТЕС зараз знаходиться лише 1,1 млн тон вугілля. "Це дуже мало, особливо напередодні опалювального сезону", - наголосив Плачков.

Нагадаємо, станом на початок липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній потужності, а Слов'янська ТЕС зовсім зупинена. Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості.

За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп./кВт.год, що в 1,5 рази нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн / кВт.год, за даними "Донбасенерго").

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Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКУ компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКУ Валерія Тарасюка.

Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.