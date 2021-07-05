Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді. ФОТО

Поруч із міськрадою у Вишгороді сталася стрілянина. Того, хто стріляв, затримали. При собі у нього, крім пістолета, знайшли меч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські зазначили, що чоловік відкрив вогонь з пістолета. При собі у нього знайшли короткий меч.

Зараз слідчі з'ясовують всі обставини інциденту. Чоловіка затримали.

Подію розслідують за статтею про хуліганство.

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