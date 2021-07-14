Сменил место регистрации? - сообщи в налоговую, советует Анна Чуб

Начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб рассказала об условиях начисления и уплаты налога на недвижимость за прошлый год, а также о том, как не получать пеню и штрафы за несвоевременную его уплату.

Об этом она написала в своем блоге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Скажем, у вас произошли изменения в регистрационных данных плательщика (вы переехали, снявшись с регистрации в одном месте и став в другом). Получите ли вы вовремя налоговое уведомление-решение по новому месту и сможете соответственно уплатить налог в срок? Только в том случае, если проинформируйте контролирующий орган об изменениях: направите заявление в Госреестрфизлиц - налогоплательщиков (ГРФЛ) по так называемой форме №5ДР", - пояснила Чуб.

По ее словам, указанное заявление можно подать в электронном виде через частную часть "Электронного кабинета" с использованием квалифицированной электронной подписи.

"Квалифицированная электронная подпись дает возможность получать государственные услуги, в частности, электронные - на портале "Дия" и информацию из государственных реестров. Так, недавно Минцифры и ГНС упростили вход в "Электронный кабинет" и для быстрого входа пользователь имеет возможность воспользоваться QR-кодом и подтвердить личность через мобильное приложение "Дия", - отметила Чуб.

Она рассказала, что - как и в прошлом году - уменьшение базы налогообложения объекта жилой недвижимости осталось неизменным. А именно: для квартиры или квартир, независимо от их количества - на 60 кв. метров; для жилого дома (домов) - на 120 кв. метров; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры / квартир и жилого дома / домов) - на 180 кв. метров.

"Налоговые уведомления-решения (НУР) об уплате налога и соответствующие платежные реквизиты направляются плательщику контролирующим органом до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом)", - сообщила Чуб.

Она также добавила, что в регионах страны объемы НУР по этому налогу растут из года в год - по сумме уплаченных налогов.

"К примеру, у нас на Днепропетровщине по состоянию на 1 июля этого года ГУ ГНС было сформировано 69 624 НУР на сумму 131,6 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это на 2 046 НУР больше (по состоянию на 1 июля 2020 года сформированы 67 578 НУР на сумму 120,9 млн грн) ", - говорится в материале.

Анна Чуб напомнила, что сумма налога, которую следует уплатить в этом году, не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2020 (налог начисляется за 2020 год, когда минимальная зарплата составляла 4723 грн). Таким образом, в соответствии с положениями Налогового кодекса, за каждый квадратный метр, что превышает показатель площади в 60 кв. метров для квартир, 120 кв. метров для домов, или 180 кв. метров для различных типов жилья, максимальная ставка составит 70,85 грн.