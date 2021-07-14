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Сменил место регистрации? - сообщи в налоговую, советует Анна Чуб

Сменил место регистрации? - сообщи в налоговую, советует Анна Чуб

Начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб рассказала об условиях начисления и уплаты налога на недвижимость за прошлый год, а также о том, как не получать пеню и штрафы за несвоевременную его уплату.

Об этом она написала в своем блоге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Скажем, у вас произошли изменения в регистрационных данных плательщика (вы переехали, снявшись с регистрации в одном месте и став в другом). Получите ли вы вовремя налоговое уведомление-решение по новому месту и сможете соответственно уплатить налог в срок? Только в том случае, если проинформируйте контролирующий орган об изменениях: направите заявление в Госреестрфизлиц - налогоплательщиков (ГРФЛ) по так называемой форме №5ДР", - пояснила Чуб.

По ее словам, указанное заявление можно подать в электронном виде через частную часть "Электронного кабинета" с использованием квалифицированной электронной подписи.

"Квалифицированная электронная подпись дает возможность получать государственные услуги, в частности, электронные - на портале "Дия" и информацию из государственных реестров. Так, недавно Минцифры и ГНС упростили вход в "Электронный кабинет" и для быстрого входа пользователь имеет возможность воспользоваться QR-кодом и подтвердить личность через мобильное приложение "Дия", - отметила Чуб.

Она рассказала, что - как и в прошлом году - уменьшение базы налогообложения объекта жилой недвижимости осталось неизменным. А именно: для квартиры или квартир, независимо от их количества - на 60 кв. метров; для жилого дома (домов) - на 120 кв. метров; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры / квартир и жилого дома / домов) - на 180 кв. метров.

"Налоговые уведомления-решения (НУР) об уплате налога и соответствующие платежные реквизиты направляются плательщику контролирующим органом до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом)", - сообщила Чуб.

Она также добавила, что в регионах страны объемы НУР по этому налогу растут из года в год - по сумме уплаченных налогов.

"К примеру, у нас на Днепропетровщине по состоянию на 1 июля этого года ГУ ГНС было сформировано 69 624 НУР на сумму 131,6 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это на 2 046 НУР больше (по состоянию на 1 июля 2020 года сформированы 67 578 НУР на сумму 120,9 млн грн) ", - говорится в материале.

Анна Чуб напомнила, что сумма налога, которую следует уплатить в этом году, не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2020 (налог начисляется за 2020 год, когда минимальная зарплата составляла 4723 грн). Таким образом, в соответствии с положениями Налогового кодекса, за каждый квадратный метр, что превышает показатель площади в 60 кв. метров для квартир, 120 кв. метров для домов, или 180 кв. метров для различных типов жилья, максимальная ставка составит 70,85 грн.

Автор: 

Госпогранслужба (6538) налоги (3239) Днепропетровская область (4047)


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Топ комментарии
+13
"Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?" (с)

Сменил место регистрации? - сообщи в налоговую, советует Анна Чуб - Цензор.НЕТ 7371
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14.07.2021 21:08
+7
молодец зеленский, дави их (73%) б..ть ))
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14.07.2021 21:58
+7
Не. Не для того мама ягодку растила. У них на это шабат. Это им все должны а не наоборот...
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14.07.2021 22:26
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"Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?" (с)

Сменил место регистрации? - сообщи в налоговую, советует Анна Чуб - Цензор.НЕТ 7371
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14.07.2021 21:08 Ответить
Яка реєстрація? З реєстрацією в кацапію їдь.
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14.07.2021 21:11 Ответить
Шо значить яка реєстрація??? Я зараз спадщину оформлюю, так потрібно померлого зняти з реєстрації по мсцю проживання. Мені. Паспорт забрали, свідоцтво про смерть видали. Якщо я не зніму з реєстрації, то що??? Ще 20 років голосувати буде? Будуть пенсію приносити???
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15.07.2021 09:50 Ответить
присматривай за соседом, если шо? - сообщай в налоговую.
регистрация-прописка ето совковый якорь - рубите.
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14.07.2021 21:12 Ответить
Сначала подчинись - потом оспаривай)))
Кстати как работает штраф за не уплату этого налога? Хаты отбирают что-ли?
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14.07.2021 21:19 Ответить
Дпс не будет знать куда слать письма. Система построена так что письмо лучше получить и отреагировать чем не получить...
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14.07.2021 22:25 Ответить
Така вона боротьба з олігархами...

тому що, кожен з нас олiгарх!
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14.07.2021 21:50 Ответить
молодец зеленский, дави их (73%) б..ть ))
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14.07.2021 21:58 Ответить
А тебе что с этого, ты сын тупицкого ?
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15.07.2021 09:04 Ответить
нет, я один из адекватных 25%..
просто испытываю неописуемый оргазм как зеленский с каждым днём всё больше и больше мочит свой 73%тный элохторат со всех сторон
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15.07.2021 09:50 Ответить
Не. Не для того мама ягодку растила. У них на это шабат. Это им все должны а не наоборот...
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14.07.2021 22:26 Ответить
Я не хочу жить в такой стране. Сейчас проще работать фрилансом за рубежом.
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14.07.2021 23:57 Ответить
Если начисляют коммуналку согласно площади, то всё у них там есть.
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15.07.2021 00:00 Ответить
А на партсобрания тоже уже можно ходить? А соцсоревнования, лучший по профессии, ударник коммунистического труда? Уже всё вернулось? А где тогда "вкусный пломбир" и "колбаса по 2.20"?
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15.07.2021 00:00 Ответить
 
 