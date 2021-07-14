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У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики

У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики

Теплові електростанції не мають коштів для закупівлі вугілля і проведення ремонтної кампанії.

Про це повідомив ексміністр енергетики Іван Плачков, інформує Цензор.НЕТ.

"У теплових електростанціях у них немає грошей, у них немає грошей навіть відремонтувати обладнання, не кажучи уже про купівля вугілля, тому що ціна на ринку вона штучно обвалена", - повідомив ексміністр в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що на складах ТЕС зараз знаходиться лише 1,1 млн тон вугілля. "Це дуже мало, особливо напередодні опалювального сезону", - наголосив Плачков.

Нагадаємо, станом на початок липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній потужності, а Слов'янська ТЕС зовсім зупинена. Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості.

За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп./кВт.год, що в 1,5 рази нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн / кВт.год, за даними "Донбасенерго").

Читайте також: Кожна третя ТЕС працює на мінімальній потужності, - "Укренерго"

Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКУ компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКУ Валерія Тарасюка.

Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.

Автор: 

ТЕС (917) енергетика (2611) Плачков (25)


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Топ коментарі
+20
А на флаги и стройку-века вместе с президентской школой есть.
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14.07.2021 18:44
+19
Хай Ахметов продает супер дорогой дворец во франции, там всеи Тес хватит и останется
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14.07.2021 18:45
+18
а ублюдки Зеленский, Баканов, Венедиктова не замечают махинации Сракомойского на рынке э/э.. просто потом, 1 кв/ч будет стоить 5 грн и все выдохнут..
Зеленая коррумпированная мразь опять отшутится, а Ермак купит себе "Мерседес" 2025 года выпуска(которые ещё не выпускаются)..
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14.07.2021 18:45
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А на флаги и стройку-века вместе с президентской школой есть.
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14.07.2021 18:44 Відповісти
Та да. Докерувалась зеленая пошесть до ручки до полного развала экономики.
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14.07.2021 19:04 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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14.07.2021 19:08 Відповісти
А шо ж так? Тарифы же растут или снова все в оманские дороги ушло?
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14.07.2021 18:45 Відповісти
Хай Ахметов продает супер дорогой дворец во франции, там всеи Тес хватит и останется
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14.07.2021 18:45 Відповісти
Пусть Беня вдвоём с Ахметкой скинутся. Они грабят энергосистему не покладая рук.
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14.07.2021 19:12 Відповісти
В чужой кошелек любитель позаглядывать? Ахметов тот ещё тип, это понятно, но деньги предприятий Ахметова и деньги лично Ахметова - это разные деньги. Ты будешь смеяться, но даже просто продать дворец и этими деньгами заткнуть дыры в кешфлоу своих предприятий Ахметов не может - это не позволяет сделать украинское законодательство. Да, можно влить их в качестве увеличения уставного фонда, но это реально сложно и долго. И, подозреваю, потребует разрешения от Антимонопольного комитета. И всё равно надолго не поможет. Так что я уверен, что следующей стадией будет остановка этих ТЭС и всё будет порезано на металл, он как раз сильно подорожал.
Так что да, ты, и другие любители простых, но неверных решений, вы в данном случае пролетаете со своими идеями.
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14.07.2021 19:15 Відповісти
Теплові електростанції не мають коштів для закупівлі вугілля і проведення ремонтної кампанії.

Пєсєц ... У чиїй власності ці ТЕЦ ?? Що це за плач Плачкова ??
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14.07.2021 19:41 Відповісти
В собственности Ахметова, а что? Но это никак не отменяет тот факт, что эти ТЭС, с их допотопным оборудованием, с текущими ценами на уголь и на электроэнергию скорее всего будут просто порезаны на металл.
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14.07.2021 19:44 Відповісти
И при этом по данным регуляторов суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины при этом являются самыми большими в Европе.
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14.07.2021 19:50 Відповісти
Ну так сами себе нарегулировали и надотировали. Из наших налогов, кстати, так что это всё наши деньги.
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14.07.2021 19:52 Відповісти
З Вашого боку, схоже, це банальний троллінг.
Приватне підприємство. Роботу забезпечує власник (група власників). Якщо не може - продає, або банкротить. тоість у модернізацію нічого не вкладали, а купували палаци.
Тільки не розказуйте казки.
Рішенням акціонерів девіденди направляються на розвиток ОФ. Було б бажання.
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14.07.2021 19:51 Відповісти
Ну так я и говорю - обанкротят и порежут на металл. Ну или потребуют ещё больше государственных субсидий и кредитов под госгарантии, которых никто отдавать не собирается. Когда у тебя ручной президент и ручной кабмин - можно всё, к чему эта ложная скромность?
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14.07.2021 19:55 Відповісти
Головне, що яхта у рижого гуділи *******. Хатинка під Києвом, правда циганського барокко, але обладнана *******!
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14.07.2021 20:43 Відповісти
Ці гроші вкрадені в народу України. Ахметов злочинець, як і ти, хто захищає за гроші свого царька.
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14.07.2021 20:32 Відповісти
и я хотел сказать хай (дачу) у жабоедов продаст и деньги будут на ремонт паровых котлов.
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15.07.2021 09:11 Відповісти
а ублюдки Зеленский, Баканов, Венедиктова не замечают махинации Сракомойского на рынке э/э.. просто потом, 1 кв/ч будет стоить 5 грн и все выдохнут..
Зеленая коррумпированная мразь опять отшутится, а Ермак купит себе "Мерседес" 2025 года выпуска(которые ещё не выпускаются)..
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14.07.2021 18:45 Відповісти
А чого вони мають їх помічати?
Їх 73% не для того обирали.
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14.07.2021 20:18 Відповісти
На нет и суда нет. Правда, зебобики? С другой стороны, зебобики осенью станут шахтерами и дружно пойдут добывать уголь из клоуна. Хватит не для всех, но счастливчикам станет теплее
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14.07.2021 18:45 Відповісти
А хто небуть може пояснити Шо таке маніпуляції на ринкЄ? В нас шо безвладдя? Де оте довбане НКРЄ?
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14.07.2021 18:48 Відповісти
На жаль в Україні немає україніської державної влади !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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14.07.2021 19:10 Відповісти
Тут подробно.

https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date, https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/458/sortby/date. Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
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14.07.2021 19:13 Відповісти
Там прикол в том, что махинациями как раз и заняты чиновники этой самой НРКЭ. Они сами себя и регулируют и контролируют. Очень удобно.
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14.07.2021 19:17 Відповісти
Там подставные холуи Бени и Ахметки. Вы верите, что у чиновника может быть фирма с 15 млрд. грн. оборотом? Это зиц-председатели Фуксы.
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14.07.2021 19:21 Відповісти
У украинского чиновника ? Запросто. У нас это не только возможно, но и наиболее вероятно. Потому что у нас в чиновники и идут те, кто нормально заставить работать свои деньги не может, только через мутные коррупционные схемы. Нормальный человек организовывает свой бизнес так, чтобы с государством он не пересекался нигде и никак. А тупые уроды - организуют однодневные фирмы-прокладки, чтобы через госзаказы и госрегулирование дать самому себе преференции и получить прибыль, обдирая доверчивых граждан, которые сами их туда же и выбрали. Под лозунгом борьбы с "барыгами", хе-хе.
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14.07.2021 19:38 Відповісти
Там основные дельцы на рынке -- Юнайтед Энерджи, Синтез Ойл и Д.Трейдинг. А это Беня и Ахметка. Беня вообще абсолютно все привык делать чужими руками.
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14.07.2021 19:43 Відповісти
Да, но они создают свою "челядь" - людей, которым дали заработать и теперь держат на коротком поводке. И которые теперь будут насмерть стоять за интересы Бени с Ахметкой.
PS И да, Плачков - тоже ну вот никак не связан с Ахметкой. Ага-ага.
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14.07.2021 19:47 Відповісти
Шмыгаль, Буславец, Герус, Галущенко и т.д. Бдят интересы хозяев.
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14.07.2021 19:55 Відповісти
ета всьо тяжолоє наследствіє баригі. вава здєсь нє вінават, савсєм нє вінават
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14.07.2021 18:49 Відповісти
Значить треба повністю знищити відновлювальну енергетику і підвищити тарифи на електрику!
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14.07.2021 18:51 Відповісти
_Эту пестню бандиты завели к грабежу народа, если вы ещё не поняли. В смысле пуще прежнего!
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14.07.2021 18:51 Відповісти
угля нет..все ушло на майнинг криптовалти...тому и цена растет на эл.энергию..
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14.07.2021 18:51 Відповісти
"Цена обвалена" - я что-то пропустил?!
Не замечал в своих ПЛАТЕЖКАХ снижения ТАРИФА на электроэнергию!
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14.07.2021 18:53 Відповісти
так это потаму что ваша фамилия не коломойский....
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14.07.2021 18:58 Відповісти
А может потому, что у посредника ОблЭнерго фамилии:
Коломойский, Ахметов, Пинчук, Григоришин, ...?
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14.07.2021 19:12 Відповісти
Так за гешефт Бене и Ахметке с их холуями кто-то ведь должен платить.
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14.07.2021 19:16 Відповісти
Зато в платежках Коломойского цена за киловатт в районе 50-ти копеек. Мы всей страной сбрасываемся, чтобы Коломойскому было хорошо. А всё потому, что Беня удачно вложился, купив себе ручного президента...
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14.07.2021 19:19 Відповісти
Удачная инвестиция в движимое и говорящее имущество.
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14.07.2021 19:22 Відповісти
Куда не кинь - всюду клин. Как не вопрос - так поднай жпа.
И не надо рассказывать, что это "ЦН" так новости редактирует
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14.07.2021 18:53 Відповісти
вместо того чтобы заводить дела на пороха не надо было разрушать работающую схему ротердам+, потому что сами наладить ниче зелибобики не способны
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14.07.2021 18:54 Відповісти
_Почему вы себе придумали что они пришли чтобы что-то наладить? Потому что они вам так сказали, что ли?
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14.07.2021 19:03 Відповісти
Так Роттердам (+) обеспечивал цену угля намного дешевле, чем сейчас не при "барыгах"

У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики - Цензор.НЕТ 2718
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14.07.2021 19:18 Відповісти
Весь мир насилья мы разрушим...
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14.07.2021 21:33 Відповісти
ну шо козли зелены.. сделали украинцев...теперь придется делать вас.. роли разписаны... весь квартал на зону..от режисера до дебила юзика.
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14.07.2021 18:54 Відповісти
К сожалению этого не будет, ведь у нас столько долбо.бов, что они Зечку Квартальную протянут на второй срок. Есть информация, что каждый день эти ублюдки мониторят настроение эЛОХтората. Пока Зебуин находится на первом месте, для недопущения падения рейтинга вкидываются мелкие "зеперемоги". На ряду с опусканием конкурентов эта схема вполне действенна. У них уже есть ряд сценариев в случае резкого падения рейтинга Карликового Хриплокрыса, вплоть до лоховских разводов которые поднимут ненадолго его на первое место, типа отмены растаможки авто, единоразовой финансовой помощи всем малоимущим пенсионерам, обещание материальной помощи на зимний период тем семьям доход которых не превышает определенную сумму, уменьшение налога на зарплату, уменьшение НДС и еще десятки лоховских подачек которые вызовут краткосрочный импульс роста поддержки "мудрым" наридом рейтинга Зелупы.
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14.07.2021 19:17 Відповісти
"У тепловых электростанциях у них нет денег, у них нет денег даже отремонтировать оборудование, не говоря уже о покупка угля, так как цена на рынке она искусственно обваленна", - сообщил экс-министр в эфире телеканала "Украина24".Источник: https://censor.net/ru/n3277144
==============
Обвал цен, это когда цены падают. Упала цена на уголь. Радуйтесь. Или вы опять всё украли и накурились дури?
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14.07.2021 18:55 Відповісти
Обвал цен на электроэнергию на оптовом рынке. Потому что Коломойский и Пинчук так хотят. Но они ведь ни разу не олигархи, неее. А вы, лохи, будете платить, и ещё и больше. Коломойский киловатт будет покупать по 50 копеек, а вы по 3.64 грн. Эпоха бедности закончилась. Список людей, у кого она закончилась, запрашивайте в партии "Слуга Народа".
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14.07.2021 19:25 Відповісти
По большому счету мне похер сколько стоит килловат, что 1,68, что 3,64, что 15 грн или больше. Хоть доллар киловатт. Доходы позволяют оплачивать. Могу и солнечную себе поставить при желании. Моя проблема в придурочных зебобцах и дебилов у власти, которые даже сформулировать мысль не в состоянии и которые страну тянут то в РФ в и как на днях выяснилось уже и в Китай.
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14.07.2021 20:04 Відповісти
Ой ***, а кто же это сделал вместе?
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14.07.2021 18:57 Відповісти
это как у ахметки деньги закончились??
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14.07.2021 18:57 Відповісти
Ага, все на дворцы потратил
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14.07.2021 19:36 Відповісти
Шо, опять? Закройте их нафиг!
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14.07.2021 18:58 Відповісти
Нужно Наблюдательный Совет создавать.
Другого выхода нет.
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14.07.2021 18:58 Відповісти
Проклятые Свынарчуки. Не дают бубочке навести порядок в стране.
У ТЭС нет средств на закупку угля и ремонт, - экс-министр энергетики - Цензор.НЕТ 3289
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14.07.2021 19:01 Відповісти
Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь там.(Ваш Бубачка)
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14.07.2021 19:05 Відповісти
всё бало ушло охметову на дворец ...
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14.07.2021 19:08 Відповісти
У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики - Цензор.НЕТ 6620
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14.07.2021 19:09 Відповісти
...ОПОЙ чувствую, что Зеленского и всю Украину ожидает очень "весёлая" зима.
А для кого последняя, а для кого крайняя, пока не понятно.
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14.07.2021 19:09 Відповісти
Певно будемо сидіти цю зиму без світла і опалення.
Може тоді зевиборці порозумнішаюсть...
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14.07.2021 19:10 Відповісти
"Мудрий нарід" ніяка хвороба чи катаклізми не злякають ,він лишиться вірним власним традіціям !!!)))
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14.07.2021 19:13 Відповісти
Почесне звання ЗЕБІЛ це назавжди.
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14.07.2021 19:14 Відповісти
У нас як завжди, якщо "ринкова" ціна підвищується - тут як тут і подальші підвищення тарифів. А коли ринкова ціна низька - то ой, вибачте, у нас немає грошей на ремонт.
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14.07.2021 19:10 Відповісти
Їжте зебілоїди,не обляпайтесь !!! Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!!)))
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14.07.2021 19:14 Відповісти
Хочу напомнить что ТЕЦ и ТЕС и угольная промышленность принадлежит Ахметову который взял международные кредиты на обеспечение этих объектов углем под гарантии погашения кредитов Украиной а не под залог своего имущества.Теперь налогоплательщики страны выплачивают кредиты а на местах ни угля ни денег.Так что перед тем как кому-то ставить претензии разберитесь в сути вопроса,а лучше спросите у Ахметова куда подевались кредитные деньги и где уголь.
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14.07.2021 19:13 Відповісти
І куда дивилась зелена пліснява,надаючи державні гарантіі !!!)))
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14.07.2021 19:16 Відповісти
Туда же куда и соевая паста- в мешок с деньгами.
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14.07.2021 19:29 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!)))
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14.07.2021 19:31 Відповісти
А ось це вже запитання до ЗЕленої влади,як та чому вони зробили гарантом повернення кредитів Україну якщо вони були призначені приватній людині яка може =х сама їх оплатити?Та хто конкретно приймав участь у цій афері.
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15.07.2021 00:22 Відповісти
А я про що???)))
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15.07.2021 00:25 Відповісти
Ветряные мельницы вместе со своим Ахметовым крутите бл***. Докрутились со своей *зеленой енергией*? Теперь посмотрим как самая солнечная и самая ветровая страна в мире Украина перейдет на *зеленую енергию* Что там ваши эксперды которые 7 лет пропихивали ету х***ню на ето скажут?
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14.07.2021 19:15 Відповісти
Я даже представить не могу каким нужно быть врагом Украины чтобы дать под прихватизацию стратегическую енергетику страны бандитам.
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14.07.2021 19:16 Відповісти
Увы, но кроме этих бандитов, других не было. Фразы типа "а не надо было вообще приватизировать" можешь сразу засунуть в одно место - без приватизации они давно бы уже загнулись, как загнулись другие неприватизированные предприятия. Государство не может и не умеет управлять бизнесом. Это государство, по крайней мере. Но другого у нас и нет, так что выбора то особо и не было.
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14.07.2021 19:30 Відповісти
Головний атрибут держави ,це державна влада ,але в Україні нема української державної влади ,є лише зелена пліснява ,лялькова імітація кремлівського балагана !!!)))
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14.07.2021 19:34 Відповісти
Так мы же сами их туда и выбрали. Чего теперь плакаться? Радуйтесь!
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14.07.2021 19:41 Відповісти
А я про що !! Обрали Голобородька ,головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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14.07.2021 19:49 Відповісти
Не загнулись бы. Если директор да***б не умеет или не хочет управлять предприятием то его выгоняют и берут нового, а не отдают етому же директору предприяти за 1 грн под прихватизацию. Почти 95% предприятий отданых под прихватизацию были порезаны и закрыты. Ах, да, некоторые предприятия- гиганты Ахметов выжав как лимон продал обратно государству вместе с долгами разгребать ето говно.
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14.07.2021 22:32 Відповісти
Загнулись, загнулись. И да, насчёт "берут нового" - новый будет такой же да**б, если не хуже, и при том ещё и с нуля будет вникать в специфику именно этого предприятия, пока за его спиной всё вкусненькое будут растаскивать его подчиненные, а отдел снабжения наворачивать себе хатынки в Испании и Италии через откаты. Кого тут лечишь, между "так должно быть" и "так было, есть и будет" дистанция огромного размера?
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15.07.2021 10:18 Відповісти
тільки дійшло
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14.07.2021 19:17 Відповісти
Ой, а шо случилось? Рыжая сjка Ахметка поиздержалась? Все денежки потратила на дворцы, а теперь нет за шо купить уголька? Будет требовать вливаний из бюджета?
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14.07.2021 19:35 Відповісти
Во дела.
Нету пэти и некому для ахмета деньги с народа собрать, беда.
Та и у косюка бизнес загибается без дотаций от пэти в сотни миллионов.
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14.07.2021 19:37 Відповісти
Та да, куры у косюка не несутся без дотаций, срочно ему дотации на пару ярдов надо выписать в поддержку несушек, как петя делал, иначе хана
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14.07.2021 19:41 Відповісти
У ТЭС нет средств на закупку угля/ Для государственных ТЭС уголь покупает Центрэнерго . 2020 год: Центрэнерго заключило контракт на поставку угля по цене 1480 грн за тонну. На Углегорскую ТЭС уже отгружена партия угля по этой цене .Почему сейчас у Центрнерго нет денег. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского / Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
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14.07.2021 19:40 Відповісти
Зато у ахметки состояние увеличилось в три раза,
Кербит борется с олигархами
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14.07.2021 19:45 Відповісти
Атомные положили,тепловые положили - так что останется?
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14.07.2021 19:49 Відповісти
Свечки и дрова.
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14.07.2021 19:57 Відповісти
Зимой будет весело. Особенно, если не дай бог какой блок АЭС выйдет из строя. Зеленки на тараканньей энергии подвиснут + кацапской. А угольные ТЕС в лом, да и газовые следом. Зачем нам вообще энергетика. Включили - подали на 2 часа утром и 2 вечером и хорош. Видосики гундосика посмотрели и в люлечку.
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14.07.2021 20:00 Відповісти
Сто лет назад кодлан где то Бланка уничтожил УНР. Сейчас Украину уничтожают Путин и кодлан Коломойского.
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14.07.2021 20:02 Відповісти
Путин Коломойскому глаз не выклюет - своим надо всегда помогать.
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14.07.2021 23:53 Відповісти
Здесь явная заитересованность Плачкова, Энергоатом тоже еле концы с концами сводит, но Плачков про него не вспоминает.
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14.07.2021 20:51 Відповісти
Атомные станции оже по этому поводу останавливают? А потом говорят, что виновата зелёная энергетика.
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14.07.2021 22:01 Відповісти
Нет угля и денег - это хорошо - АЭС производят электричество по доступной цене.
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14.07.2021 22:22 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !)
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14.07.2021 23:04 Відповісти
Вугільні ТЕС - пережиток 19-20-го століть.
Дайте нормально функціонувати АЕС України, тим паче що тепер паливо для АЕС не зав'язане на східних ординців, і полігон для утилізації ядерних відходів тепер є свій.
Ядерна енергетика є найдешевшою з проміж усіх інших видів для населення.
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15.07.2021 11:39 Відповісти
Дешевый уголь покупать, шахтеров нафиг и перепрофилироварть.Они давным давно никому
не нужны - но зарплату ДАВАЙ!
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15.07.2021 15:32 Відповісти
 
 