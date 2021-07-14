У ТЕС немає коштів на закупівлю вугілля і ремонт, – ексміністр енергетики
Теплові електростанції не мають коштів для закупівлі вугілля і проведення ремонтної кампанії.
Про це повідомив ексміністр енергетики Іван Плачков, інформує Цензор.НЕТ.
"У теплових електростанціях у них немає грошей, у них немає грошей навіть відремонтувати обладнання, не кажучи уже про купівля вугілля, тому що ціна на ринку вона штучно обвалена", - повідомив ексміністр в ефірі телеканалу "Україна24".
Він наголосив, що на складах ТЕС зараз знаходиться лише 1,1 млн тон вугілля. "Це дуже мало, особливо напередодні опалювального сезону", - наголосив Плачков.
Нагадаємо, станом на початок липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній потужності, а Слов'янська ТЕС зовсім зупинена. Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості.
За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп./кВт.год, що в 1,5 рази нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн / кВт.год, за даними "Донбасенерго").
Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".
За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКУ компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКУ Валерія Тарасюка.
Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.
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Так что да, ты, и другие любители простых, но неверных решений, вы в данном случае пролетаете со своими идеями.
Пєсєц ... У чиїй власності ці ТЕЦ ?? Що це за плач Плачкова ??
Приватне підприємство. Роботу забезпечує власник (група власників). Якщо не може - продає, або банкротить. тоість у модернізацію нічого не вкладали, а купували палаци.
Тільки не розказуйте казки.
Рішенням акціонерів девіденди направляються на розвиток ОФ. Було б бажання.
Зеленая коррумпированная мразь опять отшутится, а Ермак купит себе "Мерседес" 2025 года выпуска(которые ещё не выпускаются)..
Їх 73% не для того обирали.
https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/448/sortby/date, https://biz.censor.net/resonance/all/page/1/archive/0/category/458/sortby/date. Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
PS И да, Плачков - тоже ну вот никак не связан с Ахметкой. Ага-ага.
Не замечал в своих ПЛАТЕЖКАХ снижения ТАРИФА на электроэнергию!
Коломойский, Ахметов, Пинчук, Григоришин, ...?
И не надо рассказывать, что это "ЦН" так новости редактирует
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Обвал цен, это когда цены падают. Упала цена на уголь. Радуйтесь. Или вы опять всё украли и накурились дури?
Другого выхода нет.
А для кого последняя, а для кого крайняя, пока не понятно.
Може тоді зевиборці порозумнішаюсть...
Нету пэти и некому для ахмета деньги с народа собрать, беда.
Та и у косюка бизнес загибается без дотаций от пэти в сотни миллионов.
Кербит борется с олигархами
Дайте нормально функціонувати АЕС України, тим паче що тепер паливо для АЕС не зав'язане на східних ординців, і полігон для утилізації ядерних відходів тепер є свій.
Ядерна енергетика є найдешевшою з проміж усіх інших видів для населення.
не нужны - но зарплату ДАВАЙ!