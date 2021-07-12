Податковий законопроєкт №5600 сприятиме підвищенню пенсій і зарплат, - "слуга народу" Гетманцев
Комітет ВР з питань фінансів з минулого понеділка щодня проводить робочі групи щодо законопроєкту №5600 про підвищення податків.
Про це на Погоджувальній раді розповів глава комітету, нардеп "СН" Данило Гетманцев, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, цей законопроєкт "викликає багато міфів, легенд і казок".
"Я хотів би наголосити, про що цей законопроєкт, тому що не всі це розуміють. Це законопроєкт про пенсії, які у нас найнижчі в Європі, про заробітні плати медикам, які виїжджають до Польщі, а також учителям, які йдуть торгувати на базар замість того, щоб вчити наших дітей. А за рахунок чого? За рахунок ліквідації тих дисбалансів оподаткування, які десятиліттями створювалися в нашій податковій системі, за рахунок підвищення ренти на видобуток корисних копалин, яка в нас є найнижчою у світі, за рахунок скасування невмотивованих пільг для виробників електроенергії", - пояснив Гетманцев.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
а уж как он реально повысит тарифы и цены для зебилов - об этом зебилам лучше не знать))... пока - не знать!
та ладно, учителя уже два года получают по 4000 евро запрплат.. а им все мало, бегут на базары зарабатывать?))
вопрос - а кто у них покупает, на базарах? все поголовно миллиардеры, что ли...))
кому?! слугам???
Ума не хватает, но жадность сродни чиновникам яныка- поэтому остается только повышать налоги больше и больше
Нагрузить бизнес дополнительно налогами , чтобы платить РАЗДУТОМУ ЧИНОВНИЧЬЕМУ АППАРАТУ деньги . Он совсем не соображает , что бизнес уйдёт в соседние западные страны .? Или угробить экономику Украины ему поручили в хремле ?
Знищити економіку, армію, енергетику.
Вони, за два роки, в "турборежимі", зробили те, чого кацапи не могли досягти 30 років.
и сюда - "С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию".
0:25 https://censor.net/ru/news/3276453/vse_napisannoe_v_zakonoproekte_o_deyatelnosti_amku_tresh_osnovnaya_ideya_platit_sosedke_zelenskogo_zarplatu
А еще легализуйте путан - они аж раком стают так вам налоги платить хотят, а вы им не даете!
не врачи ли с учителями ?
или охметов с клованом ?
гетьманцев стебётся с лохов