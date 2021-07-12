Податковий законопроєкт №5600 сприятиме підвищенню пенсій і зарплат, - "слуга народу" Гетманцев

Комітет ВР з питань фінансів з минулого понеділка щодня проводить робочі групи щодо законопроєкту №5600 про підвищення податків.

Про це на Погоджувальній раді розповів глава комітету, нардеп "СН" Данило Гетманцев, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, цей законопроєкт "викликає багато міфів, легенд і казок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Побудувати в країні армію, медицину, освіту, коли всюди схеми, а громадяни платять податки 5%, не можна. Даєш податки на споживання!" - Чернишов

"Я хотів би наголосити, про що цей законопроєкт, тому що не всі це розуміють. Це законопроєкт про пенсії, які у нас найнижчі в Європі, про заробітні плати медикам, які виїжджають до Польщі, а також учителям, які йдуть торгувати на базар замість того, щоб вчити наших дітей. А за рахунок чого? За рахунок ліквідації тих дисбалансів оподаткування, які десятиліттями створювалися в нашій податковій системі, за рахунок підвищення ренти на видобуток корисних копалин, яка в нас є найнижчою у світі, за рахунок скасування невмотивованих пільг для виробників електроенергії", - пояснив Гетманцев.