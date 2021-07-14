Парламент принял законопроект о развитии института старост - предложения Президента учтены, - Чернышов

Верховная Рада Украины повторно рассмотрела и в целом приняла законопроект №4535 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" с учетом предложений Президента Украины.

"Закон долгожданный и очень важный. Он направлен на совершенствование правового регулирования института старост и создания старостинских округов. В условиях децентрализации староста имеет надлежащим образом представлять интересы всех жителей, чтобы все проблемы местного уровня решались эффективно и прозрачно. Ведь староста является представителем власти в селе или поселке тергромады, к кому может обратиться каждый житель", - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Законопроект, в частности, предполагает перед внесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета (который его утверждает и освобождает от обязанностей), проведение обязательных общественных обсуждений. Староста может не входить в состав исполнительного комитета совета громады, но одновременно имеет право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома или других органов совета. Также по решению органа местного самоуправления за старостой закрепляются отдельные задачи администратора ЦПАУ.

Кроме того, регулируются другие вопросы: порядок создания старостинских округов, утверждения советом громады положений о старосте, совмещение должности старосты и т.д.

Отметим, 3 июня Президент ветировал предыдущий проект закона, потому как тот содержал изменения в закон о Конституционном Суде Украины, не касающиеся вопросов старост.

Справка.

Староста - это новая должность для местного самоуправления. Она была введена в 2015 году. Староста представляет интересы села / поселка в административном центре общины, имея рабочее место в пределах старостинского округа и ведет прием граждан. Он информирует местную власть о проблемах своего села / поселка и предлагает пути их решения. Кроме того, староста привлекается к разработке бюджета территориальной громады, программ развития. Указывает на то, сколько средств должно быть выделено в бюджете на развитие его села / поселка. Бюджет принимает совет тергромад.

Староста помогает жителям в подготовке документов. Может выполнять отдельные задачи администратора, связанные с предоставлением административных услуг, получением заявлений и документов, выдачей результатов предоставления административных услуг. Также староста выполняет контролирующие функции - следит за тем, как работают коммунальные предприятия и исполнительные органы совета в селе / поселке, может вносить предложения по улучшению их работы, просит исполнительный комитет провести проверки их деятельности, если необходимо. Староста может обращаться в правоохранительные органы в случае, если в пределах старостинского округа нарушается общественный порядок. За свою работу староста получает заработную плату и подотчетен как перед жителями старостинского округа, так и перед советом и исполнительным комитетом совета.