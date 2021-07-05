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Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді. ФОТО

Поруч із міськрадою у Вишгороді сталася стрілянина. Того, хто стріляв, затримали. При собі у нього, крім пістолета, знайшли меч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські зазначили, що чоловік відкрив вогонь з пістолета. При собі у нього знайшли короткий меч.

Зараз слідчі з'ясовують всі обставини інциденту. Чоловіка затримали.

Подію розслідують за статтею про хуліганство.

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Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді 01
Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді 02
Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді 03
Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді 04

Автор: 

Київська область (4036) Нацполіція (15190) стрілянина (1783) Вишгород (71)


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Топ коментарі
+7
Бабайота, ти не самурай, ти гівно... ми прийшли тебе вбивати !!! (С) Лесь Подерв'янський
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05.07.2021 21:52
+6
Миша - Толя, хочешь купатися?
Толя - Я стріляти хочу!!!
(С) Лесь
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05.07.2021 22:18
+4
А арбалет куди подів?
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05.07.2021 21:04
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А арбалет куди подів?
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05.07.2021 21:04 Відповісти
В куточку за алєбардой і кольчугой
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05.07.2021 21:11 Відповісти
Как достали эти зебилы...
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05.07.2021 21:08 Відповісти
Что в зеркало посмотрел?
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05.07.2021 22:08 Відповісти
Вася, я тебя прямо в зеркале не вижу. А если смотрю под углом - то одни зебилы. Ну и ты, куда же без тебя.
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05.07.2021 23:06 Відповісти
Хулиганы...
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05.07.2021 21:15 Відповісти
Они ещё хотят огнестрел лигализовать.та вам с рогатками ходить надо!
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05.07.2021 21:20 Відповісти
Резинкострелы давно пора запретить к чортовой маме.
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05.07.2021 21:48 Відповісти
так это стартовый пистолет, или лучше сказать "пукалет"! И если бы он ,каким то чудом, был переделан на резинострел, то хулиганкой уже не светило бы (но это не точно)!
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05.07.2021 22:18 Відповісти
Самурай.
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05.07.2021 21:27 Відповісти
От який фуліган!
Аяяй!

А може все ж не *******, а щось серйозніше?
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05.07.2021 21:36 Відповісти
пистолет себе дядя как-то замутил
и рыцаря с него метко подстрелил
збрую рыцаря себе он забрал
по Вышгороду бегал и мечом махал.
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05.07.2021 21:37 Відповісти
Мечь-кладинец! Я узнал его!
Смерть москалям!!!
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05.07.2021 21:46 Відповісти
якудза-русофоб.
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05.07.2021 21:59 Відповісти
Интересно, что ему предъявят за стартовый пистолет. Наверное, скоро за водяной вязать будут...
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05.07.2021 21:52 Відповісти
Ну он как бы не совсем стартовый
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05.07.2021 22:07 Відповісти
Бабайота, ти не самурай, ти гівно... ми прийшли тебе вбивати !!! (С) Лесь Подерв'янський
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05.07.2021 21:52 Відповісти
Миша - Толя, хочешь купатися?
Толя - Я стріляти хочу!!!
(С) Лесь
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05.07.2021 22:18 Відповісти
Йоко, ти відьма!
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05.07.2021 22:18 Відповісти
Мда. Геральт уже не торт
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05.07.2021 22:19 Відповісти
Чего только не услышишь в городе Ершалаиме...
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05.07.2021 22:45 Відповісти
Останній самурай.Шлях воїна проходив якраз повз міську раду.Так як у воїна немає цілі лише шлях,а господаря в самурая немає, вирішив постріляти.Держава ввійде в його становище вільного самурая і відправить в каземати та надасть йому господаря.Всі задоволенні,всі танцюють.
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05.07.2021 23:40 Відповісти
И специально для олдфагов
"Должен остаться только один" (С)
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05.07.2021 23:44 Відповісти
Волобуев, вот вам (х&уй) меч!
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05.07.2021 23:45 Відповісти
Нет толком информаци. Пiд мiську та району Вишгородськи ради (вони там якщо не помиляюсь в однiй будiвлi) гратися зi cтартовим та саморобним мечем не приходять. Може якийсь фермер у вiдчаю з глузду з'iхав вiд рейдерських атак, або щось по землi його надурили, новина куца, на сайтi пресс служби теж нiчого. Але якщо це був акт вiдчаю, то може це краще за самоспалюваня, популяв зi стартового, мечем помахав мicцевi чiнуши повсиралися, достатньо ефективна розмова з крадiями у кроватках.
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06.07.2021 00:38 Відповісти
Не вбив хоч нікого тим стартовим пістолетом?! )))
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06.07.2021 09:57 Відповісти
Это Ланселот, он спешил на заседание рыцарей "круглого стола", кто-то ему помешал, пришлось отстреливаться
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06.07.2021 11:07 Відповісти
В конце останется только один!
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06.07.2021 11:32 Відповісти
 
 