Змінив місце реєстрації? – повідом податкову, радить Ганна Чуб

Начальник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганна ЧУБ своєму блозі розповіла про умови нарахування та сплати податку на нерухомість за минулий рік, а також про те, як не отримувати пеню та штрафи за несвоєчасну його сплату.

Про це вона написала у своєму блозі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скажімо, у вас відбулися зміни у реєстраційних даних платника (ви переїхали, знявшись з реєстрації в одному місці та ставши у іншому). Чи отримаєте ви вчасно податкове повідомлення-рішення за новим місцем та чи зможете, відповідно, сплатити податок у визначений термін? Лише у тому випадку, якщо проінформуєте контролюючий орган про зміни: скеруєте заяву до Держреєструфізосіб – платників податків (ДРФО) за так званою формою № 5ДР",- пояснила Чуб.

За її словами, вказану заяву також можна подати в електронному вигляді через приватну частину "Електронного кабінету" з використанням кваліфікованого електронного підпису.

"Кваліфікований електронний підпис дає можливість отримувати державні послуги, зокрема, електронні – на порталі "Дія" та інформацію з державних реєстрів. Так, нещодавно Мінцифри і ДПС спростили вхід до "Електронного кабінету" і для швидкого входу користувач має можливість скористатись QR-кодом і підтвердити особу через мобільний додаток "Дія",- наголосила Чуб.

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Вона розповіла, що – як і минулого року – зменшення бази оподаткування об’єкта житлової нерухомості залишилось незмінним.А саме: для квартири чи квартир, незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів; для житлового будинку (будинків) – на 120 кв. метрів; для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків) – на 180 кв. метрів.

"Податкові повідомлення-рішення (ППР) про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платникові контролюючим органом до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)", - повідомила Чуб.

Вона також додала, що у регіонахкраїниобсяги ППР з цього податку зростають рік від року – як і суми сплачених податків.

"До прикладу, у нас на Дніпропетровщині станом на 1 липня цього року ГУ ДПС було сформовано 69 624 ППРна суму 131,6 млн грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулоріч це на 2 046 ППР більше (станом на 1 липня 2020-го року сформовано 67 578 ППР на суму 120, 9 млн грн)",- йдеться у матеріалі.

Ганна Чуб нагадала, що сума податку, який слід сплатити цьогоріч, не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2020 року (податок нараховується за 2020 рік, коли мінімальна зарплата складала 4723 грн). Таким чином, відповідно до положень Податкового кодексу, за кожен квадратний метр, що перевищує показник площі у 60 кв. метрів для квартир, 120 кв. метрів для будинків, або 180 кв. метрів для різних типів житла, максимальна ставка становитиме 70,85 грн.