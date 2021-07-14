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Парламент принял законопроект о развитии института старост - предложения Президента учтены, - Чернышов

Парламент принял законопроект о развитии института старост - предложения Президента учтены, - Чернышов

Верховная Рада Украины повторно рассмотрела и в целом приняла законопроект №4535 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" с учетом предложений Президента Украины.

"Закон долгожданный и очень важный. Он направлен на совершенствование правового регулирования института старост и создания старостинских округов. В условиях децентрализации староста имеет надлежащим образом представлять интересы всех жителей, чтобы все проблемы местного уровня решались эффективно и прозрачно. Ведь староста является представителем власти в селе или поселке тергромады, к кому может обратиться каждый житель", - отметил министр развития общин и территорий Украины  Алексей Чернышов.

Законопроект, в частности, предполагает перед внесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета (который его утверждает и освобождает от обязанностей), проведение обязательных общественных обсуждений. Староста может не входить в состав исполнительного комитета совета громады, но одновременно имеет право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома или других органов совета. Также по решению органа местного самоуправления за старостой закрепляются отдельные задачи администратора ЦПАУ.

Кроме того, регулируются другие вопросы: порядок создания старостинских округов, утверждения советом громады положений о старосте, совмещение должности старосты и т.д.

Отметим, 3 июня Президент ветировал предыдущий проект закона, потому как тот содержал изменения в закон о Конституционном Суде Украины, не касающиеся вопросов старост.

Справка.
Староста - это новая должность для местного самоуправления. Она была введена в 2015 году. Староста представляет интересы села / поселка в административном центре общины, имея рабочее место в пределах старостинского округа и ведет прием граждан. Он информирует местную власть о проблемах своего села / поселка и предлагает пути их решения. Кроме того, староста привлекается к разработке бюджета территориальной громады, программ развития. Указывает на то, сколько средств должно быть выделено в бюджете на развитие его села / поселка. Бюджет принимает совет тергромад.

Староста помогает жителям в подготовке документов. Может выполнять отдельные задачи администратора, связанные с предоставлением административных услуг, получением заявлений и документов, выдачей результатов предоставления административных услуг. Также староста выполняет контролирующие функции - следит за тем, как работают коммунальные предприятия и исполнительные органы совета в селе / поселке, может вносить предложения по улучшению их работы, просит исполнительный комитет провести проверки их деятельности, если необходимо. Староста может обращаться в правоохранительные органы в случае, если в пределах старостинского округа нарушается общественный порядок. За свою работу староста получает заработную плату и подотчетен как перед жителями старостинского округа, так и перед советом и исполнительным комитетом совета.

Автор: 

ВР (29272) местное самоуправление (261) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+4
Поліцаї вже є, старости будуть вже. Ну тоді можна я буду Начальником конц.табору з красивою назвою- Зелена рощщщща.
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14.07.2021 23:05
+3
Встреча с фрау Меркель не прошла даром!
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14.07.2021 23:09
+2
О! Я,Я ! Ду махст аллес риштиг Вальдемар! Зер гут!
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14.07.2021 23:06
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Правила форума Совет форумчан
Поліцаї вже є, старости будуть вже. Ну тоді можна я буду Начальником конц.табору з красивою назвою- Зелена рощщщща.
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14.07.2021 23:05 Ответить
Знаешь в чем преимущество плоских шуток: их больше укладывается в голове.
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15.07.2021 08:48 Ответить
ну тоді в тебе в твоїй голові великий зе бардак
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15.07.2021 09:38 Ответить
А чего не назвать старост без хитростей смотрящими? Тайной остается зачем районные назначаемые администрации, если люди выбирают депутатов. А тут еще и старосты?
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15.07.2021 11:30 Ответить
О! Я,Я ! Ду махст аллес риштиг Вальдемар! Зер гут!
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14.07.2021 23:06 Ответить
Ґрюне думкопфен махен алєс шлєхт унт шайзіх.
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15.07.2021 09:33 Ответить
Встреча с фрау Меркель не прошла даром!
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14.07.2021 23:09 Ответить
А что, немцы на подходе ?
НАТО: а ми до вас в ранковий час.
Будем вешать олигархов на верйовочка.
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15.07.2021 00:05 Ответить
В Украине с 1 января 2027 года могут запретить использование б/у автомобилей с дизельными двигателями. Соответствующий законопроект уже разработало Мининфраструктуры.
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14.07.2021 23:13 Ответить
В некоторых европейских городах б/у машины с дизелями уже запретили. Авторы законопроекта говорят, что он разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС.
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14.07.2021 23:14 Ответить
Министерство цифровой инфраструктуры совместно со своими ведомствами заявили, что готовят проект поэтапного запрета ввоза в страну транспорта разных категорий, оснащенного классическим двигателем. Ориентировочные даты изменения правил ввоза и регистрации таких машин:

запрет ввоза подержанных авто с дизельными моторами - 2028 год, новых - 2033 год;
запрет ввоза подержанных авто с бензиновыми ДВС - с 2033 года, новых - с 2038 года.
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15.07.2021 00:12 Ответить
Новость апрельская...
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15.07.2021 00:13 Ответить
Нереально.
Там что-то было по поводу Ввоза и первой регистрации б/у автомобилей - вот это могут
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14.07.2021 23:32 Ответить
А урядников мона?
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15.07.2021 00:02 Ответить
призначення старост - це диктатура;
де вибори голови села??
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15.07.2021 00:19 Ответить
А гауляйтер хоче старостів
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15.07.2021 00:45 Ответить
У війну старостів вішали.
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15.07.2021 00:44 Ответить
Староста предмтавитель власти или предствитель жителей села. Это две большие разницы так говорит Цивильный кодекс. И кто ему платит то он и петь будет. По сути староста засланый казачок от власти в ущерб самоуправлению. Гонить их в шею.
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15.07.2021 04:14 Ответить
продам новые вьетнамки и тельняшку
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15.07.2021 06:13 Ответить
зеГнидота будет бандитов назначать ?
мало выбранных депутатов и мусоров ?
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15.07.2021 07:27 Ответить
 
 