Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді. ФОТО
Поруч із міськрадою у Вишгороді сталася стрілянина. Того, хто стріляв, затримали. При собі у нього, крім пістолета, знайшли меч.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейські зазначили, що чоловік відкрив вогонь з пістолета. При собі у нього знайшли короткий меч.
Зараз слідчі з'ясовують всі обставини інциденту. Чоловіка затримали.
Подію розслідують за статтею про хуліганство.
Топ коментарі
+7 Oleg Mamont
показати весь коментар05.07.2021 21:52
+6 Иннокентий beer
показати весь коментар05.07.2021 22:18
+4 Так Треба #489684
показати весь коментар05.07.2021 21:04
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Аяяй!
А може все ж не *******, а щось серйозніше?
и рыцаря с него метко подстрелил
збрую рыцаря себе он забрал
по Вышгороду бегал и мечом махал.
Смерть москалям!!!
Толя - Я стріляти хочу!!!
(С) Лесь
"Должен остаться только один" (С)