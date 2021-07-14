Стрелявший под Одессой мужчина раскаялся и попросил прощения
Мужчина на камеру попросил прощения у жителей Одессы и пообещал "впредь не выполнять таких поступков".
Видео с извинениями опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я, Крамаренко Кирилл Игоревич, приношу свои извинения жителям города Одессы за свое неподобающее поведение. Я искренне раскаиваюсь и впредь обязуюсь больше не исполнять таких поступков", - говорит он на камеру.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в селе Фонтанка под Одессой мужчина посреди оживленной трассы стрелял в воздух из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.
Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полиция объявила план перехват и задержала стрелявшего и его товарищей прямо на свадьбе. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Наказание по этой статье - от 3 до 7 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сабакевичи , сабакевичи
Бо для того, щоб вірити, бути з богом, не треба з одноі віри в другу перескакувати, будь яка віра дає таку можливість і навіть тому, хто не належить ні до якої віри.