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Чоловік, який стріляв під Одесою, розкаявся і попросив вибачення

Чоловік, який стріляв під Одесою, розкаявся і попросив вибачення

Чоловік на камеру попросив вибачення у жителів Одеси і пообіцяв "надалі не робити таких вчинків".

Відео з вибаченнями опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я, Крамаренко Кирило Ігорович, приношу свої вибачення жителям міста Одеси за свою неналежну поведінку. Я щиро каюся і надалі зобов'язуюсь більше не робити таких вчинків", - говорить він на камеру.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в селі Фонтанка під Одесою чоловік посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

Таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліція оголосила план перехоплення і затримала того, хто стріляв і його товаришів прямо на весіллі. Справу розслідують за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

Одеса (5492) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+34
Вибачення хай засуне собі в дупу. Відправляйте його в Чечню до Кадирова.
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14.07.2021 21:37
+32
Может его ещё "понять и пгастить" надо?))
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14.07.2021 21:36
+31
очень сомнительно что это именно он стрелял сегодня

чеченов принимал КОРД это подразделение МВД
а под видео в телеграмм канале подпись что его НАШЛО СБУ!
кого нашло? зачем искало?
почти уверен - видео левое
в канале может кто угодно что угодно выложить.
между видео с задержанием и видео с "извинением" прошло 35 минут. за это время с пригорода в центр не доедешь даже.
и да, именно так выглядит человек который гость на свадьбе
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14.07.2021 21:36
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есть же видео. это не он. где тот кто стрелял?
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15.07.2021 15:50 Відповісти
А где дитя гор.? То есть абрек.туфту гонят
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15.07.2021 16:21 Відповісти
Он же еще маленький, да еще и недоразвитый. Просто поставте его в угол и он все поймет.
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15.07.2021 16:27 Відповісти
Сначала все такие крутые, а потом сопли жуют прощения просят.
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15.07.2021 17:19 Відповісти
Крамаренко - чеченська діаспора???
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15.07.2021 17:20 Відповісти
Ну да, писали же они с братом приняли ислам, православные родители в шоке.
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15.07.2021 20:34 Відповісти
Какое прощение? Семь лет с конфискацией в колонии строгого режима возле параши в петушиной камере... Он любит веселье - он его получит ....
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15.07.2021 17:51 Відповісти
ща чечены занесут кому надо и этого джигита
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15.07.2021 19:49 Відповісти
отпустят
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15.07.2021 19:50 Відповісти
рафик не выноуват , да ....
сабакевичи , сабакевичи
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15.07.2021 20:34 Відповісти
І що? Пробачили?
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15.07.2021 20:51 Відповісти
Не здивуюсь, якщо виявиться, що цей джигіт і на донбасі "пострілює".
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16.07.2021 00:30 Відповісти
ніфіга собі, це -понти.
Бо для того, щоб вірити, бути з богом, не треба з одноі віри в другу перескакувати, будь яка віра дає таку можливість і навіть тому, хто не належить ні до якої віри.
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16.07.2021 12:43 Відповісти
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