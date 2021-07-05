Мужчина устроил стрельбу в Вышгороде. ФОТО
Рядом с горсоветом в Вышгороде произошла стрельба. Стрелявшего задержали. При себе у него, кроме пистолета, нашли меч.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Полицейские отметили, что мужчина открыл огонь из пистолета. При себе у него нашли короткий меч.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Мужчину задержали.
Происшествие расследуют по статье о хулиганстве.
Топ комментарии
+7 Oleg Mamont
показать весь комментарий05.07.2021 21:52
+6 Иннокентий beer
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+4 Так Треба #489684
показать весь комментарий05.07.2021 21:04
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Аяяй!
А може все ж не *******, а щось серйозніше?
и рыцаря с него метко подстрелил
збрую рыцаря себе он забрал
по Вышгороду бегал и мечом махал.
Смерть москалям!!!
Толя - Я стріляти хочу!!!
(С) Лесь
"Должен остаться только один" (С)