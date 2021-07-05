РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9845 посетителей онлайн
Новости Фото
9 251 28

Мужчина устроил стрельбу в Вышгороде. ФОТО

Рядом с горсоветом в Вышгороде произошла стрельба. Стрелявшего задержали. При себе у него, кроме пистолета, нашли меч.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские отметили, что мужчина открыл огонь из пистолета. При себе у него нашли короткий меч.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Мужчину задержали.

Происшествие расследуют по статье о хулиганстве.

Также смотрите: Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина устроил стрельбу в Вышгороде 01
Мужчина устроил стрельбу в Вышгороде 02
Мужчина устроил стрельбу в Вышгороде 03
Мужчина устроил стрельбу в Вышгороде 04

Автор: 

Киевская область (4143) Нацполиция (16484) стрельба (3256) Вышгород (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Бабайота, ти не самурай, ти гівно... ми прийшли тебе вбивати !!! (С) Лесь Подерв'янський
показать весь комментарий
05.07.2021 21:52
+6
Миша - Толя, хочешь купатися?
Толя - Я стріляти хочу!!!
(С) Лесь
показать весь комментарий
05.07.2021 22:18
+4
А арбалет куди подів?
показать весь комментарий
05.07.2021 21:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А арбалет куди подів?
показать весь комментарий
05.07.2021 21:04 Ответить
В куточку за алєбардой і кольчугой
показать весь комментарий
05.07.2021 21:11 Ответить
Как достали эти зебилы...
показать весь комментарий
05.07.2021 21:08 Ответить
Что в зеркало посмотрел?
показать весь комментарий
05.07.2021 22:08 Ответить
Вася, я тебя прямо в зеркале не вижу. А если смотрю под углом - то одни зебилы. Ну и ты, куда же без тебя.
показать весь комментарий
05.07.2021 23:06 Ответить
Хулиганы...
показать весь комментарий
05.07.2021 21:15 Ответить
Они ещё хотят огнестрел лигализовать.та вам с рогатками ходить надо!
показать весь комментарий
05.07.2021 21:20 Ответить
Резинкострелы давно пора запретить к чортовой маме.
показать весь комментарий
05.07.2021 21:48 Ответить
так это стартовый пистолет, или лучше сказать "пукалет"! И если бы он ,каким то чудом, был переделан на резинострел, то хулиганкой уже не светило бы (но это не точно)!
показать весь комментарий
05.07.2021 22:18 Ответить
Самурай.
показать весь комментарий
05.07.2021 21:27 Ответить
От який фуліган!
Аяяй!

А може все ж не *******, а щось серйозніше?
показать весь комментарий
05.07.2021 21:36 Ответить
пистолет себе дядя как-то замутил
и рыцаря с него метко подстрелил
збрую рыцаря себе он забрал
по Вышгороду бегал и мечом махал.
показать весь комментарий
05.07.2021 21:37 Ответить
Мечь-кладинец! Я узнал его!
Смерть москалям!!!
показать весь комментарий
05.07.2021 21:46 Ответить
якудза-русофоб.
показать весь комментарий
05.07.2021 21:59 Ответить
Интересно, что ему предъявят за стартовый пистолет. Наверное, скоро за водяной вязать будут...
показать весь комментарий
05.07.2021 21:52 Ответить
Ну он как бы не совсем стартовый
показать весь комментарий
05.07.2021 22:07 Ответить
Бабайота, ти не самурай, ти гівно... ми прийшли тебе вбивати !!! (С) Лесь Подерв'янський
показать весь комментарий
05.07.2021 21:52 Ответить
Миша - Толя, хочешь купатися?
Толя - Я стріляти хочу!!!
(С) Лесь
показать весь комментарий
05.07.2021 22:18 Ответить
Йоко, ти відьма!
показать весь комментарий
05.07.2021 22:18 Ответить
Мда. Геральт уже не торт
показать весь комментарий
05.07.2021 22:19 Ответить
Чего только не услышишь в городе Ершалаиме...
показать весь комментарий
05.07.2021 22:45 Ответить
Останній самурай.Шлях воїна проходив якраз повз міську раду.Так як у воїна немає цілі лише шлях,а господаря в самурая немає, вирішив постріляти.Держава ввійде в його становище вільного самурая і відправить в каземати та надасть йому господаря.Всі задоволенні,всі танцюють.
показать весь комментарий
05.07.2021 23:40 Ответить
И специально для олдфагов
"Должен остаться только один" (С)
показать весь комментарий
05.07.2021 23:44 Ответить
Волобуев, вот вам (х&уй) меч!
показать весь комментарий
05.07.2021 23:45 Ответить
Нет толком информаци. Пiд мiську та району Вишгородськи ради (вони там якщо не помиляюсь в однiй будiвлi) гратися зi cтартовим та саморобним мечем не приходять. Може якийсь фермер у вiдчаю з глузду з'iхав вiд рейдерських атак, або щось по землi його надурили, новина куца, на сайтi пресс служби теж нiчого. Але якщо це був акт вiдчаю, то може це краще за самоспалюваня, популяв зi стартового, мечем помахав мicцевi чiнуши повсиралися, достатньо ефективна розмова з крадiями у кроватках.
показать весь комментарий
06.07.2021 00:38 Ответить
Не вбив хоч нікого тим стартовим пістолетом?! )))
показать весь комментарий
06.07.2021 09:57 Ответить
Это Ланселот, он спешил на заседание рыцарей "круглого стола", кто-то ему помешал, пришлось отстреливаться
показать весь комментарий
06.07.2021 11:07 Ответить
В конце останется только один!
показать весь комментарий
06.07.2021 11:32 Ответить
 
 