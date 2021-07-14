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Стрелявший под Одессой мужчина раскаялся и попросил прощения

Стрелявший под Одессой мужчина раскаялся и попросил прощения

Мужчина на камеру попросил прощения у жителей Одессы и пообещал "впредь не выполнять таких поступков".

Видео с извинениями опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, Крамаренко Кирилл Игоревич, приношу свои извинения жителям города Одессы за свое неподобающее поведение. Я искренне раскаиваюсь и впредь обязуюсь больше не исполнять таких поступков", - говорит он на камеру.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в селе Фонтанка под Одессой мужчина посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Смотрите: Мужчина стрелял из автомата в воздух посреди дороги под Одессой (обновлено). ВИДЕО

Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полиция объявила план перехват и задержала стрелявшего и его товарищей прямо на свадьбе. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Наказание по этой статье - от 3 до 7 лет лишения свободы.

Автор: 

Одесса (7915) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+34
Вибачення хай засуне собі в дупу. Відправляйте його в Чечню до Кадирова.
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14.07.2021 21:37
+32
Может его ещё "понять и пгастить" надо?))
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14.07.2021 21:36
+31
очень сомнительно что это именно он стрелял сегодня

чеченов принимал КОРД это подразделение МВД
а под видео в телеграмм канале подпись что его НАШЛО СБУ!
кого нашло? зачем искало?
почти уверен - видео левое
в канале может кто угодно что угодно выложить.
между видео с задержанием и видео с "извинением" прошло 35 минут. за это время с пригорода в центр не доедешь даже.
и да, именно так выглядит человек который гость на свадьбе
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14.07.2021 21:36
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есть же видео. это не он. где тот кто стрелял?
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15.07.2021 15:50 Ответить
А где дитя гор.? То есть абрек.туфту гонят
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15.07.2021 16:21 Ответить
Он же еще маленький, да еще и недоразвитый. Просто поставте его в угол и он все поймет.
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15.07.2021 16:27 Ответить
Сначала все такие крутые, а потом сопли жуют прощения просят.
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15.07.2021 17:19 Ответить
Крамаренко - чеченська діаспора???
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15.07.2021 17:20 Ответить
Ну да, писали же они с братом приняли ислам, православные родители в шоке.
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15.07.2021 20:34 Ответить
Какое прощение? Семь лет с конфискацией в колонии строгого режима возле параши в петушиной камере... Он любит веселье - он его получит ....
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15.07.2021 17:51 Ответить
ща чечены занесут кому надо и этого джигита
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15.07.2021 19:49 Ответить
отпустят
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15.07.2021 19:50 Ответить
рафик не выноуват , да ....
сабакевичи , сабакевичи
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15.07.2021 20:34 Ответить
І що? Пробачили?
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15.07.2021 20:51 Ответить
Не здивуюсь, якщо виявиться, що цей джигіт і на донбасі "пострілює".
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16.07.2021 00:30 Ответить
ніфіга собі, це -понти.
Бо для того, щоб вірити, бути з богом, не треба з одноі віри в другу перескакувати, будь яка віра дає таку можливість і навіть тому, хто не належить ні до якої віри.
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16.07.2021 12:43 Ответить
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