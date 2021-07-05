Мужчина устроил стрельбу в Вышгороде. ФОТО

Рядом с горсоветом в Вышгороде произошла стрельба. Стрелявшего задержали. При себе у него, кроме пистолета, нашли меч.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские отметили, что мужчина открыл огонь из пистолета. При себе у него нашли короткий меч.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Мужчину задержали.

Происшествие расследуют по статье о хулиганстве.

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