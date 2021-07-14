Чоловік, який стріляв під Одесою, розкаявся і попросив вибачення
Чоловік на камеру попросив вибачення у жителів Одеси і пообіцяв "надалі не робити таких вчинків".
Відео з вибаченнями опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я, Крамаренко Кирило Ігорович, приношу свої вибачення жителям міста Одеси за свою неналежну поведінку. Я щиро каюся і надалі зобов'язуюсь більше не робити таких вчинків", - говорить він на камеру.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в селі Фонтанка під Одесою чоловік посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.
Таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліція оголосила план перехоплення і затримала того, хто стріляв і його товаришів прямо на весіллі. Справу розслідують за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.
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сабакевичи , сабакевичи
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